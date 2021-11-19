Застопорена 90-миллионная закупка судебных приставов по жалобе на их пристрастие к серверам Lenovo

Закупка «железа» Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для развития ее вычислительной инфраструктуры приостановлена по жалобе. Согласно доводам жалобщика, ФССП в техзадании прописала требования под конкретные серверы китайской Lenovo, а именно модели ThinkSystem SR630 V2. При этом согласно ТЗ, комплекс информационно-вычислительных систем службы, для которой осуществляется закупка, построен именно на базе ThinkSystem.

Жалоба на судебных приставов

Как выяснил CNews, закупка оборудования Федеральной службой судебных приставов (ФССП) на 93,3 млн руб. приостановлена по жалобе в ФАС. Ее суть заключается в том, что заказчик в техническом задании, по мнению жалобщика, прописал требования исключительно под серверы китайской компании Lenovo. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Жалобу подала московская группа компаний «Абак-2000». Требования к серверу в техзадании позволяют поставить оборудование единственной марки — Lenovo ThinkSystem SR630 V2, говорится в документе. Жалоба будет рассмотрена Федеральной антимонопольной службой 22 ноября 2021 г. в 10:30 утра.

На момент публикации материала представители ФССП не смогли прокомментировать CNews обвинения жалобы. Редакция также обратилась с вопросами к победителю аукциона «Интегрейтед сервисес групп» и ко второму участнику аукциона — «Ланпринт». Они также не смогли сообщить, оборудование какого вендора предложили заказчику в ходе проведения тендера.

Подробности тендера

Тематический тендер был опубликован 8 ноября 2021 г. Заявки принимались до 16 ноября, итоги были подведены 19 ноября. В электронном аукционе участвовали, как отмечалось выше, две компании. Максимальная цена контракта могла составить 93,3 млн руб. Компания «Ланпринт» снизила цену до 90,5 млн руб. При этом победитель предложил всего на 466,7 тыс. руб. меньше — 90,1 млн руб.

Закупка ФСПП приостановлена по жалобе

Согласно техническому заданию, судебным приставам потребовалось 11 серверов для развития вычислительной инфраструктуры службы. Заказчик планирует обеспечить центральный аппарат ФССП дополнительными вычислительными ресурсами и ресурсами хранения для функционирования централизованных информационных сервисов, работающих в закрытом контуре федерального центра обработки данных (ФЦОД), следует из документа.

При этом в документе говорится, что комплекс информационно-вычислительных систем закрытого контура включает, в частности, виртуальную ферму, построенную на базе серверов Lenovo ThinkSystem SR630 с использованием программного компонента VMWare vSphere. В качестве СУБД в центре обработки данных используется Microsoft SQL. Модуль ядра, который обеспечивает отказоустойчивое подключение ФЦОД к сегментам ведомственной сети передачи данных ФССП, построен на базе коммутаторов Cisco.

Практика госзакупок с предрешенным результатом

В октябре 2020 г. CNews писал о закупке софта Главного управления по информационной политике Московской области. Редакция обратила внимание на то, что хоть конкретный вендор приобретаемого решения и не был указан в самом техзадании, название файла ТЗ говорило само за себя. Данный файл, выложенный на сайте госзакупок, был странным образом назван «Призма ТТ».

Тогда редакция предположила, что аббревиатуру «ТТ» логично расшифровать как «технические требования», а название «Призма» принадлежит мониторинговому продукту компании «Медиалогия». Впоследствии, как и прогнозировал CNews, по итогам рассматриваемого тендера победа досталась именно «Медиалогии».