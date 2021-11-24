Создатели российских чипов выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео

Компания, основанная российским разработчиком нейропроцессоров, намерена выйти на массовый розничный рынок с линейкой разработанных ею гелевых аккумуляторов. Новинки не боятся тряски и переворачивания, а при катастрофическом, казалось бы, физическом разрушении продолжают работать длительное время.

Гелевые аккумуляторы НТЦ «Модуль»

Как стало известно CNews, дочерняя структура научно-технического центра (НТЦ) «Модуль», известного разработкой отечественных нейропроцессоров, готовится выпустить в розничную продажу линейку собственных гелевых аккумуляторов. Помимо классического транспорта, они могут использоваться в электромобилях, телеком-оборудовании, складской технике, медицинском оборудовании, на электростанциях (в качестве накопителей для снижения пиковых нагрузок), в системах альтернативной энергетики.

Отличительной особенностью такого класса аккумуляторов является использование электролита гелевой (почти твердой), а не жидкой консистенции. За счет этого такие батареи не нужно обслуживать, доливая жидкость в течение всего срока службы.

Гелевый электролит не протекает и не разливается при наклоне или переворачивании аккумулятора — его можно фиксировать в горизонтальном положении. С этим же связана и повышенная виброустойчивость. При повреждении корпуса не происходит разлива электролита с выделением вредных для человека испарений.

«Неубиваемый» аккумулятор из линейки «Триумф»

Кроме того, гелевый аккумулятор имеет максимальную устойчивость к так называемым глубоким разрядам, сохраняет свои характеристики в условиях холода и при повышенных температурах, обладает длительным сроком службы в буферном режиме (свыше 10 лет). Для него характерны максимальная устойчивость к циклическим нагрузкам и минимальный саморазряд. Допустимое время хранения такого аккумулятора без подзаряда — до двух лет.

Представители непосредственного разработчика, НТЦ «Модуль-инновации» рассказали CNews, что линейка гелевых аккумуляторов, получившая название «Триумф», была разработана компанией еще в 2019 г. Они создавались для спецприменения в особых условиях, поэтому после выпуска были направлены в арктическую зону в экспериментальную эксплуатацию спецструктурами России для последующего проведения необходимых доработок.

Подробных анонсов у «Триумфа» пока не было, хотя аккумуляторы в последние месяцы несколько раз демонстрировались «Модулем» на его стендах на специализированных технологических выставках. На одной из них в конце июля 2021 г. замгендиректора по развитию научно-технического центра «Модуль» Алексей Мохнаткин, сообщил RT, что помимо его организации в России сейчас работает только одно предприятие, которое выпускает гелевые аккумуляторы. Для CNews он уточнил, что имел в виду компанию Tubor, которая является партнером «Модуль-инноваций».

В «Модуле» отмечают, что их батареи производятся в России, хотя и не уточняют, где именно. «На сегодняшний день производственная мощность составляет 3 млн аккумуляторных батарей в год; в дальнейшем планируется расширение производственной площадки. — заверяют они. — “Триумф Gel” не уступают по характеристикам зарубежным аналогам и стоят на порядок ниже».

До поступления в розницу корпоративные продажи батарей ведутся непосредственно через «Модуль-инновации». На данный момент розничная цена на модель с зарядом на 75 А*ч (фигурирует в видео ниже) составляет 18 250 руб.

Работа со сквозной дырой от пули

Представители «Модуля» предоставили CNews видеозапись эксперимента, в ходе которого гелевый аккумулятор «Триумф» с зарядом на 75 А*ч был пробит навылет пулей, выпущенной из винтовки Lancaster калибра 9,6 х 53 мм с дистанции в 30 м.





Проверка работоспособности «Триумфа» после прямого попадания из винтовки



Разлития электролита не произошло, хотя налицо серьезные повреждения корпуса и внутренних соединений. В таком состоянии аккумулятор был установлен в автомобиль — двигатель завелся.

После этого параметры батареи измерялись в течение длительного времени, и аккумулятор подавал признаки жизни еще как минимум 36 часов.

Параметры бизнеса «Модуль-инноваций»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НТЦ “Модуль-инновации”» было зарегистрировано в Екатеринбурге 21 мая 2014 г. К настоящему моменту доля в этом предприятии НТЦ «Модуль» снизилась с 60% до 25%. Среди других соучредителей — гендиректор компании Александр Горбатовский с долей в 15%, Андрей Адамов (30%) и Александр Юрьевич Борисов (30%).

По базе «Контур.фокуса», выручка организации по итогам 2020 г. составила 12,1 млн руб. с приростом этого показателя на 48% по отношению к предыдущему году. Чистая прибыль за отчетный период составила 2,5 млн руб. Госконтрактов за компанией не числится.

«НТЦ ”Модуль-инновации” разрабатывает и производит аппаратуру управления и контроля современных авиационных и космических систем, аппаратно-программные решения в области нейронных сетей, в том числе в части обработки видеопотока и изображений, радиолокации, навигации, связи, обнаружения и распознавания объектов по различного рода сигналам», — сообщает о себе компания на корпоративном сайте.

Что же касается головной структуры «Модуль-инноваций», то АО «Модуль» юридически ведет свою историю с 26 августа 1992 г. У истоков компании стоял действующий замглавы Правительства России Юрий Борисов. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля».