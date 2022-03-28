Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО

ИТ-интегратор Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России собирается потратить без малого 35 млн руб. на приобретение лицензий PostgresPro. Непосредственно в Минтрансе данная СУБД ранее не использовалась.

Postgres Pro для ИТ-компании Минтранса

Как выяснил CNews, федеральное государственное унитарное предприятие «Защитаинфотранс Минтранса России» готово потратить 34,9 млн руб. на закупку лицензий на российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro.

Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере компании, который был ею объявлен 25 марта 2022 г. в формате аукциона в электронной форме. Заявки от претендентов будут приниматься до 11 апреля. Торги намечены на 15 апреля.

Заказчику требуется 72 бессрочных лицензии на PostgresProACEnterpriseна одно ядро x86-64. Они должны быть переданы ему будущим поставщиком в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

ИТ-интегратор Минтранса крупно закупается российскими СУБД

Напомним, коммерческая СУБД Postgres Pro разрабатывается российской компанией Postgres Professional на основе классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по замене СУБД Oracle и Microsoft.

Кто может стать пользователем

Как рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, непосредственно Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался.

Редакция ожидает от «Защитыинфотранса» комментариев относительно того, предназначены ли закупаемые лицензии для Минтранса, то есть в полной ли мере их использование станет проектом по импортозамещению.

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что практически все крупные проекты «Защитаинфотранс» осуществляет в интересах именно этого министерства или подведомственных ему структур: Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), Государственной корпорации по организации воздушного движения и др. (К подведомственным структурам Минтранса относится и она сама.)

Что может заменить Postgres Pro

Редакция ожидает от «Защитыинфотранса» комментария относительно того, на замену каким зарубежным СУБД предназначается приобретаемая Postgres Pro.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы компания несколько раз покупала услуги по технической поддержке программного обеспечения Oracle, включая и СУБД этого вендора.

В частности, в конце 2016 г. ТЗ компании на тендере включало упоминание 356 лицензий поддержки Oracle Database Enterprise Edition.

Чем занимается «Защитаинфотранс»

Целевым направлением развития «Защитыинфотранса» является разработка ИТ-проектов для транспортной отрасли России и их внедрение.

В 2018 г. предприятие стало одним из инициаторов включения нового отраслевого направления «Цифровой транспорт и логистика» в программу «Цифровая экономика Российской Федерации».