Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС

Группа «Астра» разработала под свои ОС Astra Linux функциональный аналог Microsoft Active Directory. Поддержку именно этого зарубежного решения в первую очередь прописывают госзаказчики в тендерных документах, когда ставят перед собой цель любой ценой приобрести импортные ОС, а не российские.

Аналог Microsoft AD под Astra Linux

Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС AstraLinux, разработала программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров.

Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями об объектах в сети. Active Directory выступает системой аутентификации и авторизации пользователей и приложений.

ALD Pro работает под управлением ОС Astra Linux, развернутой в том числе на российских процессорах из линейки Baikal. Их разработчик, «Байкал электроникс», как и «Астра», входит в группу «Вартон».

«Разработчики “Астры” учли потребности современного рынка и решили распространенные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Linux, поэтому ALD Pro готово к использованию “из коробки”», — отмечает гендиректор группы «Астра» Илья Сивцев.

«Астра» выпустила ALD Pro — программный комплекс для централизованного управления доменом на базе Astra Linux

Старт продаж ALD Pro намечен на декабрь 2021 г. Цену разработчики назвать пока не готовы.

О некоторых нюансах ALD Pro и других программных новинок «Астры», а также состоянии и перспективах бизнеса «Вартона» по линии ОС Astra Linux и линейки процессоров Baikal можно узнать из только что опубликованного развернутого интервью CNews Ильи Сивцева.

Возможности и особенности ALD Pro

Как сообщают разработчики, ALD Pro ориентирован в первую очередь на системных администраторов; его применение должно позволить им упростить работу и автоматизировать выполнение типовых задач.

В «Астре» уверены, что освоиться с ALD Pro будет легко даже без специфических знаний в области Linux. Интерфейс и ключевая функциональность аналогичны тем, что заложены в широко распространенном зарубежном ПО, решение легко разворачивается, работает без использования командной строки или разработки скриптов. Можно выполнять основные действия по одному клику и оперировать категориями, привычными администраторам и пользователям западных ОС.

Разработчики уточняют, что ALD Pro представляет собой набор интегрированных между собой модулей, составляющих полноценный инструмент для администрирования учетных записей пользователей и подразделений, ПК и серверов. В нем предусмотрены механизмы для управления групповыми политиками, детальной настройки домена, мониторинга ресурсов контроллера домена и аудита событий.

При этом в ALD Pro имеются уникальные возможности, которых нет в других Linux-системах, например, можно выстраивать иерархии подразделений и назначать им групповые политики, говорят разработчики.

Функциональность ALD Pro шире, чем у других контроллеров домена, добавляют они. По нажатию одной кнопки решение развертывается с последующей миграцией данных о подразделениях, пользователях и компьютерах, доступна параллельная работа с уже существующими системами, включая MS Active Directory. Можно разграничивать и делегировать права на федеральном и региональном уровнях администрирования, после аутентификации удаленно подключаться к рабочим ПК, автоматически настраивать новые компьютеры и получать уведомления о важных событиях контроллера домена, так как мониторинг включен и настроен по умолчанию.

В «Астре» считают, что гибкость архитектуры ALD Pro позволяет расширять функциональность и подключать новые модули. Имеется API для интеграции со множеством популярных систем. ALD Pro построен на базе открытых компонентов, которые были доработаны, оптимально настроены и интегрированы между собой, что позволило создать надежное и отказоустойчивое решение.

«Сакральное» значение Microsoft AD для госзаказа

Как показывает практика CNews мониторинга госзакупок последних лет, если госзаказчик по тем или иным причинам хочет обойти запрет на закупку зарубежных ОС, он в первую очередь указывает в ТЗ на покупку ПО необходимость поддержки Microsoft AD.

Либо это требование указано в техзадании на закупку ОС «заранее неизвестного» вендора, и на основании него позже отвергаются любые заявки с предложение российских ОС, либо госзаказчик публикует обоснование невозможности соблюсти запрет на приобретение зарубежного софта, указывая, что ни одна ОС из реестра отечественного ПО при Минцифры Microsoft AD не поддерживает, в то время как эта поддержка критически необходима.

Представители «Астры» сообщили CNews, что выпуск их аналога Microsoft AD по ряду причин расстановку сил на российском рынке госзаказа вряд ли изменит. Возможность обосновать критическую необходимость в импортных ОС у госзаказчиков пока остается.