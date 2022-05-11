«М.видео-Эльдорадо» создаст собственную ИТ-компанию с прицелом на внешний рынок

Группа «М.видео-Эльдорадо» планирует создать технологическую компанию, которая займется разработкой продуктов и ИТ-сервисов для розничной торговли, электронной коммерции, сферы потребительского кредитования и рынка электронных платежей. В ходе ее создания в нее будут переведены продуктовые команды, интегрированные сейчас в бизнес-подразделения «М.видео-Эльдорадо».

Новая ИТ-компания

Российская группа «М.видео-Эльдорадо», занимающаяся электронной коммерцией и розничной торговлей электроникой и бытовой техникой, объявила о планах создания ИТ-компании «М.тех». Она сфокусируется на разработке продуктов и ИТ-сервисов для розничной торговли, электронной коммерции, сферы потребительского кредитования и рынка электронных платежей. Также ее деятельность должна позволить повысить операционную эффективность текущего бизнеса группы.

Представители «М.видео-Эльдорадо» сказали CNews, что ИТ-директором новой компании станет Александр Соколовский, который сейчас возглавляет ИТ-подразделение группы. Они подчеркнули, что сейчас «М.видео-Эльдорадо» развивает порядка 100 продуктов, над которыми работает несколько сотен специалистов.

«М.тех» будет выступать в качестве внешнего партнера для всей ИТ-разработки «М.видео-Эльдорадо», а также как платформа для возможных последующих продаж собственных ИТ-решений на внешний рынок, сообщили в пресс-службе компании.

«М.видео-Эльдорадо» запускают свою ИТ-компанию «М.тех»

Благодаря созданию новой компании, «М.видео-Эльдорадо» сможет сосредоточиться на централизованном развитии и масштабировании ИТ-разработок, считают в группе.

Предпосылками для создания ИТ-компании заявлены цифровая трансформация «М.видео-Эльдорадо», наращивание собственных ИТ-компетенций и переход на продуктовый подход при запуске и развитии как клиентских, так и корпоративных решений.

Перспективы работы на внешнем рынке

Компания «М.тех» будет образована на базе приобретенного группой в 2021 г. ведущего провайдера финтех-сервисов «Директ кредита» и будет отвечать за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие офиса больших данных, поиск и внедрение инноваций. Планируется, что в новую ИТ-компанию перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты «М.видео-Эльдорадо».

Директор по организационной трансформации и персоналу Ирина Иванова считает, что выделение ИТ-экспертизы в отдельную компанию позволит более эффективно масштабировать имеющиеся разработки, повысить прозрачность бизнес-процессов с учетом высокой степени неопределенности, которая существует сейчас.

В перспективе «М.тех» может выступать поставщиком отдельных решений на внешний рынок, считают в «М.видео-Эльдорадо». В настоящее время группа проводит консультации с регулирующими органами относительно возможных форматов работы своего ИТ-бизнеса.

Сейчас «М.видео-Эльдорадо» разрабатывает более 100 продуктов и решений на основе анализа данных, биометрии, ИИ и машинного обучения, используя микросервисную и преимущественно облачную инфраструктуру. Группа создала технологическую платформу OneRetail, которая объединяет сайт, мобильное приложение клиента и приложение консультанта в рознице в «бесшовное» пространство для выбора, оплаты и получения товаров и сервиса.

Компания также фокусируется в рамках развития OneRetail-решений на создании инструментов для вендоров и партнеров маркетплейса. Офис больших данных компании занимается разработкой сервисов рекомендаций, ассортиментного планирования, инструментов персонализации, видеоаналитики.