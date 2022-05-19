Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей подготовила поправки к законопроекту о дата-центрах. Эксперты уверены, что введение классификации для получения юридического статуса ЦОДов приведет к тому, что льготы на присоединение к энергоснабжению получат только те дата-центры, что работают с госзаказами. Под угрозой конкурентная среда на рынке.

Спорные моменты законопроекта

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей подготовила корректировки в законопроект № 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Аналитики РСПП уверены, что если внедрить процедуру классификации для получении юридического статуса для ЦОДов, льготы на подключение к энергоснабжению получат лишь те организации, что работают с госзаказчиками. Предложения комиссии опубликованы на официальном сайте РСПП.

Так, основную претензию аналитики высказывают к определению ЦОД, которое предлагается в законопроекте: «сооружение связи с комплексом систем инженерно-технического обеспечения, спроектированное и используемое для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных, и соответствующее утвержденной классификации».

Эксперты подчеркивают, что утвержденная классификация ЦОД будет проводиться только в случае, если оператор дата-центра будет использовать его для оказания услуг госорганам и учреждениям.

Эксперты РСПП уверены, что введение юридического статуса ЦОДов приведет к тому, что льготное энергоснабжение получат только те дата-центры, что работают с госзаказами

«В таком случае ЦОДом будет являться только объект, используемый для оказания услуг государству. Следовательно, ЦОДы, используемые операторами связи, операторами дата-центров для осуществления энергоемких и иных вычислений, другими участниками рынка хранения и обработки данных, для собственных нужд, для оказания коммерческих услуг, не будут подпадать под действие законопроекта, а их владельцы не смогут воспользоваться создаваемыми законопроектом возможностями, что затруднит их деятельность и развитие», — уверены аналитики РСПП.

В комментариях членов комиссии отмечается, что самым неприятным последствием такой формулировки станет снижение конкуренции на рынке ЦОД, заморозка новых масштабных проектов и дефицит свободных мощностей. Чтобы этого избежать, предлагается из определения просто убрать слова «соответствующее утвержденной классификации».

Другие проблемы поправок

Опрошенные CNews эксперты соглашаются с мнением представителей РСПП и называют другие слабые места законопроекта на данном этапе.

«Основная проблема с предъявляемыми к операторам ЦОДов требованиям связана с непониманием разграничения зон ответственности между оператором ЦОДа и теми, кто размещает в ЦОДе данные, – рассказал CNews Тарас Чирков, руководитель ЦОД Linxdatacenter в Санкт-Петербурге. - Если говорить о коммерческом дата-центре, то ИТ-оборудование в нем принадлежит заказчикам, которые, исходя из специфики своей деятельности и обрабатываемых данных, определяют и технологические требования к оборудованию, и необходимый уровень защищенности информации».

По словам Чиркова, оператор коммерческого ЦОДа не владеет этим оборудованием и никак не контролирует его происхождение и характеристики - за исключением ограничений, связанных с техническими параметрами ЦОДа. Именно поэтому в текущей формулировке поправки действительно будут распространяться только на крупные государственные ведомства, строящие собственные ЦОДы под какие-либо ГИС и заполняющие его собственным ИТ-оборудованием.

«Чтобы учесть интересы операторов коммерческих ЦОДов, полностью раскрыть смысл термина «оператор ЦОДа» и поддержать российского производителя, логично было бы предъявить им другие требования, относящиеся к технологическому уровню и происхождению инфраструктурного оборудования – например, по стойкам, источникам бесперебойного питания, дизель-генераторным установкам и так далее, – выразил уверенность Тарас Чирков. - Это было бы логичнее, учитывая, что практически все операторы, которые сейчас находятся в процессе строительства или модернизации инфраструктуры своих дата-центров, уже и так активно ищут российскую альтернативу привычным зарубежным решениям».

Суть законопроекта о ЦОД

Поправки к закону «О связи» были приняты Госдумой в первом чтении 6 мая 2022 г. — законопроект направлен на устранение пробелов в регулировании отрасли центров обработки данных. Цель — создать понятную нормативную базу в области российских дата-центров, дать им определение и включить их инфраструктуру в уже существующее регулирование в области земельного, градостроительного законодательства, законодательство в области энергетики и т.д.

«Отсутствие такого регулирования является барьером для появления новых масштабных проектов строительства ЦОД, отвечающих целям развития сектора цифровой экономики России, что ведет к консолидации рынка», — отмечают аналитики РСПП.

По данным Союза, сейчас 54% рынка контролируют четыре компании: Ростелеком-ЦОД, DataPro, IXcellerate и Selectel. Уровень конкуренции год от года снижается, и налицо дефицит мощностей — сейчас занято 85% стойко-мест. В последние два года темпы ввода новых снизились до 9,9%.

Главный же смысл поправок в закон в том, что ЦОД будет определен в правом поле как «сооружение связи» — это позволит дата-центрам пользоваться льготами на присоединение к энергоснабжению. Так, ЦОДы, которые питаются от источников с уровнем напряжения ниже 110кВ, смогут присоединяться на уровне Единой национальной электрической сети, а не на уровне территориальных распределительных сетей, и происходить это будет гораздо быстрее. Такая возможность позволит дата-центрам оптимизировать затраты на техприсоединение. По оценкам АНО «Ассоциация ЦОД» общие расходы на энергообеспечение ЦОД сократятся до 800 млн. руб.

Дефицит мощностей

В конце апреля 2022 г. стало известно об остром дефиците мест в российских дата-центрах. Так, число свободных стоек в дата-центрах московского региона в I квартале 2022 г. сократилось до 800 мест. На фоне нехватки стоек цены на colocation услуги подскочили на 25%.

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев объяснил CNews, что проблемы начались еще в 2021 г., когда из-за пандемии и проблем с производством и логистикой сроки ввода в эксплуатацию новых площадок постоянно переносились.

После начала военной спецоперации на Украине ситуация с новыми проектами стала еще более неопределенной, так как зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование, которое используется в российских центрах обработки данных: системы электроснабжения, охлаждения и вентиляции.