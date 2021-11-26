В России запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» по самой популярной в мире модели

В Арзамасе при поддержке ФРП запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов, в том числе на российских процессорах. Это первое в России производство вычислительной техники по самой распространенной в мире ODM-модели.

Запуск производства вычислительной техник «Рикор»

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по выпуску серверов, серверных платформ, СХД и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства составит около 1 млн единиц продукции в год.

Запуск линии обеспечит новыми рабочими местами порядка 500 человек. При этом, как рассказали CNews представители «Рикора», если организовать работу людей в три смены, наняв еще 1000 человек, то оборудование позволит выпускать около 3 млн единиц продукции ежегодно. Впрочем, в ближайших планах компании такого наращивания объемов выпуска нет.

Инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб. Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового оборудования было инвестировано 1,2 млрд руб., в разработку конструкторской документации и ПО (в частности BIOS) — 2 млрд руб. Часть средств в виде льготного займа в размере 236 млн руб. под 1% годовых предоставил Фонд развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ). Остальная сумма — собственные средства компании.

«Рикор» запустил в Арзамасе новые производственные мощности

Производственной базой «Рикора» является ведущий свою историю с 1966 г. «Арзамасский завод радиодеталей». Ранее компанией на нем преимущественно осуществлялся выпуск комплектующих: материнских плат, корпусов, бэкплейнов и плат расширения.

Теперь модернизированное предприятие будет также массово производить готовую вычислительную технику. В частности, в планах «Рикора» выпуск серверов и серверных платформы на процессорах Intel, AMD, а также на российских Bikal-S и «Эльбрус-8СВ». Помимо этого «Рикор» планирует выпуск ноутбуков на Intel и планшетов на отечественном процессоре «Скиф» другого заемщика ФРП — зеленоградского научно-производственного центра «Элвис».

За счет уже налаженного выпуска многих собственных комплектующих «Рикор» заверяет, что уровень локализации новой вычислительной техники составит 50-70% в зависимости от вида изделия.

Перспективными заказчиками продукции на российских процессорах «Рикором» названы крупные российские системные интеграторы (к этой категории в общем понимании относятся, например, «Аквариус», «Депо», «Крафтвэй»). Они будут поставлять продукцию «Рикор» под собственными торговыми марками на госпредприятия — предположительно, на подведомственные учреждения МВД, ФСБ, МЧС, Минобрнауки и Минздрава. Заказчиками вычислительной техники на процессорах Intel и AMD станут компании коммерческого сектора.

Как отметил в разговоре с CNews гендиректор группы «Рикор» Борис Иванов, спрос на решения с российскими чипами во многом будет зависеть от того, какие итоговые формы приобретут многострадальные готовящиеся изменения в правительственное Постановление № 719.

Именно они определят характер обязательности применения отечественных чипов в вычислительной технике, которая сможет претендовать на право оказаться в реестре российского «железа» при Минпромторге. На этот реестр обязаны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием при осуществлении тематических закупок.

Ключевая особенность нового производства

Как рассказал CNews исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, уникальность проекта «Рикора» заключается в том, что сейчас запускается первое в России производство вычислительной техники полного цикла по самой распространенной в мире модели ODM (англ. Original design manufacturer).

Такая модель может быть более выгодна как для заказчиков-интеграторов, продвигающих свой бренд, — они экономят на создании собственного производства, так и для производителя, получающего заказы от множества компаний, имеющих свои выходы на конечных клиентов и вкладывающихся в маркетинг.

Вышеупомянутые крупные разработчики-интеграторы техники под своими марками имеют собственные производства, но в большей или меньшей степени они являются только сборочными, а не полного цикла. «Рикор» может предложить им полностью готовые решения, хотя и с возможностью некоторой «кастомизации» под их конкретные нужды.

Первенство «Рикора» в России в качестве ODM-производителя полного цикла в разговоре с CNews подтвердила Светлана Легостаева, гендиректор консорциума «Вычислительная техника», учредителями которого выступают «Аквариус», «Деловой офис» (iRu), «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Национальные технологии» (на 51% принадлежит ростеховскому концерну «Автоматика», на 49% — структуре, подконтрольной «Ростелекому»), «Булат», «Элемент».

Правда, со слов Легостаевой можно было заключить, что в скором времени в России предположительно могут состояться другие объявления о запуске аналогичных производств.

Подробности о деятельности «Рикора»

«Рикор» ведет свою историю с 1993 г. Компания сообщает, что производит серверы стандартной архитектуры x86, серверы на базе открытой архитектуры ARM, системы хранения данных, промышленные компьютеры, оборудование для создания инженерной инфраструктуры ЦОДов.

В организации пояснили CNews, что с юридической точки зрения разработку и маркетинговые мероприятия в компании сейчас осуществляет ООО «Рикор ИМТ» (Москва), серийное производство — ОАО «Рикор электроникс» (Арзамас). Так же в структуре компании находится ООО «Рикор геймс», которая занимается контрактной разработкой компьютерных игр.

По данным «Контур.фокуса», единственным учредителем ООО «Рикор ИМТ» с 2016 г. выступает Армен Маргарян. По итогам 2020 г. выручка организации составила 225,8 млн руб. с приростом этого показателя на 38% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 63,8 млн руб. Госконтрактов за компанией не числится.

По собственным данным общества, на которые ссылается «Контур.фокус», основным акционером ОАО «Рикор электроникс» является Армен Маргарян с долей в 63,49%. Владимиру Шестакову принадлежит 10,87%, Андрею Шперлингу — 2,67%, Вадиму Лакееву — менее 0,01%

Последние публичные финансовые данные организации датированы 2019 г. По его итогам ОАО «Рикор электроникс» продемонстрировало выручку в 891,4 млн руб. с приростом этого показателя на 3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 17,8 млн руб.

По данным «Контур.фокуса», за компанией числится 159 госконтрактов на общую сумму в 277,5 млн руб. Правда последний из них был подписан еще в 2019 г.

Что касается ООО «Рикор геймс», то его единственным учредителем также выступает Армен Маргарян. Данное юрлицо активной финансовой деятельности не ведет.