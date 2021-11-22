В Германии начался массовый бойкот Windows

Госсектор и бюджетные учреждения федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии к 2026 г. будут переведены на ПО с открытым исходным кодом. Власти немецкого штата намерены отказаться в первую очередь от продукции Microsoft – Windows и Office. Ее судьбу разделят также и другие сервисы. Например, Zoom будет заменен на бесплатный аналог Jitsy. Завершить переход власти планируют к 2026 г.

Бойкот программам Microsoft

Власти немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн объявили о планах по полному отказу от программного обеспечения корпорации Microsoft. Оно будет заменено на аналоги с открытым исходным кодом, пишет портал WindowsLatest.

Изменения затронут в первую очередь чиновников, а также работников бюджетной сферы. По подсчетам властей земли, на территории которой проживают более 3 млн человек, в ближайшие годы на ПО с Open Source будет переведено порядка 25 тыс. рабочих компьютеров в государственном и бюджетном секторах Шлезвиг-Гольштейна.

В первую очередь немцы хотят отказаться от ОС Microsoft Windows и офисного ПО Office. Первую заменят на один из дистрибутивов Linux, но пока нет данных, на каком именно из них власти остановят свой выбор.

Что до Microsoft Office, то вместо него будет использоваться свободно распространяемый LibreOffice, форк OpenOffice, отделившийся от него в 2010 г. Эту информацию подтвердил и Майк Сондерс (Mike Saunders), представитель организации The Document Foundation, занимающейся разработкой и продвижением LibreOffice.

Власти Шлезвиг-Гольштейна явно брали пример со своих коллег в Гамбурге и Мюнхене

Со слов Сондерса, полный отказ от использования Microsoft Office и Windows в государственных и бюджетных учреждениях немецкой земли состоится к концу 2026 г. Портал WIndowsLatest упоминает в качестве альтернативы LibreOffice пакет OnlyOffice, но Сондерс не комментирует вероятность его использования на ПК в госсекторе Шлезвиг-Гольштейна.

Teams в Германии тоже не место

Примечательно, что немецкие власти не хотят видеть на своих ПК не только продукцию Microsoft. Сервис Zoom для видеоконференций, ставший сверхпопулярным на фоне пандемии и перехода миллионов людей по всему миру на удаленную работу, через несколько лет тоже лишится части пользователей в Шлезвиг-Гольштейне.

Одна из современных альтернатив Zoom – это корпоративный мессенджер Microsoft Teams, развивающийся с 2016 г. и в мае 2021 г. ставший полностью бесплатным. В качестве альтернативы Zoom для немецкого штата предложен сервис Jitsy, основанный в 2003 г.

Проект распространяется бесплатно по лицензии Apache 2.0, но на 22 ноября 2021 г. обновления для него не выходили на протяжении четырех лет. В последний раз авторы выпускали его стабильную сборку в начале октября 2017 г.

Начало положено

Власти Шлезвиг-Гольштейна заявили, что переход на Open Source в их штате будет постепенным. Министр цифровых технологий федеральной земли Ян Филипп Альбрехт (Jan Philipp Albrecht) сообщил, что LibreOffice весьма успешно использовался в тестовом режиме в ИТ-отделе министерства на протяжении последних двух лет. Он подчеркнул, что специально для министерства разработчики LibreOffice создали специальный программный интерфейс для взаимодействия программ из пакета офисного ПО с софтом, используемым работниками ведомства Он тестировался на протяжении шести месяцев и нареканий не вызвал.

ИТ-отдел министерства в настоящее время осуществляет 90% звонков через Jitsy, несмотря на то, что это ПО давно не обновлялось. Какой софт используется для оставшихся 10% звонков, Ян Филипп Альбрехт не уточнил.

Масштабный переход еще впереди

Крупномасштабный отказ от использования ПО Microsoft, Zoom и другого софта с закрытым кодом на ПК в государственном и бюджетном секторах Шлезвиг-Гольштейна пока не начался. Между тем, планы у властей весьма грандиозные. С другой стороны, пока неясно, как они собираются масштабировать опыт ИТ-отдела одного министерства на всю федеральную землю с учетом того, что переход на новые программы неизбежно связан с необходимостью переобучения персонала и техническими трудностями.

Ян Филипп Альбрехт подчеркнул, что власти Шлезвиг-Гольштейна учли печальный опыт властей Мюнхена по переходу на открытое ПО. Город известен тем, что чиновники несколько раз переводили компьютеры госсектора с Windows на Linux и обратно. «Мы сделаем лучше», – прямо заявил Ян Филипп Альбрехт.

Как Мюнхен прощался с Windows

Власти Мюнхена еще в 2003 г. заявили о планах по отказу от Windows еще в 2003 г. Причиной тому стало нежелание продлевать услуги техподдержки на Windows NT 4.0.

План миграции был рассчитан на 10 лет, сумма вложений не должна была превысить 30 млн евро. Проект был завершен в 2013 г. – на тот момент на Linux было переведено порядка 15 тыс. рабочих мест в муниципалитете (80% от общего числа). Заменой Windows послужила кастомизированная версия Ubuntu под названием LiMux, а в качестве офисного пакета – OpenOffice (с последующим переходом на LibreOffice).

Однако немецкие чиновники, которых заставили перейти на LiMux, не пожелали осваивать новую операционку и завалили вышестоящее руководство жалобами на трудности в изучении незнакомой им ОС. С их слов, застопорились все рабочие процессы, даже базовые.

Дальнейшее продвижение LiMux потребовало бы дополнительных финансовых затрат, в том числе и на разработку всего спектра ПО под него, необходимого чиновникам. О нехватке такого софта заявляла, в частности, член городского совета от социал-демократической партии Энн Хюбнер (Anne Hubner) – по ее подсчетам, мюнхенским чиновникам для работы требуется около 800 программ, список которых она не предоставила. Она добавила также, что примерно 400 из них не существуют под Linux.

В августе 2014 г. спустя всего лишь год после завершения перехода на LiMux, администрация Мюнхена задумалась о возврате к Windows. Начать процесс планировалось в феврале 2017 г., и к 2020 г. он должен был быть завершен. Массовый отказ от Linux в пользу ОС Microsoft авторитетный портал ZDnet назвал «флагманским разворотом» (Flagship U-turn).

В ноябре 2017 г. стали известны вложения Мюнхена в возврат к Windows. По прогнозам немецких чиновников, затраты на проект должны были составить 50 млн евро.

Что примечательно, проект так и не был завершен. В мае 2020 г. социал-демократы и Партия Зеленых заключили соглашение, согласно которому власти Мюнхена вновь должны будут перейти на ПО с открытым исходным кодом.

Гамбург тоже проголосовал за Linux

Спустя месяц после повторного «флагманского разворота» Мюнхена в сторону Linux посмотрели и власти другого немецкого города – Гамбурга. Это тоже напрямую связано с соглашением социал-демократов и Партии Зеленых занявшие лидирующие позиции в городских советах Гамбурга и Мюнхена.

План по переходу на Open Source в Гамбурге рассчитан до 2026 г. На замену Windows выбран Linux, хотя конкретный дистрибутив на июнь 2020 г. выбран не был. В качестве альтернативы Microsoft Office был предложен вовсе не LibreOffice, за годы своего существования получивший довольно широкое распространение.

Власти Гамбурга отдали предпочтение намного менее известному пакету Phoenix. Над его разработкой трудится некоммерческая организация Dataport, действующая под мандатом правительства по созданию программного обеспечения с открытым исходным кодом для государственной службы Германии.