В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме

В Москве и Московской области из-за дефицита стоек в дата-центрах подскочили цены на размещение оборудования. Сейчас в регионе доступно всего 800 мест, и за первый квартал 2022 г. стоимость colocation услуг выросла на 25%. Представители отрасли объясняют турбулентность на рынке ЦОДов западными санкциями.

Объем услуг colocation сократился до минимума

Количество свободных стоек в дата-центрах московского региона в I квартале 2022 г. сократилось до 800 мест, и это минимальные значения с 2018 г. О дефиците свидетельствуют данные отчета iKS-Consulting, которым компания поделилась с CNews. К таким выводам аналитики в партнерстве с 3data пришли в ходе расчета отраслевого индекса 3data Colocation Index (3DCI).

На Москву и Московскую область отводится до 72% всего рынка услуг colocation в России, в рамках которых провайдер размещает оборудование клиента на своей территории, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью. На фоне возросшего спроса на стойки-места наметился явный дефицит предложения.

Аналитики отмечают, что проблемы с ЦОДами начались еще в пандемию коронавирусной инфекции, когда часть новых площадок в 2021 г. так и не была введена в эксплуатацию из-за перебоев с поставками оборудования. Дефицит предложения в Московском регионе особенно ощущали крупные клиенты, которым требовалось от 50 мест в дата-центрах. В марте 2022 г. ситуацию усугубили западные санкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине.

В Москве и Московской области из-за дефицита стоек в дата-центрах подскочили цены на размещение оборудования

«К середине апреля 2022 г. все операторы коммерческих ЦОДов пересмотрели свои планы по вводу в строй новых мощностей дата-центров. Часть ранее заявленных крупных проектов поставлена на паузу», – отмечается в отчете iKS-Consulting.

Цены подскочили на четверть

На фоне ажиотажа и дефицита мощностей операторы повысили стоимость размещения в дата-центрах. Так, цена на услугу colocation у многих операторов коммерческих ЦОДов в уже выросла на четверть по сравнению с 2021 г.

Аналитики iKS-Consulting подчеркивают, что в других регионах цены могут повышаться не так быстро и быть не столь ощутимыми: в Санкт-Петербурге, к примеру, такие услуги дешевле московских на треть. В то же время, в регионах могут ориентироваться на московские тренды ценообразования.

Комплектующих нет, нагрузка растет

3data, IXcellerate, DataPro, РТК-ЦОД и другие игроки не так давно анонсировали свои планы создания и расширения площадок, однако вскоре зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование, которое используется в российских центрах обработки данных. Это системы электроснабжения, охлаждения и вентиляции, пожарная сигнализация и системы пожаротушения, которые производили немецкие Siemens и Stulz, французская Schneider Electric и американская Vertiv.

Помимо того, дефицит стойко-мест связан с тем, что спрос на перенос или резервирование инфраструктуры из-за рубежа резко вырос после начала спецоперации. Об этом CNews рассказал директор по инфраструктуре Selectel Алексей Еременко, добавив также, что спрос на DRaaS-решения (Disaster Recovery as a Service, аварийное восстановление как услуга) вырос в десятки раз по сравнению с традиционным уровнем.

«На протяжении последних двух лет спрос превышал предложение, и все свободные мощности были заполнены, - рассказал CNews Игорь Дорофеев. - Даже в прошлом году из-за пандемии и проблем с производством и логистикой сроки ввода в эксплуатацию новых площадок переносились. А сейчас ситуация с новыми проектами стала ещё более неопределенной. Текущая нагрузка с переносом ИТ-мощностей от зарубежных провайдеров лишь усугубила ситуацию».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, дата-центры сейчас пытаются взять ориентир на российских производителей, однако здесь могут быть проблемы. К примеру, на рынке острый недостаток холодильного оборудования. На азиатские заводы надежды тоже мало: ряд производств, которые работают по лицензиям производителей из ЕС и США, также были вынуждены приостановить поставки – об этом, в частности, говорит гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.