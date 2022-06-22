Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

Российские власти вместе с представителями ИТ-отрасли разрабатывают новые правила допуска компьютерной техники из ЕАЭС на рынок госзакупок. Несмотря на риск вытеснения отечественной продукции, это может помочь избежать дефицита некоторых позиций.

Евразийской технике снизят ввозные барьеры

Чиновники из Минпромторга и Минцифры совместно с представителями консорциума «Вычислительная техника» (автономная некоммерческая организация; среди учредителей — «Аквариус», Yadro, iRU, Depo, «Купол», «Булат», «Элемент» и др.) пересматривают критерии допуска электронной и вычислительной техники из стран Европейского экономического союза (ЕАЭС) на российский рынок государственных закупок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова собственных источников.

Действующее соглашение № 2213 6 декабря 2021 г. за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина, по которому компьютерная техника российского производства получала преференции при госзакупках относительно оборудования из ЕАЭС, истекает 1 июля 2022 г. Согласно документу, от поставщиков из ЕАЭС для доступа на рынок российского госзаказа требовались доказательства производства оборудования внутри своей страны и предоставление сертификата происхождения техники.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, после 1 июля 2022 г. для участия в российских госзакупках компаниям из ЕАЭС будет достаточно предоставить лишь сертификат происхождения по форме СТ-1, который выписывается в России, отмечают источники издания.

Власти хотят упростить допуск «железа» из ЕАЭС к российским госзакупкам

По мнению экспертов и участников рынка, опрошенных изданием, дешевая техника из союзных стран может оказать серьезную конкуренцию отечественному производству, однако для российских потребителей это может стать приемлемым выходом.

Союзные серверы: производство или переклейка шильдиков?

Заградительные меры, предусмотренные действующим соглашением, были призваны ограничить допуск на российский рынок госзакупок импортируемой из ЕАЭС компьютерной техники и электроники крупноузловой сборки или даже элементарной перемаркировки готовой продукции из дальнего зарубежья.

Так, согласно тексту постановления Правительства России № 2213 от 6 декабря 2021 г., происхождение радиоэлектронной продукции подтверждалось наличием сведений в российском реестре «железа» и соответствием требованиям постановления Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», или в евразийском реестре промышленных товаров согласно решению совета Евразийской экономической комиссии № 105 от 23 ноября 2020 г. «Об утверждении правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок».

Сертификат по форме СТ-1 для закупок радиоэлектроники, выдаваемый уполномоченным органом государства — члена ЕАЭС, определяет соответствие критериям определения страны происхождения товаров в рамках правил определения страны происхождения товаров в СНГ, утвержденных 20 ноября 2009 г.

Что думают чиновники и эксперты

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, без пролонгации соглашения техника из ЕАЭС может потеснить российскую на госзакупках, пишет издание. «Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже проверка происхождения техники, нежели в евразийских странах», — говорит он.

Как отметил собеседник издания в Правительстве, без продления соглашения на рынок госзаказа могут выйти «дешевые и как бы армянские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении».

По мнению директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, для допуска электроники из ЕАЭС необходимо договориться о единых стандартах и правилах, при обязательном условии, что «техника была действительно произведена в стране, а не собрана на крупном узле».

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев полагает, что в сложившейся ситуации допустимо ослабление критериев или требований по происхождению продукции. По его мнению, сейчас нужно ослаблять протекционистские меры и действовать по принципу «лишь бы оборудования хватило».

Как решаются проблемы с дефицитом компьютерной техники

После 24 февраля 2022 г. поставки в Россию компьютерной техники и электроники значительно сократились. Как ранее сообщал CNews, в начале марта 2022 г. из России ушли Apple и Samsung. Кроме того, в конце марта 2022 г. Samsung приостановила работу своей фабрики под Калугой из-за «проблем с логистикой». В июне 2022 г. он вновь заработал, но вся его продукция теперь идет на экспорт.

AMD и Intel приостановили поставки своих чипов в марте 2022 г., а позже Intel вовсе ушла с российского рынка. Немного позже это сделала и Nvidia.

Для того, чтобы не допустить в России дефицита товаров иностранных производителей, Правительство запретило до конца 2022 г. вывозить из страны импортное оборудование. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры.

О необходимости легализации в России параллельного импорта власти страны заговорили еще в марте 2022 г. В конце апреля 2022 г. власти составили список из около 200 брендов, чью продукцию можно официально ввозить в Россию по «серым» схемам. В первых числах мая он был утвержден. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, начало массовых продаж товаров, ввезенных на условиях параллельного импорта, ожидается в июне 2022 г.