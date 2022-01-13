В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

Минпромторг к осени 2022 г. внесет в Госдуму законопроект о штрафах за несоблюдение квот по закупкам радиоэлектроники. В 2022 г. госкомпании и госорганы должны закупать не менее 60% российских ПК. Однако квоты госсектором не соблюдаются, и он научился их обходить.

Штрафы за незакупку

Минпромторг в марте 2022 г. представит Правительству законопроект об административной ответственности за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российской радиоэлектроники госкомпаниями и госорганами. Информация об этом содержится в плане законопроектной деятельности Правительства, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Летом 2021 г. в отчете Минпромторга говорилось именно о штрафах за необоснованное невыполнение установленных квот по госзакупкам. Напомним, российские госкомпании с начала 2021 г. должны закупать не менее половины ПК отечественного производства. К 2022 г. импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 г. — 70%.

Однако по состоянию на конец 2021 г. доля российского софта, используемого в госкомпаниях, составила всего 30-35% при нормативе в два раза выше, рассказал РБК глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. По его словам, самые низкие показатели (менее 10%) у ВТБ и «Аэрофлота». Также «Транснефть» и «Российские железные дороги» демонстрируют очень серьезную зависимость от иностранных решений в ключевых бизнес-процессах компании. Массух также подчеркнул, что «просто так отстающие не отделаются».

В сентябре законопроект будет внесен в Госдуму. Соответственно закон о штрафах за несоблюдение квот по закупкам может быть принят не раньше осенней сессии Госдумы. CNews ждет ответа от представителей Минпромторга на вопрос, какого размера штрафы могут быть предусмотрены законопроектом.

Другие законопроектные планы

Также план Правительства содержит законопроекты о создании реестра исполнительных документов, проведении эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами, ведении государственного реестра саморегулируемых организаций исключительно в электронном виде.

Правительство к осени введет штрафы за несоблюдение квот по закупкам

В числе прочих, в документе содержатся инициативы о наделении Правительства полномочиями по утверждению порядка регистрации национальных доменных имен и созданию специального регистратора доменных имен, принадлежащих органам государственной власти.

Кроме того, в документе есть законопроекты о создании федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка по принципу «одного окна» с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда, а также о наделении Росздравнадзора полномочиями принимать решение о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию о торговле поддельными медицинскими документами, а также определения оснований, необходимых для включения в соответствующий реестр информации, распространение которой в России запрещено.

Всего план содержит 127 законопроектов.

Квоты по закупкам

В феврале 2020 г. стало известно, что Минпромторг подготовил проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими госкомпаниями. Подготовке проекту министерства предшествовало начало работ по созданию российского реестра радиоэлектронного оборудования.

В июне 2020 г. Минпромторг подготовил новые изменения, согласно которым закупки радиоэлектроники будут проходить по принципу «второй лишний». Он подразумевает отклонение всех иностранных заявок на поставку в том случае, если имеется как минимум одна российская заявка, условия которой соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

Но уже в январе 2022 г. стало известно, что правила закупок импортного «железа» ужесточаются. И теперь, если хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее, отклонив все заявки с импортным оборудованием.

Как говорилось выше, в 2021 г. госорганы и госкомпании заставили закупать не менее половины ПК отечественного производства. На различные устройства установлены разные квоты. Например, На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый они составляют от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г. Мониторы и проекторы для систем автоматической обработки данных — не менее 2% в 2021 г. и не менее 3% после 2022 г.

Однако госсектор научился обходить требование по импортозамещению компьютерной техники.