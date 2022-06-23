Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля
7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».
7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».
Согласно прогнозам iKS-Consulting, российский рынок аутсорсинговых контакт-центров в 2021 г. вырастет почти на 18% и достигнет почти 29 млрд руб.
Основные факторы роста – необходимость повышения лояльности клиентов на фоне роста конкуренции и значительного роста онлайн-продаж, переход многих бизнесов на удаленное обслуживание.
Второй фактор проявился достаточно резко и неожиданно, что в определенной степени способствовало передаче функций контакт-центра на аутсорсинг, отмечают аналитики.
Основными потребителями услуг аутсорсинговых контакт-центров по-прежнему являются финансовый сектор, телеком и ритейл. К концу 2021 г. они могут обеспечить около 40,7 тыс. рабочих мест с учетом надомных операторов.
Основные вопросы к обсуждению:
Рынок контакт-центров
- Какое влияние на рынок контакт-центров оказала пандемия?
- Как развивался мировой и российский рынок контакт-центров в 2021 г.?
- Какие цифровые каналы используют контакт-центры.
- Как меняется доступность и скорость обслуживания контакт-центрами.
Технологии
- Чат-боты в контакт-центрах.
- Каким должен быть голосовой помощник.
- Взаимодействие с клиентом через соцсети.
- Плюсы и минусы интерактивного голосового меню (IVR).
- Речевая аналитика.
- Автоматические обзвоны.
- Голосовая биометрия.
Решения и проекты
- Голосовые и текстовые боты при оказании госуслуг.
- Контакт-центры в здравоохранении.
- Омниканальный банк.
- Контакт-центры в ритейле.
- Когда достаточно коробочного решения.
- Как повысить качество работы операторов.
- Оптимизация проведения маркетинговых кампаний.
С докладами выступят:
Юлия Кравченко, руководитель продукта SmartSpeech Insights, SberDevices;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Марина Петряева, управляющий директор Управления «Развитие контактного центра», ВТБ;
Ольга Цыганкова, директор управления «единый контакт-центр», «Ситилинк»;
Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «Он клиник»;
Екатерина Лазаревская, руководитель операционного центра поддержки омниканальных продаж, «Остин Россия»;
Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов, X5 Group;
Ольга Силанова, руководитель группы, департамент обслуживания клиентов, DPD в России;
Виктор Морозов, руководитель контактного центра, «220 Вольт»;
Яна Соколова, руководитель операционного департамента, Dostavista.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.