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Сбежавший из России SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски

Как показало исследование CNews, российские представительства зарубежных ИТ-вендоров, ушедших из России на фоне украинских событий, до сих пор могут рассчитывать на то, что их иски будут рассмотрены в наших судах в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности их бенефициаров к списку так называемых недружественных стран. В других отраслях прецеденты использования «нового права» уже появились.

Победы SAP в российских судах

Как выяснил CNews, остановивший свою бизнес-активность в России немецкий разработчик ERP-систем SAP, продолжил интенсивную деятельность в российских судах, причем весьма успешно.

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок компания приняла в начале марта 2022 г. в связи с известными событиями на Украине.

Анализ базы арбитражных судов показывает, что на тот момент на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям.

На сегодняшний день разбирательства по трем из последних уже завершились. Все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

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SAP, как и другие ИТ-вендоры, ушедшие из России, выигрывает по своим искам в российских судах в русле традиционного права

Кроме того, SAP удалось 19 апреля 2022 г. в апелляционной инстанции отстоять ранее вынесенное решение суда о взыскании 8,3 млн руб. долгов по договору, аналогичному с «Кан авто», с ООО «Н-системс» (Москва).

Разбирательства с представительствами зарубежных структур у SAP в российской юрисдикции пока также идут успешно. Компания 13 апреля 2022 г. обязала ООО «Uztex Group» (Ташкент, Узбекистан) выплатить ей около 60 тыс. евро — долг по соглашению о предоставлении прав использования и оказания услуг по сопровождению ПО.

Не всем зарубежным компаниям рады в российских судах

Описанные выше разбирательства, завершившиеся в пользу представителей немецкой компании, представляют интерес в контексте того, что в российской юридической практике появились прецеденты отказа зарубежным организациям в предоставлении традиционных судебных услуг.

Так, например, 3 марта 2022 г. Арбитражный суд Кировской области вынес решение по иску «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» к индивидуальному предпринимателю Ивану Кожевникову о 40 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки и произведения изобразительного искусства, касающиеся изображений «Свинка Пеппа» и «Папа Свин» из известного мультфильма.

Рассматривая дело, суд установил, что истец является юрлицом Великобритании — страны, присоединившейся к западным санкциям против России после начала украинских событий. В этой связи суд напомнил, что 28 февраля 2022 г. был издан указ Президента России от №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

«С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца, суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске», — гласит вердикт служителей Фемиды по этому делу.

Другой пример — решение Арбитражного суда Севастополя по иску компании ABRO Industries, Inc. (США) в лице ООО «Автобибика» к индивидуальному предпринимателю Александру Якушеву о взыскании 50 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Вынося решение, суд также сослался на вышеупомянутый президентский указ и отметил, что «с учетом введения ограничительных мер в отношении РФ и статуса истца, суд расценивает действия истца, направленные на получение материальной компенсации в отсутствие возможности получения аналогичных компенсаций резидентами РФ на территории США вследствие недружественных действий США и международных организаций как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске». «При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований», — резюмировали служители Фемиды Севастополя.

Комментарий юриста

«Формирующаяся практика отказа в защите прав иностранных компаний из списка недружественных стран обусловлена реакцией на аналогичные действия соответствующих органов отношении россиян за рубежом», — прокомментировал CNews ситуацию управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов.

В его понимании, совершенно очевидно, что мы стали свидетелями влияния политических реалий на отечественное правоприменение. «Применение статьи 10 ГК РФ (так называемая концепция шиканы) в качестве основания для отказа сугубо с теоретической точки зрения и ранее накопленной практики выглядит спорной, и может быть поставлена под сомнение в случае обжалования составленных в первой инстанции судебных актов, — рассуждает он. — Следует также отметить, что отказ в защите прав иностранным компаниям в связи с их принадлежностью к списку недружественных стран не всегда состоятелен. Так, Арбитражный суд Челябинской области по делу № А76-42835/2021 указал обратное».

Какие решения выносятся по искам других зарубежных ИТ-компаний

Проанализировав базу решений арбитражных судов, CNews пришел к выводу, что иски покинувших нашу страну крупных зарубежных ИТ-компаний, как и в случае с SAP, рассматриваются сейчас в России в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности бенефициаров к списку так называемых недружественных стран.

В частности за период с марта по май 2022 г. решения в пользу истцов были вынесены в отношении российских представительств Samsung (Южная Корея), Panasonic (Япония), LG Electronics (Южная Корея), Siemens (Германия).

Сделать более обширную выборку возможным не представляется просто в силу того, что большая часть зарубежных вендоров в последнее время судебных дел не инициировала. Это касается Microsoft, HP, Oracle, VMware, Intel, IBM, Ericsson, Nokia, Hitachi, Asus и др.

Однако стоит подчеркнуть, что подход служителей Фемиды не изменился лишь когда речь идет об исках иностранных компаний, а не исках к ним самим. Напомним, 6 мая 2022 г. CNews писал о том, что столичный Арбитраж в качестве обеспечительной меры арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell.

Свое решение суд объяснил наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». Сам иск был связан с тем, что Dell ушла из России на фоне санкций уже после того, как истец, компания «Талмер», внес ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории нашей страны.

Денис Воейков

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