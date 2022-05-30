Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

Производство процессоров «Эльбрус», выпуск которых на фабриках TSMC в Тайване был прекращен из-за санкций, может быть перенесено на завод «Микрона» в Зеленограде. Российский чипмейкер отстает от TSMC в плане освоенных техпроцессов – современные 16-нанометровые «Эльбрусы» он выпускать не в состоянии. ИТ-отрасль считает переход к выпуску российских CPU по древним топологиям «большим шагом назад».

«Эльбрусы» переберутся в Россию

Компания МЦСТ рассматривает возможность переноса производства процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Россию, пишет РБК. Разработчик ведет переговоры с компанией «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России».

Как сообщил РБК замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин, у компании есть планы по запуску производств процессоров в Зеленограде. Представители «Микрона» на момент публикации материала не подтверждали и не опровергали информацию о переговорах с МЦСТ.

Выпуск процессоров «Эльбрус» полностью прекратился в конце февраля 2022 г. Их производство базировалось на мощностях тайваньской компании TSMC – крупнейшего в мире контрактного вендора чипов. TSMC отказалась от сотрудничества с МЦСТ в рамках антироссийских санкций и под давлением властей США. Точно так же она поступила с «Байкал электроникс» (производитель CPU серии Baikal), а в мае 2020 г. в аналогичной ситуации оказалась китайская Huawei со своими чипами Kirin.

В России нет производства, способного выпускать процессоры по современным нормам

На момент публикации материала не было известно, планирует ли «Байкал электроникс» выпускать свои процессоры в России. «Мы рассматриваем все существующие варианты организации производства и ведем множество линий переговоров, однако пока не имеем возможности комментировать, да и не хотим публично делить шкуру неубитого медведя», – сообщил CNews генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.

Современных процессоров не будет

На 30 мая 2022 г. стороны не сообщали, на каком этапе находятся переговоры, и как скоро «Микрон», в теории, может наладить выпуск «Эльбрусов». Одно известно точно – самые современные процессоры МЦСТ российский чипмейкер производить не сможет.

В ассортименте МЦСТ имеются процессоры с топологией от 130 до 16 нм включительно. Возможностей TSMC хватало для выпуска любого из них, так как еще в конце 2021 г. компания запустила производство по 4-нанометровому техпроцессу. В настоящее время она вплотную приблизилась к 3 нм и 2 нм.

С производством «Микрона» ситуация в корне другая. Самый современный техпроцесс, освоенный российским чипмейкером – это 65 нм почти 20-летней давности, но МЦСТ будет доступен максимум 90 нм, о чем Константин Трушкин сообщал еще в апреле 2022 г. Тогда же МЦСТ рассматривала вариант создания отдельной компании «Эльбрус», не имеющей к ней никакого отношения и не подпадающей под антироссийские санкции.

Теперь, судя по всему, вариант по созданию отдельной компании не рассматривается. «Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков, – сказал Трушкин. – Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру “Эльбрус”».

Микрон не спешит осовремениваться

Константин Трушкин не сообщил, входит ли в планы МЦСТ на ближайшее будущее поиск вендора, способного обеспечить выпуск процессоров компании по современным нормам. Тем временем, «Микрон» пока не раскрывает идеи по освоению новых актуальных техпроцессов. Вместо этого он собирается вдвое увеличить выпуск кремниевых пластин для чипов с топологией 180-90 нм.

Как сообщал CNews, в настоящее время объем их выпуска составляет 3000 в месяц. К 2025 г. «Микрон», если все пойдет по плану, сможет выдавать 6000 таких пластин за тот же период времени. Размер финансовых вливаний для осуществления этого плана составит в пределах 10 млрд руб.

Отрасль не одобряет

Многие представители российской ИТ-сферы отрицательно оценили план МЦСТ по переходу на отечественное производство. Со слов неназванного источника РБК на ИТ-рынке, данная идея является «большим шагом назад» по причине возвращения к древним топологиям. Он также добавил, что перенос выпуска «Эльбрусов» на мощности «Микрона» обойдется в несколько миллиардов рублей и растянется, по меньшей мере, на год.

По прогнозам источника издания, о широком спектре использования «Эльбрусов», выпускающихся по техпроцессам до 90 нм, можно будет и не думать. Он считает, что они найдут свое применение в тонких клиентах (неттопы без жесткого диска – прим. CNews), кассовых аппаратах или в каком-то спецприменении». «Компьютеров с такими процессорами будет мало, и разработчики софта должны будут адаптировать его, в чем они вряд ли будут заинтересованы. Но это единственная команда в России, способная разрабатывать процессоры с собственной архитектурой и как-то придется ее поддерживать», – сказал источник издания.

Также следует отметить, что еще задолго до спецоперации на Украине, повлекшей за собой санкции и отказ TSMC от выпуска российских CPU, российские потребители были недовольны производительностью «Эльбрусов». Как сообщал CNews, в декабре 2021 г. Сбербанк провел тестирование двух типов серверов на «Эльбрусах» и заключил, что в нынешнем виде их использование в организации совершенно исключено в силу их технического несоответствия. На тестирование банку МЦСТ предоставила «железо» на «Эльбрусах-8С».

Спустя несколько дней крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах. Ими были отмечены дороговизна, недостаточная производительность и низкая энергоэффективность такого оборудования. Тестировать они могли только серверы на процессорах «Эльбрус», поскольку готовых серверных решений на других российских процессорах, которые можно было бы показать заказчикам, пока нет. Потенциальные покупатели оборудования отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов.

Глава ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев смотрит на возможность перевода «Эльбрусов» на российское производство немного более оптимистично. Он сообщил РБК, что в нынешнее время «существует немало задач, для которых вполне хватило бы микросхем с не самым высоким разрешением»

«Вопросы быстродействия для таких задач не столь критичны, к тому же скорость или производительность конечного изделия можно нарастить за счет хорошо настроенного софта», – сказал он. Однако, с его слов, необходимо адаптированное под такие CPU программное обеспечение, которого в настоящее время не так много.

По мнению Николая Комлев, инвестиции в разработку софта под «Эльбрусы» не очень перспективны. «С одной стороны, выпускать его тиражами меньшими, чем миллионы, десятки миллионов получается не очень рентабельно, – сказал изданию глава АПКИТ. – С другой – большие тиражи микросхем по устаревшей технологии могут быть не востребованными».