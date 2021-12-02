Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft

Миграция одной из ИТ-систем «Русгидро» с софта Microsoft на российские ОС и СУБД пройдет при минимальной экономии бюджета проекта — менее 0,07%. Три участника конкурса либо не снизили стартовую цену контракта вовсе, либо сделали это почти формально. На объявленную госзаказчиком переторжку все они ответили заявками со своим прежними ценовыми предложениями, не уступив больше ни рубля.

Несостоявшаяся переторжка «Русгидро»

Как выяснил CNews, в государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, не смогла существенно сэкономить в проекте перевода своей автоматизированной системы управления ремонтами энергетического оборудования (АСУРЭО) с американского ПО на российские ОС и СУБД.

Напомним, предельный бюджет миграции составлял 54 млн руб. (45 млн руб. без НДС). Данная сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «Русгидро» 27 августа 2021 г. в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки от претендентов принимались до 13 сентября. По истечении этого срока выяснилось, что закупкой заинтересовались сразу три компании. Московское ООО «Институт энергетических систем» в своей заявке не стало снижать стартовую цену договора вовсе. Самарский «Вебзавод» попросил за свои услуги 53,98 млн руб. Самарская компания «СМС-ИТ» тоже снизила цену весьма не значительно — до 53,96 млн руб., но на общем фоне это оказалось наилучшим предложением.

Отметим, что «СМС-ИТ» является дочерней структурой разработчика упомянутой выше АСУРЭО — компании «СМС-автоматизации» (аббревиатура СМС исторически расшифровывалась как «сенсоры, модули, системы»). По этой причине у нее на конкурсе «Русгидро» оказалось дополнительное преимущество — в итоговой системе начисления баллов 10% отводилось критерию, связанному с опытом поставщика.

«Русгидро» почти не сэкономило в проекте перевода своей ИС на российское ПО

Минимальное снижение цены, видимо, не устроило госзаказчика, потому что им была проведена переторжка. На эту дополнительную процедуру все три участника пришли с начальными ценовыми предложениями, не уменьшив их ни на рубль.

На основании этого «Русгидро» 30 ноября 2021 г. формально признало переторжку несостоявшейся и определило победителем тендера «СМС-ИТ». Таким образом, итоговая экономия госзаказчика в проекте оказалась менее 0,07%. По условиям ТЗ, победителю предстоит выполнить все запланированные работы в течение 16 месяцев с момента подписания договора.

Комментируя причины незначительной уступки по цене директор «СМС-ИТ» Андрей Шопин сообщил CNews, что в силу того, что компания является разработчиком АСУРЭО, она очень четко представляет себе объем работ. «Он большой, и в итоге маржинальность этого проекта для нас не позволяет снижать цену, — говорит он. — Также мы понимали, что если даже нам, разработчикам, непросто уложиться в бюджет, то любому другому исполнителю это сделать будет еще сложнее. Исходя из этих соображений мы не стали снижать цену».

Подробности предстоящего проекта

В настоящее время АСУРЭО работает на ОС Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart и СУБД Microsoft MS SQL. Замещающее ПО, в соответствии с ТЗ должно быть включено в Реестр российских программ при Минцифры. Конкретными продуктами определены Astra Linux и PostgreSQL.

В последнем случае, по всей видимости имеется в виду СУБД Postgres Pro российской компании Postgres Professional, потому что PostgreSQL — это название открытого свободно распространяемого решения. Именно оно лежит в основе PostgresPro, но в Реестре при Минцифры его быть не может. При запуске тендера в конце августа 2021 г. «Русгидро» данный вопрос CNewsне прояснило.

Модернизация комплекса АСУРЭО затронет исполнительный аппарат «Русгидро», ряд гидроэлектростанций и несколько филиалов организации: Бурейскую, Волжскую, Воткинскую, Жигулевскую, Зейскую, Камскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Саратовскую, Саяно-Шушенскую, Чебоксарскую ГЭС, Загорскую ГАЭС, «Каскад Верхневолжских ГЭС», «Каскад Кубанских ГЭС», а также дагестанский, кабардино-балкарский, северо-осетинский, карачаево-черкесский филиалы.

Модернизированная система станет разворачиваться на аппаратном обеспечении заказчика. Проект коснется подсистем АСУРЭО «Планы ремонтов», «Метролог», «Анализ», «Оперативные Заявки», «Мониторинг готовности».

Среди задач проекта указаны разработка централизованной конфигурации АСУРЭО с поддержкой работы всех филиалов и Исполнительного аппарата на одном сервере, вынесение СУБД на отдельный сервер, связь сервера АСУРЭО с сервером СУБД с разграничением доступа служб филиалов к своим базам данных.

В соответствии с ТЗ, подрядчик должен будет организовать два вида технической поддержки системы после передачи ее в промышленную эксплуатацию: техническую поддержку платформенных компонент АСУРЭО сроком на один год, гарантийную поддержку реализованной и настроенной функциональности системы сроком на три года.

Популярность АСУРЭО у госзаказчиков

Продукт АСУРЭО, лежащий в основе одноименно модернизируемой системы «Русгидро», с апреля 2016 г. также включен в Реестр российского ПО при Минцифры.

Среди заказчиков АСУРЭО, помимо «Русгидро», на сайте правообладателя заявлены системный оператор ЕЭС России, «Россети» (ФСК, МРСК), «Росэнергоатом», «Интер РАО ЕЭС», ТГК, ОГК, «РАО ЭС востока», «Роснефть» и др.

«В целях импортозамещения АСУРЭО поддерживает СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, помимо MS SQL Server», — говорится на сайте разработчика.

Масштабы деятельности «Русгидро»

Группа «Русгидро» позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских энергетических холдингов, лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

По данным организации, по состоянию на 31 декабря 2020 г. Российской Федерации принадлежит 61,7 % уставного капитала ПАО «Русгидро», банку ВТБ — 12,95 %, миноритарным акционерам — 20,1 %, общее количество размещенных акций — 439 288 905 849 (с учетом зарегистрированного уставного капитала). Общее количество акционеров «Русгидро» — 460 349.

Акции компании включены в котировальный список первого уровня и торгуются на Московской бирже (ранее — Фондовой бирже ММВБ). В июле 2008 г. была открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки были допущены к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2009 г. была открыта программа американских депозитарных расписок.

Помимо ГЭС, группа объединяет тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также в состав «Русгидро» входят геотермальные станции на Камчатке, высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро» составляет 38 ГВт.

Кроме эксплуатации действующих объектов «Русгидро» реализует инвестиционные проекты строительства ГЭС в различных регионах России. Самыми крупными из них являются строительство Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в Магаданской области и Красногорских МГЭС (49,8 МВт) в Карачаево-Черкесии.