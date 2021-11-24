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В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

Компания Medicial Visual Systems создала инфраструктуру для сбора медицинских данных в «умных операционных», которые затем будут использоваться для обучения нейросетей и обеспечения работы систем поддержки принятия решений. Эксперты говорят о перспективах использования искусственного интеллекта в медицине, но предупреждают о высокой цене ошибки.

Новая разработка в области высокотехнологической медиины

Российская компания Medical Visual Systems (MVS) создала инфраструктуру для сбора медицинских данных в операционных, которые затем станут базой для обучений нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба «Платформы НТИ» (Национальная технологическая инициатива).

Компания MVS базируется в Санкт-Петербурге. Недавно она стала участником НТИ по направлению «Хелснет», предполагающему развитие высокотехнологической медицины. Инфраструктура для сбора медицинских данных на другом проекте компании – «Умная операционная».

Что такое «Умная операционная»

«Умная операционная» позволяет управлять медоборудованием и инженерными системами (изменение света, температуры, влажности, открытия и закрытия дверей и жалюзи) с одного монитора. Ведется видеозапись всего происходящего в операционной, со всех источников – обзорные камеры, эндоскопы, микроскопы и др.

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Питерская компания Medicial Visual Systems создала инфраструктуру для сбора медицинских данных в «умных операционных»

Сегодня в России установлено более 90 «умных операционных». Они работают в федеральных медицинских центрах, городских и районных больницах в 15 городах страны. До конца 2021 г. планируется оборудовать еще 30 операционных – в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им.И.И.Джанелидзе и Центральной больнице на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске.

Доступ к каналам связи и ведение архивов в «Умных операционных»

Как пояснил CNews директор по развитию MWS Кирилл Запутряев, к «Умной операционной» доступ извне закрыт. Новая же система обеспечит передачу изображений в другие помещения внутри клиники, а при наличии доступа в интернет – и в другие организации. Кроме того, объясняет Запутярев, новая система обеспечит архивирование процессов, происходящих в операционных – подобно черному ящику я самолетах.

Система состоит из модулей, ответственных за работу каналов связи, телемедицины (для консультаций между врачами), видеоменеджмента и конференций. Стоимость системы составляет от 15 млн руб. до 40 млн руб.

Также система обеспечивает доступ к справочникам и снимкам, удаленную консультацию, например, с главврачом, организацию обучающихся конференций и проведение консилиумов. Все видеозаписи и другие сведения собираются в облако, с помощью госпитальной платформы врач может в любой посмотреть архив синхронизированного видео с различных камер, обогащенных данными о жизнедеятельности пациента.

Данные для искусственного интеллекта

Архив, собранный с помощью данной инфраструктуры в операционных, станет основой для обучения нейросетей. Следующий шаг – разместить данные и после этого начать обучение нейросетей. Искусственный интеллект научат создавать план этапов операции, контролировать исполнение норматив операционной, подавать сигналы тревоги, если что-то идет не так. Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) будет создана в рамках проекта «Умные операционные» с видеонаблюдением.

«В медицине цена ошибки может быть очень высока»

Проекты на основе искусственного интеллекта имеют большие перспективы в хирургической практике, говорит замгендиректора по научной и образовательной деятельности Пироговского центра Андрей Пулин. «Мы поддерживаем подобные начинания в рамках нашего акселератора технологических стартапов.- объясняет эксперт. – Однозначно можно сказать, что машинное обучение способно автоматизировать рутинную часть работы медиков, и, например, подобрать оптимальный протокол терапии.»

«Вместе с тем, для подобных проектов крайне важна серьезная апробация в клинических условиях с экспертизой врачей, - продолжает Пулин. – В медицине цена любой ошибки может быть очень высока, следовательно, все разработки и пилотные проекты в сфере искусственного интеллекта требуют глубокого погружения и долгого периода живого сопровождения специалистами».

Игорь Королев

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