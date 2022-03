IBM уходит из России. Под угрозой увольнения сотни ее российских сотрудников

Гендиректор американской компании IBM объявил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. Сроки возвращения компании он не назвал. IBM известна своим умением одним махом увольнять десятки тысяч человек, что повышает риск ее российских сотрудников остаться без работы. В российском офисе IBM работает около 1000 человек. Отечественные компании заблаговременно начали отказываться от продукции IBM в пользу местных аналогов.

IBM «забанила» российский рынок

Компания IBM полностью прекратила продажу своих разработок на территории России. Об этом прямым текстом заявил ее нынешний глава Арвинд Кришна (Arvind Krishna). Он встал у руля компании в апреле 2020 г. после ухода с поста СЕО ушла Вирджинии Рометти (Virginia Rometty). Она управляла компанией с 2012 г.

В своем заявлении по поводу ситуации на Украине и отношении IBM к ней Арвинд Кришна сказал: «Чтобы было понятно, что мы не продаем технологии в России» (To be clear that we are not selling technology in Russia). Что именно он подразумевает под «технологиями», Кришна уточнять не стал.

Американская IBM входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд. Она стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально на несколько дней принявших решение о временном или перманентном уходе из России. Ранее то же самое в течение последней недели сделали, помимо прочих, AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung и Cisco, а также SAP и Oracle.

IBM ввела собственные антироссийские санкции

Как и все другие компании, внезапно решивших больше не иметь дел с Россией, IBM объяснила свое решение несогласием с происходящим на Украине и, наоборот, согласием с антироссийскими санкциями со стороны США. Еще в декабре 2021 г. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) предупреждал, что Россию ждут колоссальные технологические ограничения в случае эскалации конфликта с Украиной. В январе 2022 г. он подтвердил серьезность своих намерений.

О чем еще говорил глава IBM

Кришна добавил, что IBM еще до начала открытого конфликта предлагала своим сотрудникам и их семьям переехать за счет компании. «Мы также работаем над поддержкой и защитой сотрудников IBM в России, которые подчиняются своим правилам и законам», – отметил он.

В дополнение к этим словам Арвинд Кришна подчеркнул: «Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями» (In addition to not selling technology in Russia, we do not do business with Russian military organizations).

Никакой ясности

СЕО IBM ни разу не обмолвился о том, собирается ли компания в будущем попытаться восстановить свой бизнес на территории России, или же она планирует уйти с российского рынка полностью. О сроках возвращения в Россию Кришна тоже ничего не сказал.

В словах главы IBM не было никакой конкретики по отношению к россиянам, работающим на эту американскую компанию на территории России. С одной стороны, он заявил, что IBM «защищает и поддерживает их», с другой же – компания широко известна своим умением увольнять людей не просто десятками или сотнями, а тысячами и даже десятками тысяч.

Например, В 1993 г. IBM уволила одновременно 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реорганизацией бизнеса, и на тот момент это был рекорд для нее. Спустя 22 года IBM взяла новую высоту – в 2015 г. она лишила работы 111 тыс. человек или около 26% своего персонала.

В августе 2019 г. IBM уличили в массовом увольнении людей в возрасте. Это продолжалось годами, и в результате стремления компании «омолодить» свой штат без работы остались, по предварительным подсчетам, около 100 тыс. человек.

В связи с этим существует вероятность, что происходящее на мировой арене может грозить увольнением россиянам, работающим на IBM в России и за рубежом. Редакция CNews обратилась к представителям IBM с этим вопросом и ожидает ответа. Риск такого исхода событий повышает тот факт, что в конце 2020 г. российский офис IBM уже накрывала волна массовых сокращений. На тот момент причиной была пандемия коронавируса.

На тот момент IBM собиралась уволить около 80 человек. На момент публикации материала в России IBM представляла компания ООО «ИБМ ВЕА» («ИБМ Восточная Европа/Азия»). Согласно сведениям базы List-org.com, на 6 марта 2022 г. в ней работало 984 человека.

Нет данных и о том, собирается ли IBM выполнять свои текущие обязательства перед российскими клиентами. Их дальнейшая техническая поддержка тоже пока под большим вопросом.

Не все так страшно

Уход IBM из России, пусть и потенциально временный, не означает, что вся ИТ-инфраструктура страны моментально начнет рушиться. На деле многие крупные компании уже давно инициировали процесс отказа от ее продукции в пользу российских аналогов.

Для примера, в мае 2021 г. строительная компания «РЖДстрой» начала перенос отдельных блоков своей автоматизированной системе управления предприятием (АСУП) с платформы управления активами IBM Maximo на отечественную платформу «Аксиома». «РЖДстрой» – это дочерняя структура «РЖД» с многомиллиардными финансовыми показателями, специализирующаяся на строительных работах.

Также в июле 2021 г. российский энергетический холдинг «Русгидро» выделил 350 млн руб. на развертывание системы управления фондами и активами на российской платформе взамен использования разрозненных решений, преимущественно на ПО американской IBM.