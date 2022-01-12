Стремительно богатеющая на госзаказе компания не сможет продать 2500 ПК в МЧС

Завершившийся было тендер на поставку ПК в отделения МЧС по всей России остановлен по решению ФАС. В антимонопольное ведомство пожаловалась компания, чья заявка была отклонена заказчиком. Разбирательство в ФАС завершилось в пользу жалобщика, поэтому без контракта на данный момент осталась компания «Мигалка», очень быстро набирающая обороты на ИТ-госзаказе.

Отмена итогов тендера «дочки» МЧС

Как выяснил CNews, структуре в составе МЧС не удалось заключить контракт с победителем проведенного ею тендера на поставку ПК на сумму в 219,9 млн руб. Определение поставщика было отменено по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Рассматриваемый тендер был запущен 2 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 254,2 млн руб. Непосредственным заказчиком выступило федеральное казенное учреждение «Центральная база измерительной техники министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (МЧС).

Заявки принимались до 10 декабря. По истечении этого срока выяснилось, что претендентами на бюджетные средства являются четыре компании: «Мигалка», «123 солюшнс», МП и «Айсиэл техно».

По итогам аукциона победителем была признана «Мигалка», снизившая начальную цену контракта на 34,3 млн руб. Компанию «Айсиэл техно» до торгов не допустили, посчитав, что ее заявка не соответствует условиям закупочного законодательства.

МЧС по решению ФАС остановило многомиллионный тендер на поставку ПК

Организация с таким решением не согласилась и 13 декабря 2021 г. обратилась в ФАС. По итогам рассмотрения жалобы компании надзорный орган согласился с ее доводами и признал, что заказчик нарушил закон о контрактной системе. На основании этого заказчик был вынужден 11 января 2022 г. отменить протокол определения поставщика.

На сайте госзакупок тендер не имеет статуса отмененного. Редакция ожидает от МЧС комментариев относительно того, когда может быть перезапущена закупочная процедура, и не планируется ли внести какие-либо изменения в ее условия.

Суть разбирательства в ФАС

В протоколе рассмотрения заявок участников тендера госзаказчик причину отклонения предложения «Айсиэл техно» изложил достаточно подробно.

«Не допускается указание конкретных значений показателей, в случае, если в соответствии с требованиями технического задания значение показателя не может изменяться или требования к указанию участником закупки значения показателя не установлены, — отмечается в документе. — В техническом задании документации об электронном аукционе содержатся требования к гарантийному сроку: “не менее 36 месяцев”, при этом в соответствии с требованиями технического задания значение показателя не может изменяться. В нарушении инструкции участник закупки в своей заявке изменил требуемые показатели и указал конкретные показатели к гарантийному сроку: “36 месяцев”».

Антимонопольная служба при рассмотрении жалобы «Айсиэл техно» посчитала причину отклонения заявки этой компании неправомерной. «Гарантийный срок не является функциональной, технической или качественной характеристикой товара, в связи с чем требование по предоставлению данных сведений в составе первых частей заявок является неправомерным, — говорится в решении ФАС. — Кроме того, требования к гарантийному сроку не предусмотрены позициями каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для поставляемых товаров».

Что именно пытается закупить структура МЧС

Как следует из техзадания вышеупомянутого тендера, Центральной базе измерительной техники МЧС требуется 2542 персональных компьютера. Они должны строиться на восьмиядерных 16-потоковых процессорах с базовой тактовой частотой не ниже 3 ГГц. Как минимум этот параметр исключает использование в ПК каких-либо чипов российской разработки — в серийном производстве отечественных процессоров с такой частотой сейчас нет.

В компьютерах должна использоваться оперативная память типа DDR4 с частотой не ниже 2666 МГц и объемом не менее 12 ГБ.

Из других характеристик ПК можно отметить необходимость использования в них SSD-накопителей объемом 480 ГБ, наличие встроенного картридера и привода DVD-RW. Входящий в комплект поставки монитор должен иметь разрешение не ниже 1920 на 1080 пикселей.

Техника предполагается к поставке в 24 филиала и управления МЧС в различных регионах России: Москве, Белгороде, Брянске, Липецке, Красноярске, Твери, Костроме и пр.

Что известно о компании, которая осталась без контракта

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мигалка» было зарегистрировано в Москве 15 октября 2020 г. Единственным учредителем и гендиректором выступает Галина Михайлова.

Сама компания на своем сайте заявляет, что ведет историю как минимум с 2010 г., когда ей было сделано некое первое коммерческое предложение заказчику. При этом первых пять сотрудников компания, по ее же собственному заверению, наняла лишь в 2015 г.

«Мигалка» указывает, что занимается поставками компьютерного, серверного, сетевого оборудования, периферийных устройств, расходных материалов к ним и программного обеспечения государственным и корпоративным заказчикам.

По данным «Контур.фокуса», компания очень активно действует в госсекторе. Чуть более чем за год своего существования она приняла участие в 702 тендерах с общей суммой начальных цен договоров и контрактов в 6,9 млрд руб.

Реальные успехи компании выглядят несколько скромнее, но их все равно можно считать выдающимися: «Мигалка» успела победить в 243 государственных тендерных процедурах, подписав соглашений на 1,8 млрд руб.