Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал»

В России силами «Ростеха» создан сетевой маршрутизатор с продвинутой защитой от хакеров. Это бизнес-решение на базе процессора «Байкал» ВЕ-Т1000 семилетней давности, ориентированное на компании малого бизнеса с численностью штата до 50 человек. Роутер выполнен в трех модификациях, но сроков начала производства у него пока нет.

Россия защищает сети отечественных компаний

Российская госкорпорация «Ростех» анонсировала отечественные маршрутизаторы с расширенной защитой от хакерских атак. Разработку устройства вели специалисты входящих в «Ростех» холдинга «Росэлектроника» и научно-производственного предприятия «Исток» им. Шокина.

Базис устройства составляет процессор «Байкал» модели ВЕ-Т1000 компании «Байкал электроникс», выпущенный в 2015 г. и построенный на архитектуре MIPS. Маршрутизатор имеет модульную структуру, которая, как утверждают представители «Ростеха», «позволяет кастомизировать устройство под нужды конкретного клиента».

Новый роутер ориентирован не на простых пользователей, а на отечественные компании малого бизнеса с численностью персонала не более 50 человек. «Сервисный маршрутизатор предназначен для организации связи с ненагруженными оконечными объектами, узлами связи корпоративных сетей, операторов связи и сервис-провайдеров», – говорится в описании устройства.

Пользовательских версий такого роутера у « Ростеха » пока нет

На запрос CNews о вероятности и примерных сроках подготовки схожей по своим возможностям модели для домашнего использования представители «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили, когда начнется массовое производство «офисного» варианта, каковы объемы партий, и есть ли первые заказчики на это устройство. Место производства тоже не установлено.

Интегрированная защита от хакеров

Со слов разработчиков, в офисный вариант роутера встроены специализированные механизмы защиты от атак DoS и DDoS, количество которых начало расти еще в пандемийном 2020 г. В I квартале 2022 г. российские компании тоже регулярно сталкивались с интересом хакеров к ним.

Реализована эта защита путем использования особым образом оптимизированного алгоритма обработки трафика. Принцип его работы в «Ростехе» не раскрывают. Представители госкорпорации сообщили лишь, что этот алгоритм снижает нагрузку на процессор.

Возможности CPU

«Кремниевое сердце» роутера, процессор ВЕ-Т1000 – это MIPS-решение компании «Байкал Электроникс». CPU имеет техпроцесс 28 нм, два ядра на частоте до 1,2 ГГц и кэш-память L2 объемом 1 МБ.

Процессор потребляет около 5 Вт энергии и выпускается в корпусе размерами 25х25 мм. Это решение образца 2015 г. Оно содержит в себе поддержку интерфейсов SATA III, USB 2.0, PCI-E 3.0, Ethernet и др., а также оперативной памяти DDR3-1600.

Основа новых роутеров «Ростеха»

В России нет современных производственных мощностей для выпуска процессоров. ВЕ-Т1000, как и другие «Байкалы», а также «Эльбрусы», успешно выпускались в Тайване на фабрике компании TSMC. В конце февраля 2022 г. она отказалась сотрудничать с российскими клиентами, тем самым поддержав американские санкции. Впрочем, по данным CNews, «Байкал Электроникс» ограничилась заказом лишь одной партии процессоров сразу после разработки и не обращалась к TSMC за выпуском новой. Развивать MIPS-процессоры компания не планировала и сосредочилась на своей ARM-линейке. На вопрос CNews о наличии необходимых запасов ВЕ-Т1000 для массового производства роутеров представители «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли.

Россыпь модификаций

На 7 апреля 2022 г. разработчики предлагали три модификации роутера с индексами ISN41508T3, ISN41508T4 и ISN41508T3-М. Первые две получили слоты расширения U.2, в третьей есть PCI-E 3.0 x4. Каждая модификация располагает по 2 ГБ ОЗУ DDR3-1600, SSD-накопителем на 16 ГБ с интерфейсом SATA и флеш-памятью на 128 ГБ.

Роутеры поставляются с восемью гигабитными портами RJ-45 на базе микросхемы Marvell Link Street 88E6390X. В моделях ISN41508T3 и ISN41508T3-М дополнительно присутствует по два гигабитных WAN-порта (RJ-45), а в модели ISN41508T4 – два SFP-порта WAN.

Версия ISN41508T3-М

Производитель также заявляет о наличии в роутерах портов PoE (Power over Ethernet). Они позволяют передавать одновременно и данные, и питание, что дает возможность развернуть на базе роутера систему видеонаблюдения высокой четкости и организовать доступ к видеоконференцсвязи.

Все версии роутера оснащены активной системой охлаждения и металлическим корпусом размерами 215х148х44 мм. Весят они около 2 кг, есть возможность размещения на столе или на стене. Заявленный средний срок службы составляет пять лет, а время наработки на отказ – не менее 45 тыс. часов.