Российские госорганы заставят не транжирить деньги на создание собственных информсистем

Минцифры предлагает обязать госограны экономить при создании своих внутренних систем. Экономия будет достигнута за счет использования цифровой платформы «Гостех». Так, министерство предлагает приоритетно размещать госинформсистемы в облачной инфраструктуре «Гособлака», что снизит расходы на строительство дополнительных центров обработки данных.

Госорганы заставят экономить

Минцифры разработало механизм обязания госорганов сократить их расходы при создании и развитии государственных информсистем (ГИС). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения позволят госорганам заключать контракты жизненного цикла (соглашение о выполнении комплекса работ, начиная с проектирования, изготовления или строительства объекта, заканчивая его последующим обслуживанием, возможно эксплуатацией и даже утилизацией), в том числе на уже существующие и находящиеся в активной эксплуатации информационные системы. Это, по мнению Минцифры, станет мощным стимулом для развития практики применения такого вида контрактов. Заключение контрактов жизненного цикла не выделяет какой-либо особой группы «операторов» для обслуживания информационных систем, подчеркивают там.

Снизить расходы чиновники смогут за счет использования территориально распределенной информационно-коммуникационной инфраструктуры поставщиков (то есть на базе единой цифровой платформы «Гостех»), следует из документа.

Поправки могут быть внесены в Положение о ведомственных программах цифровой трансформации от 10 октября 2020 г., их основанием стал один из пунктов «второго пакета» мер поддержки ИТ-отрасли (создание условий для размещения ГИС в российских коммерческих центрах обработки данных и облачных сервисах).

Как это работает

Минцифры предлагает все госинформсистемы приоритетно размещать в облачных хранилищах, что позволит разгрузить центры обработки данных (ЦОД) ведомств и сэкономить бюджет на строительстве дополнительных центров. Облачная инфраструктура «Гособлака» вместе с цифровой платформой «Гостех» станут основой для реализации облачных возможностей, рассказали CNews в министерстве.

Госорганы могут сократить расходы на создание и доработку ГИС

«Сам механизм заключения контрактов жизненного цикла подразумевает, прежде всего, сокращение издержек на проведение конкурсных процедур, поскольку создание и эксплуатация отдельной информационной системы, как правило, выходит за рамки обычных циклов бюджетного планирования», — поясняют представители Минцифры.

Платформа «Гостех»

Эксперимент по созданию и развитию ГИС на платформе «Гостех» начался в середине ноября 2020 г. Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом, обязательного медицинского страхования, кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр.

Согласно постановлению Правительства №1674 от 12 октября 2020 г., эксперимент должен был завершиться 31 мая 2022 г. Однако его могут продлить до 31 декабря 2023 г. Идею высказало Минцифры, аргументировав это необходимостью расширения круга участников эксперимента. Среди его участников сейчас — Минцифры, Росимущество, Росреестр, Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, ФСБ и ФСТЭК. CNews писал, что частично это может быть связано с технологическими затруднениями Сбербанка (оператора системы).

В начале 2022 г. в России должен появиться закон, в соответствии с которым ИТ-разработчики смогут через «Гостех» продавать госорганам размещенное на этой платформе ПО без стандартных тендерных процедур. Об этом 9 ноября 2021 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

С 2024 г. «Гостех» станет обязательной платформой для создания и развития ГИС федеральными и региональными органами власти. По словам Шадаева, в 2022-2024 гг. Правительство выделит 600 млн руб. субсидий на внедрение региональными властями готовых типовых сервисов на платформе. При этом ведомства должны будут делиться типовыми решениями с другими регионами, которые смогут подключиться к платформе и сразу их использовать.