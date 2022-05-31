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Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации

Российский вендор RDW Technology начал серийное производство barebone-систем RDW Computers. В компании утверждают, что это единственная в стране моноблочная платформа, производство которой локализовано на столь высоком уровне. Сборкой и производством отдельных ее компонентов – корпусов, материнских плат, плат питания и пр. – занимаются партнеры RDW на предприятиях в Калининградской области. Устройство позиционируется как ПК для офисного применения в госсекторе.

Российская barebone-система

Как стало известно CNews, российская RDW Technology начала серийный выпуск barebon-платформ под брендом RDW Computers в моноблочном форм-факторе на территории России. Производителем заявлен высочайший уровень локализации производства, которого отечественным конкурентам пока добиться не удалось.

Barebone- (от англ. bare – «голый», bone – «кость») или баребон-система представляет собой основу для самостоятельной досборки компьютера, как правило, на базе компактного корпуса.

Такой «полуфабрикат», к примеру, может нести на борту блок питания, материнскую плату, оптические приводы и пр. Владельцу устройства лишь остается добавить процессор, возможно, видеоадаптер, оперативную и постоянную память, подходящие для решения требуемых задач.

Кто, где, сколько

Новые barebon-платформы собираются на контрактных производствах особой компании «Пранкор» и НПО «Цифровые телевизионные системы» (НПО «ЦТС»), входящих в холдинг GS Group и действующих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области.

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Barebone-система RDW Computers

По словам представителя RDW Technology, первая партия насчитывает 1,5 тыс. устройств. В дальнейшем объемы производства в компании намерены довести до 75 тыс. девайсов в год.

На вопрос CNews о предположительной цене нового устройства в компании заявили, что пока данную информацию не раскрывают, но «новинка будет конкурентна на рынке и с точки зрения характеристик, и с точки зрения цены».

Не готовы в RDW Technologies говорить и о размере инвестиций в проект. «Достаточно сказать, что в условиях экономических санкций это достаточно внушительные средства», – сообщили CNews в компании.

На кого рассчитан

Продукт ориентирован в первую очередь на государственный сектор, пояснили CNews в RDW Technologies. Интерес к новинке уже проявлен, заявил представитель компании, однако уточнить, кем именно, отказался.

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Barebone-система RDW Computers

В представлении разработчиков моноблок на базе новой «каркасной» платформы хорошо проявит себя в качестве офисного компьютера благодаря компактности, эргономичности, легкости обслуживания и модернизации.

В компании рассчитывают добиться внесения изделия в реестр радиоэлектроники Минпромторга.

Технические особенности

Как рассказали CNews в RDW Technology, на территории России производятся такие компоненты платформы как плата управления питанием, плата картридера (устройство чтения карт памяти), платы кнопок управления ПК, кабельные сборки и фирменная материнская плата.

Материнская плата RDW-MB-B450M построена на базе набора системной логики AMD B450 и может работать с процессорами AMD архитектуры x86_64 под разъем AM4.

Чипсет B450, напомним, был представлен летом 2018 г. Матплата RDW, лежащая в основе всех компьютеров, выпускаемых под брендом RDW Computers и присутствующих в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга, создана в 2020 г. В случае с новой barebon-платформой плата может быть заменена на аналог сопоставимого форм-фактора, рассчитанный на российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал», если такая необходимость возникнет, заверили CNews в RDW Technology.

Дисплей, интегрированный в моноблок, импортного производства. В первой партии устройств используется жидкокристаллическая панель китайской BOE, которая, в частности, производит экраны для Apple. Экран диагональю 23,8 дюйма поддерживает разрешение 1920х1080 пикселей.

Помимо прочего, платформа может похвастаться наличием веб-камеры с разрешением матрицы в 5 МП, двух динамиков мощностью по 5 Вт каждый, стереомикрофона и картридера.

По словам представителя RDW Technology, платформа допускает установку дискретной видеокарты. Однако следует иметь в виду, что мощность блока питания моноблочной платформы составляет весьма скромные 250 Вт. Теплопакет (TDP) центрального процессора ограничен 95 Вт.

Еще одна особенность, которая, по мнению разработчиков, выгодно отличает их barebon-систему от аналогов – наличие встроенных инструментов защиты. Это сканер отпечатка пальца и RFID-считыватель.

Несколько фактов об RDW Technology

Компания RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования. «С 2015 г. под брендом RDW Computers производит сертифицированную российскую компьютерную технику, отвечающую требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры», – говорится в разделе «О компании» на официальном сайте rdwcomp.ru

Кроме того, на интернет-площадке сообщается, что за 7 лет компанией было выпущено более 100 тыс. единиц техники.

Оборудование под маркой RDW фигурирует в материалах к проблемному проекту поставки ПК на 1,05 млрд руб. Министерству внутренних дел (МВД).

Ведомство, в частности, отказывалось принимать компьютеры RDW от победителя тендера, компании «123 солюшнс» из-за не вполне понятной с точки зрения законодательства страны происхождения «железа». На тот момент закупаемое оборудование отсутствовало в реестре радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

На сегодняшний день, согласно информации, опубликованной на сайте RDW Technologies, «все оборудование RDW внесено в реестр отечественных производителей Минпромторга».

Как убедился CNews, в реестре промышленной продукции, произведенной на территории России, и реестре радиоэлектронной продукции при Минпромторге на 31 мая 2022 г. представлено по девять наименований «железа», выпускаемого ООО «РДВ технолоджи», в том числе моноблоки, системные блоки, материнская плата, сервер и автоматизированные рабочие места (АРМ).

Дмитрий Степанов

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