IBM уничтожила свой бизнес в России

IBM окончательно ушла из России. Она отказывается вести бизнес в этой стране. Такой исход был вполне вероятен – еще в марте 2022 г. компания объявила о временной приосстановке работы в России, оставив без ответа вопрос о своих дальнейших планах.

Россия больше не нужна IBM

Американская корпорация IBM приняла решение полностью остановить любую деятельность на российском рынке. Как пишет издание Perild.com, компания заявила об уничтожении своего бизнеса в России (IBM announced the termination of work in Russia). Агентство Reuters, тем временем, сообщает, что компания прекращает (ceasing) свои операции на территории России.

Сразу после этого ее официальный сайт перестал открываться с российских IP-адресов. Вместо него российские пользователи видят заглушку с надписью «К этому контенту больше нет доступа». Через VPN сайт компании открывается без каких-либо проблем.

Как пишет агентство РИА «Новости», об уходе IBM с российского рынка заявил лично гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna), занявший этот пост 6 апреля 2020 г. Он стал преемником Вирджинии Рометти (Virginia Rometty), руководившей компанией с 2012 г. и сложившей свои полномочия январе 2020 г.

«Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», – заявил глава IBM.

Пути IBM и России окончательно разошлись

В заявлении Арвинда Кришны ничего не сказано о том, что теперь будет с сотрудниками ее российского офиса. Пока нет официальных заявлений на этот счет, существует вероятность, что IBM могла предложить некоторым сотрудникам переезд в другую страну. Так поступила, к примеру, компания Google, решившая обанкротить свое российское представительство – ООО «Гугл».

Нет ничего более постоянного, чем временное

Хотя об уходе из России IBM объявила в начале июня 2022 г., она еще в марте 2022 г. IBM вошла в список иностранных компаний, которые в числе первых остановили свои операции в России после начала спецоперации на Украине и лавины антироссийских санкций. Как сообщал CNews, IBM тогда заявила о полной, но на тот момент именно временной заморозке российского сегмента своего бизнеса.

Как и сейчас, с заявлением выступил сам Арвинд Кришна. «Чтобы было понятно, что мы не продаем технологии в России», – сказал он (To be clear that we are not selling technology in Russia). Что именно он подразумевает под «технологиями», Кришна уточнять не стал, но добавил: «Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями» (In addition to not selling technology in Russia, we do not do business with Russian military organizations).

Россиянам больше нечего делать на сайте IBM

Однако если в июне 2022 г. в словах главы IBM не прозвучало ни единого упоминания о российских сотрудниках компании, то в марте 2022 г. все обстояло иначе. «Мы работаем над поддержкой и защитой сотрудников IBM в России, которые подчиняются своим правилам и законам», – отметил Кришна сразу после слов про помощь работникам IBM на Украине в переезде в другие страны. Но ничего конкретного в его заявлении не было.

Угроза увольнений

IBM известна не только тем, что существует 111 лет (она была основана в 1911 г.). Эта компания славится своей любовью к увольнениям своих сотрудников, притом не десятками и даже не тысячами, а десятками тысяч.

Так, в 1993 г. IBM решила, со слов ее руководителей, провести оптимизацию и реорганизацию своего бизнеса. В результате без работы осталось 60 тыс. ее сотрудников. В 2015 г. IBM сумела превзойти саму себя и выгнала за пороги своих офисов 111 тыс. человек.

Опыт увольнения россиян у IBM тоже имеется. Например, в конце 2020 г. волна сокращений, традиционная для IBM, накрыла ее российское представительство – компанию ООО «ИБМ ВЕА» («ИБМ Восточная Европа/Азия»). IBM объяснила это вынужденной оптимизацией, вызванной пандемией коронавируса. Под угрозой увольнения оказались 80 человек.

Окончательный уход IBM из России чреват увольнением почти 1000 человек. Согласно сайту List-org.com, численность персонала ООО «ИБМ ВЕА» на 7 июня 2022 г. составляла 984 человека.

В России представительство IBM работает с 70-х годов XX века. По информации Tadviser, в начале июня 2022 г. глобальный офис IBM оповестил своих российских коллег о грядущем закрытии офиса. Тогда же глава «ИБМ ВЕА» Татьяна Сорокина сообщила коллегам о предстоящем расформировании подразделения в рамках общего собрания.

Массовое бегство американцев

Уход многих крупных ИТ-компаний США с российского рынка начинался именно с приостановки их бизнеса. К примеру, в конце февраля 2022 г. она закрыла (хотя и на тот момент временно) россиянам доступ к своему сайту, а в начале марта 2022 г. прекратила отгрузку процессоров российским дистрибьюторам. Спустя еще месяц Intel свернула все свои деловые операции в России и повторно закрыла от россиян свой сайт. Компания заверила, что обеспечит поддержкой своих российских сотрудников, но не уточнила, в чем она будет заключаться, как долго продлится, и когда начнутся увольнения.

Аналогичную схему провернула и компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), отколовшаяся от знаменитой Hewlett Packard в ноябре 2015 г. В марте 2022 г. она полностью приостановила все поставки в Россию, а в мае 2022 г. открыто отказала в техподдержке «дочке» «Росатома» – «Гринатому». Она должна была обеспечивать техподдержку «Гринатома» в соответствии с договором, подписанным в июле 2018 г.

О своем полном уходе из России HPE объявила в первых числах июня 2022 г.

Не исключено, что в будущем многие ушедшие из России иностранные компании изъявят желании вернуться. Однако российские власти в таких перспективах сомневаются. «В текущей ситуации ждать возращения крупных вендоров и производителей не приходится, – сказал глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». – Если они вернутся, будем рады — конкуренция это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим».