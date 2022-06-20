«Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры

«Лаборатория Касперского» вошла в состав акционеров стартапа «Мотив НТ», разработчика нейроморфных процессоров, имитирующих работу человеческого мозга. Такие процессоры производительнее и энергоэффективнее обычных CPU. Доля «Лаборатории» составила 15%, сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке экспертов, она могла составить десятки миллионов рублей.

«Лаборатория Касперского» заинтересовалась нейроморфными процессорами

«Лаборатория Касперского» приобрела 15-процентную долю в российской компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»), сообщило издание РБК. Это стартап, основанный в 2017 г. и занимающийся разработкой нейроморфных процессоров.

Одна из разработок «Мотив НТ» – нейроморфный процессор «Алтай». Свое название такие процессоры получили потому, что они умеют имитировать работу человеческого мозга. За счет этого они работают быстрее в сравнении с обычными процессорами и расходуют заметно меньше энергии. Целевые отрасли для нейроморфных процессоров – машинное обучение и искусственный интеллект.

CNews писал, что «Алтай» стал первой подобной разработкой в России.

На вопрос CNews о сумме сделки представители «Лаборатории Касперского» на момент публикации материала ответить не смогли. Известно лишь, что 15-процентная доля сформировалась из двух равных частей – компания выкупила по 7,5% акций «Мотив НТ» у двух сооснователей компании Валерия Канглера и Константина Панченко.

Лаборатория Касперского » разглядела потенциал в нейроморфных процессорах

После сделки Канглер и Панченко перестали быть крупнейшими акционерами своей компании. Их доли сократились до 27,5%. Еще 30% «Мотив НТ» находятся в руках третьего сооснователя стартапа – Михаила Катомина.

Вице-президент Advance Capital Артур Шубаев предположил в разговоре с РБК, что 15% в «Мотив НТ» стороны сделки оценили в «несколько десятков миллионов рублей». Неназванный представитель «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что условия партнерства также включали пункт об инвестициях в развитие «Мотив НТ».

Цели, которые преследовала «Лаборатория Касперского», приобретая долю в стартапе, остаются неизвестными. Артур Шубаев предполагает, что это связано с «востребованностью разработки высокотехнологичных продуктов внутри страны».

Новое приобретение «Лаборатории»

Компания ООО «Мотив НТ» была основана в начале апреля 2017 г. в Москве с уставным капиталом 12 тыс. руб. (статистика «Контур.фокус»). Она является резидентом резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка.

До 1 марта 2018 г. трое сооснователей стартапа владели равными долями компании (33,33%). С 1 марта 2022 г. их доли снизились до 30% каждая, а высвободившиеся 10% получила компания АО «Тилтех». Уставной капитал компании вырос до 15 тыс. руб.

28 апреля 2022 г. она вышла из состава акционеров «Мотив НТ», после чего доли Валерия Канглера и Константина Панченко выросли до 35%. Михаил Катомин сохранил 30-процентную часть компании.

Структура акционеров «Мотив НТ»

У компании пять видов деятельности, основной среди которых – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19). В списке также числятся «производство элементов электронной аппаратуры» (26.11), «производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20), «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования» (30.30) и «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01).

За пять лет своего существования «Мотив НТ» ни разу не получила чистую прибыль по итогам календарного года. Так, 2021 г. она завершила с чистым убытком в размере 809 тыс. руб.

На вопрос CNews о целях покупки доли в «Мотив НТ» представители «Лаборатории Касперского ответили: «Приобретение доли в компании “Мотив НТ” является органичным продолжением многолетней деятельности “Лаборатории Касперского” в части разработки продуктов и технологий с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Исследовательская работа над нейроморфными решениями на базе импульсных нейронных сетей в компании ведется с 2013 г. Сети этого типа используются в решении Kaspersky MLAD, где с их помощью ведется обработка потока событий от промышленных и информационных систем.

В компании добавили также, что данное приобретение – это «новая веха в сотрудничестве двух компаний, открывающая перспективы создания интегрированных аппаратно-программных нейроморфных решений, отличающихся высоким быстродействием и энергоэффективностью».

Давнее сотрудничество

На момент публикации материала не было известно, планирует ли «Лаборатория Касперского» наращивать свою долю в стартапе «Мотив НТ». Редакция CNews направила запрос в компанию и ожидает ответа.

Между тем, известно, что компании сотрудничают на протяжении как минимум двух с половиной лет. Соответствующее соглашение, как сообщал CNews, они заключили в конце декабря 2019 г.

С этого момента «Мотив НТ» успела выпустить первую партию нейроморфных процессоров «Алтай». Как сообщил РБК директор департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Андрей Духвалов, компания также разработала комплект программ для работы с этим процессором, а также «экспериментально подтвердила расчетные характеристики быстродействия и энергоэффективности».

Планы на будущее

Выпустив пилотную партию своих нейроморфных процессоров, «Мотив НТ» приступила к поиску заказчиков, заинтересованных в их использовании в своих проектах. Также компания работает над вторым поколением процессора, но сроки его выпуска пока не уточняет.

Как и предполагалось, процессор демонстрирует высочайшую энергоэффективность – со слов Андрея Духвалова, от потребляет приблизительно в 1000 раз меньше энергии на фоне с графических ускорителей. Такое сравнение не случайно – в настоящее время именно GPU используются для обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Андрей Духвалов добавил, что «Лаборатория Касперского», выкупив долю в «Мотив НТ», получит доступ к нейроморфным технологиям с целью «формирования глобальной технологической экосистемы “Лаборатории Касперского”». В составе этой экосистемы также будет операционная система KasperskyOS, доступ к которой «Лаборатория Касперского» открыла в ноябре 2021 г., программное обеспечение «Мой офис» и софт для борьбы с киберугрозами.

В дальнейшем объем вложений «Лаборатории Касперского» в «Мотив НТ» может увеличиться. «“Лаборатория Касперского” заинтересована в расширении доступа к нейроморфным технологиям и не исключает возможность дополнительных инвестиций в компанию “Мотив НТ”», – сказали CNews представители компании.