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Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

Дочернее предприятие «Росатома» Российский ядерный центр в целях импортозамещения безальтернативно закупает сотни лицензий ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro и пакета «Мой офис». Безальтернативность закупки объясняется стандартизацией закупаемого «Росатомом» ПО.

Импортозамещение в РФЯЦ ВНИИТФ

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) переходит на отечественное ПО. Российский ядерный центр в контексте импортозамещения закупает сотни лицензий ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro и пакет «Мой офис».

Тендер опубликован 8 декабря 2021 г. Способ закупки — открытый запрос котировок в электронной форме. Заявки принимаются до 16 декабря, итоги будут подведены 24 декабря. Максимальная цена договора может составить 15,5 млн руб.

На момент публикации материала представители «Росатома» и Российского ядерного центра не смогли ответить CNews, какими ОС, СУБД и офисным пакетом пользуются в центре на данный момент.

Согласно официальному сайту института, главная задача РФЯЦ ВНИИТФ — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. Так, центр осуществляет надзор за ядерными зарядами и ядерными боеприпасами на всех этапах их жизненного цикла — от разработки конструкции до демонтажа и утилизации основных составляющих узлов.

Подробности закупки

Согласно техническому заданию, ядерный центр закупает Astra Linux Special Edition в количестве 139 лицензий на 12 месяцев, СУБД Postgres Pro Enterprise — 100 шт. и «Мой офис» также в количестве 100 шт. без ограничения срока действия.

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РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из главных предприятий оружейного направления «Росатома»

Также в документах подчеркивается, что аналоги указанного ПО не допускаются. Это объясняется стандартизацией закупаемого «Росатомом» программного обеспечения и обеспечением совместимости с уже используемым софтом. Перечень закупаемого ПО определяется «планом мероприятий по переходу РФЯЦ-ВНИИТФ на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2021-2022 гг.»

Согласно мониторингу сайта госзакупок, ядерный центр ранее не закупал отечественную ОС, СУБД или офисный пакет. В целях импортозамещения РФЯЦ-ВНИИТФ в августе 2021 г. заключил договор на поставку комплекта оборудования для создания программно-аппаратного стенда за за 6,3 млн руб.

Импортозамещение «Росатома»

В октябре 2021 г. CNews писал о переводе одной из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Входящий в «Росатом» «Росэнергоатом» закупил ОС Astra Linux и СУБД PostgreSQL/PostgresPro, которые заменят Windows и Oracle.

В августе 2021 г. «Росэнергоатом» выделил на закупку Astra Linux 136,6 млн руб. Эту закупку «дочка» «Росатома» также сделала безальтернативной. К документам было приложено решение о невозможности применения аналогов закупаемой ОС. Согласно документу, ПО Astra Linux не могло быть заменено для обеспечения совместимости с ранее закупленной и частично внедренной ОС в организациях концерна «Росэнергоатом».

Массовое использование Astra Linux в «Росэнергоатоме» началось в конце 2020 г. В 2021 г. внедрение Astra Linux в «Росэнергоатоме» продолжилось. В конце июля концерн на своем сайте сообщил, что Astra Linux используют уже свыше 10 тыс. его сотрудников.

В июле 2021 г. «Росэнергоатом» выделил 6,7 млн руб. на повышение квалификации своих сотрудников в части работы с ОС Astra Linux. На эти средства организация намерена была провести тематические консультации — как в очном, так и дистанционном формате, а также подготовить обучающие видеоинструкции.

Кристина Холупова

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