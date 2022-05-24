Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов

Руководители российских ИТ-компаний начали увольнять специалистов с украинским гражданством или понижать их в должности. Коснулось это и тех работников, у которых в соседней стране живут родственники. Объясняют такие действия сигналами от госзаказчиков и возможными «диверсиями».

«Берут на карандаш»

ИТ-специалистов с украинским гражданством начали увольнять из российских компаний или предлагать им более скромные должности, пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли. В частности, случаи увольнений активно обсуждали в кулуарах Российского интернет-форума, проходившего с 18 по 20 мая 2022 г.

Несколько собеседников сообщили изданию, что ситуация обострилась на рынке кибербезопасности и в ИБ-отделах — там теперь «особо пристально следят за сотрудниками, которые являются гражданами Украины», либо имеют там родственников, и «берут их на карандаш». Особую настороженность выражают в отношении сотрудников с доступами к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Свое поведение участники рынка объясняют опасениями перед «диверсиями». Названия конкретных компаний не приводятся, также не уточняется, по каким критериям в организациях устанавливают связь сотрудника с Украиной, например, имеет ли значение фамилия при принятии кадровых решений.

Российские ИТ-компаний начали увольнять и понижать их в должности специалистов с украинским гражданством

Наличие такой тенденции в своем Telegram-канале также подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, предположивший, что негласное требование поступает от государственных заказчиков, с которыми работают организации.

«Я несколько таких случаев знаю, где-то с результатом увольнения, где-то — повышенного внимания, — написал эксперт. — Ничего хорошего в этом не вижу. Системы комплаенс-проверки в том числе сейчас учитывают гражданство проверяемых. Каких-либо данных у меня лично нет, знаю только конкретные случаи и в очень небольших компаниях на рынке информационной безопасности».

Крупнейшие компании отрицают

Как сообщает HeadHunter, на портале по поиску работы опубликованы 1,2 тыс. резюме от кандидатов с гражданством Украины, которые планируют трудоустроиться в России по ИТ-специальностям. До 30% резюме представляют анкеты программистов и разработчиков.

В крупнейших российских ИТ-компаниях («Яндекс», МТС, Ozon, Сбербанк и «Почта России») РБК заявили, что национальность своих сотрудников в своей кадровой политике не учитывают.

Что говорит Трудовой кодекс

Согласно Трудовому кодексу России и Федеральному закону от № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении иностранных сотрудников существуют специальные основания для увольнения: истечение срока годности патента, полиса ДМС, аннулирование или завершение срока действия разрешения на временное проживание, либо аннулирование разрешения вида на жительство.

Прежде чем уволить иностранного работника по одному из этих оснований, работодатель должен отстранить его от работы на 30 дней с предварительным уведомлением.

Также иностранца можно уволить по общим основаниям, которые действуют для всех россиян. К самым распространенным причинам относятся нарушение условий трудового договора или должностной инструкции, прогул, приход на работу в состоянии алкогольного опьянения, разглашение коммерческой и другой тайны, воровство и порча имущества, отказ проходить обязательный медосмотр. Отказаться работать с сотрудником могут также, если он не прошел испытательный срок.

Кого в ИТ-компании заманивают

Тем не менее российские законодатели нацелены, скорее, на привлечение ИТ-работников из-за рубежа. В конце апреля 2022 г. Правительство России разработало законопроект об упрощенной схеме выдачи вида на жительство иностранным ИТ-кадрам. Представители отрасли заявили, что послабление должно привлечь специалистов из Белоруссии и Казахстана, которые придутся кстати на фоне острого кадрового голода в стране. Дефицит ИТ-сотрудников в очередной раз подтвердили на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в конце апреля 2022 г., уточнив, что в стране сейчас не хватает до 1 млн разработчиков и программистов.

Послабления коснутся иностранцев, которые официально работают в российских ИТ-компаниях, аккредитованных при Минцифры. Для получения вида на жительство им не понадобится разрешение на временное проживание (РВП) в стране. Также работодатель получит право привлекать и использовать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. Сами иностранцы смогут работать без этого разрешения или патента.

Рознь по национальному признаку

Ранее CNews писал о том, что в российских и украинских хакерских группировках наметился раскол по национальному признаку. Сразу после начала событий на Украине, представители киберпреступных сообществ выступили с заявлениями об однозначной поддержке той или иной стороны конфликта. Один из членов пророссийской группировки Conti, работавший из Украины, с такой позицией не согласился и выложил персональные данные коллег в сеть.