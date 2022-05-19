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Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Компания Yadro совместно с университетом МИЭТ провела инженерный хакатон. В нем приняли участие студенты старших курсов из разных вузов.

Три дисциплины — три победителя

14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в решении практических задач соревновались учащиеся из НИУ МИЭТ, МИЭМ, МГТУ им. Баумана, университета Иннополис, СПбПУ, РТУ МИРЭА.

Состязания на хакатоне шли параллельно в трех направлениях: топологическое проектирование, функциональная верификация и RTL проектирование. На протяжении двух дней на каждом треке командам помогали менторы — эксперты из компании Yadro с практическим опытом разработки микропроцессоров. Трек «RTL проектирование» оказался самым востребованным — за победу боролись шесть команд. Почетное первое место в нем забрала команда под названием Hazard Unit 00 DjSkaarj в составе двух студентов МИЭТа — Евгения Герасименко и Сергея Демичева (Институт МПСУ, 4 курс). В рамках выбранного трека ребята решали задачу по оптимизации работы предоставленного организаторами RISC-V процессора, в чем, по их словам, очень пригодились знания из учебной программы, а особенно изучение дисциплины «Архитектуры процессорных систем».

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На хакатоне соревновались студенты из разных вузов

Победу в треке «Топологическое проектирование» одержал Артем Мордыга (Институт НМСТ, 4 курс), в треке «Функциональная верификация» — команда НИУ ВШЭ «Вейформа» в составе: Анастасия Овчинникова, Илья Корчагин и Андрей Угодников.

Для многих участников хакатон SoC Design Challenge стал первым опытом подобного рода соревнований. Студенты выразили желание попробовать свои силы и в следующем году. Организаторы, в свою очередь, остались довольны, так как задачи хакатона были не учебными, а приближенными к реальным практическим задачам.

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Для многих участников хакатон SoC Design Challenge стал первым опытом подобного рода соревнований

Не только состязания

Помимо работы над конкурсными задачами участников ждала насыщенная программа — нетворкинг и консультации с экспертами компании Yadro и МИЭТ. Ведущий архитектор и руководитель отдела разработки Yadro Microprocessors Алексей Кожин провел мастер-класс для участников, где рассказал о необходимых знаниях, навыках и возможностях реализации карьерных маршрутов по каждому из трех треков хакатона. Все победители и призеры получили не только ценные призы от организаторов, но и 100 баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру МИЭТ, а также отладочные платы на базе FPGA и логические анализаторы в качестве призов, эти комплекты оборудования позволят студентам продолжить прокачивать навыки проектирования современных микропроцессоров.

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