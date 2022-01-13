Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка

Qiwi приобрела платформу «Таксиагрегатор», которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Закрытие сделки запланировано на I квартал 2022 г. Доля Qiwi в проекте составила 80%, остальная — у его основателя Александра Мерзликина.

Приобретение Qiwi

Компания Qiwi приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор», которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, сообщили CNews представители Qiwi.

Qiwi принадлежит 80% «Таксиагрегатора», оставшаяся доля находится у его основателя Александра Мерзликина. Сделка была совершена через «дочку» Qiwi Technologies LLC. Помимо платформы, Qiwi перейдет клиентская база и команда проекта. Мерзликин продолжит развитие платформы и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды Qiwi.

Закрытие сделки запланировано на I квартал 2022 г. В компании отмечают, что приобретение платформы — часть стратегии компании по дальнейшему развитию ценностного предложения в платежном сегменте для самозанятых. Это послужит основой для внедрения новых продуктов с добавленной стоимостью, направленных на переход от поставщика платежных решений к экосистеме полного цикла для такси, добавляют там.

SaaS-платформа

«Таксиагрегатор» — это SaaS-платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучку водителей и получить о них ценную информацию — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д.

Qiwi приобрела SaaS-платформу «Таксиагрегатор»

Платформа также позволяет водителям отслеживать заработанные средства и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени с использованием удобного интерфейса. Оплата от клиентов поступает водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки.

Qiwi и «Гурутакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 г. «Киви банк» выступал в качестве эксклюзивного платежного партнера, который обеспечивал мгновенные платежи с минимальной комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание. На сегодняшний день платформа «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей.

Положение Qiwi

В мае 2021 г. стало известно о том, что выручка Qiwi в I квартале 2021 г. снизилась на 18%, а ее доход от денежных переводов сократился на 19% из-за ограничений Цетробанка после проверки компании. Так, ЦБ еще в декабре 2020 г. наложил ограничения на высокодоходные трансграничные переводы. Также негативные показатели связаны со снижением размера чистой выручки от комиссий в сегменте электронной коммерции. Чистая прибыль сегмента платежных услуг снизилась на 19% по сравнению с 2021 г. — до 2,5 млрд руб.

В июле 2021 г. Qiwi продал виртуальный банк «Точка». Покупателем стал банк «Открытие», который договорился с Qiwi относительно выкупа принадлежащих ей 40% обыкновенных и 45% привилегированных акций виртуального банка. Сумма сделки составит 4,95 млрд руб. Данная сумма может быть скорректирована по итогам 2021 г. Вся компания оценена в 11 млрд руб.

В августе 2021 г. Президент России Владимир Путин выбрал НКО «Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. Раньше эти функции выполняли две структуры: «Мобильная карта» и Qiwi. В результате Qiwi рискует лишиться доходов на несколько млрд рублей в год.

Так, в первом полугодии 2021 г. у Qiwi на интерактивные ставки пришлось 222,3 млрд руб., что составляет 27% от общего объема оборота платежных сервисов компании. Выручка платежной системы от интерактивных ставок составила 3,37 млрд руб. или 37% от общего объема чистой выручки Qiwi от платежных сервисов.