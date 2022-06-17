«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД

«Гознак» переводит свою систему документооборота с Microsoft SQL Server на российскую СУБД Postgres Pro. На переход выделено 24,7 млн руб. Исходя из анализа госзакупок, это крупнейшая закупка Postgres Pro «Гознаком». Система закупается для Санкт-Петербургского монетного двора, а также других дирекций и филиалов.

Переход на Postgres Pro

Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на Postgres Pro российской компании Postgres Professional. На эти цели предприятие выделило 24,7 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер был опубликован 16 июня 2022 г. в рамках конкурса, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 4 июля 2022 г., итоги запланировано подвести 8 июля. По данным сайта госзакупок, это крупнейшая закупка «Гознака» СУБД Postgres Pro.

Миграция проводится на рабочих местах Санкт-Петербургского монетного двора, Санкт-Петербургской и Краснокамской бумажных фабриках, а также на рабочих местах дирекции и московских филиалах «Гознака».



Система электронного документооборота «Гознака» была разработана на базе программной платформы Docsvision, внесенной в реестр российского ПО. В рамках контракта исполнитель должен сначала перевести решения на СУБД Postgres Pro на тестовой инфраструктуре «Гознака», затем осуществить миграцию системы на Postgres Pro на промышленной инфраструктуре заказчика.

Как давно осуществляется переход

Согласно сайту госзакупок, «Гознак» закупает лицензии Postgres Pro с июня 2019 г. В январе 2021 г. CNews писал о закупке «Гознаком» 65 лицензий российской СУБД.

«Гознак» выделило 24,7 млн руб. на миграцию с СУБД SQL Server на Postgres Pro

Данная закупка была осуществлена только с третьего раза. Первые два были признаны несостоявшимися. В итоге контракт был подписан с компанией «Технопром» как с участником, который предложил наименьшую цену контракта — 21,2 млн руб. В аукционе также принимали участие компании «Программ инжиниринг» и «Ай-ти бизнес груп». В техзадании не было уточнено, для каких внутренних систем или филиалов приобреталась СУБД.

Чем занимается «Гознак»

«Гознак» производит банкноты, разменные и памятные монеты, защищенные документы, платежные карты, ID-документы и водительские удостоверения, специальные, акцизные и почтовые марки, защищенные и общепромышленные сорта бумаги, защитные технологии, оборудование для обработки, контроля и учета защищенной продукции, а также предоставляет услуги по обработке и гарантированному хранению персональных электронных данных.

В состав «Гознака» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».

На госпредприятии работают свыше 7 тыс. сотрудников.