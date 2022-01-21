Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы

«Дочка» госкорпорации «Росатом» создаст огромную единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути для того, чтобы справиться с увеличением объема грузоперевозок. Она объединит сервисы, предоставляемые участникам мореплавания в акватории СМП. Полная стоимость проекта составит 2,87 млрд руб. Работать единая платформа будет преимущественно на российском ПО, а также на ПО с открытым кодом. Проект должен быть завершен не позднее декабря 2024 г.



Платформа для СМП

Как выяснил CNews, «Гринатом», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом» создаст «Единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути» (ЕПЦС СМП), которая позволит справится с двукратно увеличившимися грузоперевозками в акватории. Стоимость только первой очереди работ по ее созданию составит 1,3 млрд руб. Информация об этом опубликована 18 января 2022 г. на сайте госзакупок.

Одной из предпосылок создания системы в ТЗ указаны планы по увеличению ежегодного объема грузоперевозок в акватории СМП до 80 млн тонн к 2024 г. По итогам 2021 г., объем таких перевозок, по официальным данным, составил 34,8 млн тонн.

Среди других предпосылок — укрепление научной, транспортной, навигационной и военной инфраструктуры для надежного обеспечения интересов России в Арктике, повышение требований к морской безопасности в акватории СМП, а также обеспечение социально-экономического роста региона за счет своевременного перемещения грузов требуемого объема в арктических регионах России.

В результате работ будет создана единая платформа цифровых сервисов, предоставляемых участникам мореплавания в акватории СМП. Она объединит такие сервисы как «Мониторинг мореплавания в акватории СМП», «Информационное обеспечение безопасности мореплавания и аварийно-спасательных операций», «Навигационная информация» и т. д.

Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». Формат закупки — у единственного поставщика. Представители «Гринатома» рассказали CNews, что на данный момент проект находится на этапе реализации первой очереди. Его полная стоимость составит 2,87 млрд руб. Передача в постоянную эксплуатацию системы запланирована на декабрь 2024 г., отметили они.

На чем будет работать ЕПЦС СМП

Согласно техзаданию, в рамках программы «Цифровое импортозамещение» при создании ЕПЦС СМП должны быть учтены требования о применении преимущественно отечественного программного обеспечения из Единого реестра софта Минцифры, а также ПО с открытым исходным кодом, уже применяемого или запланированного к применению в реализации отраслевых проектов и систем.

В России создается единая цифровая платформа для СМП

Платформа будет работать на серверной операционной системе «Ред ОС». В техзадании говорится, что выбор софта обусловлен в том числе тем, что он «поддерживает одно из наиболее “свежих” по доступным версиям linux-ядро и пакеты в составе собственного репозитория, что снижает риск несовместимости с используемым ПО из-за отсутствия актуальных версий пакетов в репозитории сертифицированной ОС».

Для клиентской ОС пользователей допускается замена на дистрибутивы Linux, например Ubuntu или Astra Linux, говорится в ТЗ. Также в качестве софта выбраны СУБД Postgres Pro Enterprise и «1С:предприятие» 8.3, т. к. данное ПО уже применяется или запланировано к применению при реализации ряда отраслевых проектов и систем.

Платформа будет предоставлять информационные сервисы управления мореплаванием, обрабатывать данные по гидрометеорологической и ледовой обстановке, заниматься навигационно-гидрографическим обеспечением и обеспечением безопасности мореплавания, а также мониторингом эффективности управления объектами инфраструктуры и имуществом, экологического мониторинга.

Северный морской путь

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством он определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России вАрктике». Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому). Длина Севморпути от Карских ворот (пролив между островами Вайгач и Новая земля, соединяющий Баренцево и Карское моря) до бухты Провидения (располагается в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного берега Чукотского полуострова) — около 5,6 тыс. км.

Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса и полезных ископаемых). Основными пользователями СМП в России являются «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха-Якутия, Чукотка.

Альтернатива СМП — это транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Для перехода из Европы в Китай по СМП нужно 25 дней, а при использовании Суэцкого канала — 35 дней.