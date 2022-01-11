Право внедрить в «Ростелекоме» российских роботов получила компания, уже развернувшая у оператора зарубежный аналог

«Ростелеком» подвел итоги предквалификационного отбора среди претендентов на импортозамещение у оператора системы роботизации бизнес-процессов. Предварительный фильтр прошла только компания «Крок», которая ранее внедрила в «Ростелекоме» американскую систему аналогичного класса.

Российская RPA-система для «Ростелекома»

Как выяснил CNews, наиболее вероятным будущим интегратором российской системы роботизации бизнес-процессов в «Ростелекоме» стала компания «Крок инкорпорейтед». Именно она стала единственным участником, прошедшим проведенную оператором открытую предквалификацию для реализации упомянутого проекта.

Планирующаяся к внедрению система относится к классу RPA (от англ. Robotic Process Automation), а сам проект происходит под эгидой импортозамещения.

Напомним, квалификационный отбор был запущен «Ростелекомом» 2 декабря 2021 г. в виде формальной закупочной процедуры с нулевой начальной максимальной ценой договора. Заявки от претендентов планировалось принимать до 13 января 2022 г., а подвести итоги — 27 января. Однако уже 30 декабря заказчиком был составлен протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников.

Из этого документа следует, что желание внедрить в «Ростелекоме» новую ИТ-систему выразили три компании. Помимо упомянутого «Крока», свои заявки подали российское представительство «Коники Минолты» и «ИБС экспертиза» — юрлицо известного интегратора IBS.

Предквалификацию «Ростелекома» на проект по внедрению роботов прошел только «Крок»

Так как формат процедуры исключал использование в заявках ценовых предложений, то заказчик оценивал участников по их опыту и по функциональным и техническим характеристикам предложения.

По первому параметру все получили одинаковое количество баллов — пять. По второму параметру «Коника Минолта» получила один балл, «ИБС» — 18 баллов, «Крок» — 61.

В таблице сопоставления результатов указано, что заказчик в качестве проходного балла установил 44, а значит этот порог прошел только «Крок». Именно он и был официально признан прошедшим предквалификацию и «допущенным к проведению закупки».

Особенности предложенного ПО

В упомянутом протоколе сопоставления заявок в явном виде указано, какие именно российские RPA-решения были предложены участниками предквалификации. В частности «Крок» подал заявку с системой Primo Rpa разработки компании «Рондем».

Заявка «Коники Минолты» включала решение Roomy Bots компании «Компьютерные системы для бизнеса». Заявка «ИБС» — платформу Robin разработки компании «Робин».

Все эти решения входят в число российских лидеров рынка RPA по итогам исследования CNews Market за 2021 г. Все их можно найти в Реестре российского ПО при Минцифры; принадлежность софта к нему было непременным условием участия в отборе. Однако в таблице сводных результатов в графе «Решение о включение в Реестр» напротив продуктов Roomy Bots и Robin указано «Не включен».

В этой связи стоит отметить, что в сводной таблице участники рядом с названиями предложенных ими продуктов указали ссылки на страницы этих решений в Реестре. При этом ссылка для Roomy Bots и две из трех ссылок для Robin ведут в никуда (ошибка 404), но такая же ситуация наблюдается и в отношении единственной ссылки Primo Rpa в заявке «Крока».

На момент публикации материала никто из участников предквалификации прокомментировать CNews данную ситуацию не смог.

Представители «Ростелекома» в разговоре с CNews подтвердили, что им известно о присутствии всех продуктов в Реестре, и судьбу претендентов решили исключительно набранные ими баллы.

Как будет выбран исполнитель

Процесс проведения квалификации еще не завершен, — сообщили CNews представители оператора. — Итоговое решение будет 27 января 2022 г., по итогам второго этапа предварительного квалификационного отбора (ПКО). Всем участникам, не прошедшим отбор на первом этапе, предоставляется возможность пройти отбор на втором этапе, если они изъявят такое желание и подадут заявку до 13 января 2022 г».

По словам собеседников редакции, после прохождения предварительного отбора будет инициирована закупочная процедура, участие в которой смогут принять только те компании и продукты, которые прошли ПКО. Цена будущего договора будет определена по результатам тендера. Его подписание намечено на II-III квартал 2022 г.

Подробности предстоящего проекта

Как следует из документов предквалификации, использования системы класса RPA в «Ростелекоме» сейчас направлено на минимизацию рутинных ручных операций и повышение производительности труда сотрудников, участвующих в кадровых и финансовых бизнес-процессах.

На данный момент оператор использует американскую UiPath (второе место в рейтинге CNews Market). Исходя из мониторинга сайта госзакупок, можно предположить, что она была развернута по итогам прошедшего в начале 2018 г. тендера с начальной максимальной ценой договора в 44,3 млн руб. Победителем-интегратором с крошечным снижением цены договора на 59 тыс. руб. тогда также стал «Крок».

В документации того тендера указывалось, что роботизации будут подвержены процессы подготовки справок о сумме зарплаты, иных выплат и вознаграждений, подготовки справок начисленных и фактически уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование, внесения сведений о проведенном обучении, оформления отпуска, внесения изменений в штатное расписание, учета расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам и пр.

Описание текущего состояния объекта автоматизации в ТЗ «Ростелекома» включает указание на присутствие рутинных операций по перекладыванию данных из одной системы в другую, на высокую стоимость разработки интеграций между системами и на то, что у заказчика на базе RPA Uipath сейчас реализовано около 20 роботов.

Представители «Ростелекома» рассказали CNews, что помимо Uipath компания использует еще один продукт класса RPA — собственной разработки. Его создание было направлено на «роботизацию процессов функции ИТ»: пользовательской поддержки, предоставление доступов к информационным системам и т. д. «Собственная разработка базируется на компонентах с открытым программным кодом, разработка ведется собственным центром компетенций по развитию RPA», — отметили собеседники редакции.

«В рамках проводимого конкурса мы по сути проводим комплексный анализ российских аналогов RPA с целью последующего полного отказа от использования Uipath», — подчеркивают в «Ростелекоме».

В ходе нового проекта будущему подрядчику предстоит не только предоставить «Ростелекому» права на новую систему, но также осуществить ее доработку и развитие, а затем оказывать техподдержку.

Особенности внедрения заменяемой системы

Анализ сайта госзакупок показывает, что прежде чем отдать в апреле 2018 г. подряд на внедрение зарубежной RPA-системы «Кроку», «Ростелеком» дважды запускал и отменял аналогичные тендерные процедуры.

Первая из них стартовала 18 декабря 2017 г. со стартовой ценой договора в 74,5 млн руб. На тендер вышли «Крок», «Корус» и «Прайсвотерхаускуперс». В извещении от 19 января 2018 г. об отмене закупки госзаказчик причины этого шага не указал.

Аналогичный тендер с той же начальной ценой договора был запущен 16 января 2018 г. На него помимо «Крока», «Коруса» и «Прайсвотерхаускуперса» пришли «Делойт» и «Айти». После подачи первых ценовых предложений они еще дважды участвовали в переторжках, но определения победителя не дождались. В извещении от 5 марта 2018 г. об отмене этой закупки госзаказчик причины этого шага снова не указал.

В вышеупомянутой третьей закупки с идентичным названием, но существенно сниженной стартовой ценой договора кроме победившего «Крока» участвовали «Айти» и «КПМГ налоги и консультирование».