«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»

Отмена итогов тендера «Русгидро»

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, лишилась возможности пописать договор с единственным допущенным участником конкурса на создание на российской программной платформе системы управления фондами и активами предприятия (УФАП).

Напомним, свой 350-миллионный тематический тендер госзаказчик объявил 9 июля 2021 г. Заявки от претендентов он принимал до 27 июля, оставив себе на размышления два месяца — до 28 сентября.

Создаваемая информсистема призвана объединить в себе управление рядом процессов, многие из которые сейчас автоматизированы на американском ПО IBM Maximo, а частично контролируются «вручную» в таблицах Microsoft Excel. В качестве альтернативного отечественного решения заказчик в явном виде (с указанием названия в ТЗ) выбрал для проекта платформу «Аксиома» компании «Интерпроком».

Судя по протоколу работы тендерной комиссии от 15 сентября 2021 г., на конкурс были поданы заявки от пяти компаний, четыре из которых по различным причинам были отклонены. Среди них оказалось предложение упомянутого «Интерпрокома», а также заявки «дочки» IBS — «ИБС экспертиза», московской компании «Юнис лабс солюшинз» и ульяновской организации ООО «Цифровая разработка» (фирма Forest Valley).

«Русгидро» заставили пересмотреть заявки претендентов на проект замены ПО IBM в пользу российской платформы (на фото: Саяно-Шушенская ГЭС; входит в «Русгидро»)

Соответствие заявки тендерной документации было установлено только у зарегистрированного в Москве 29 марта 2019 г. ООО «Контролтугоу.ру» (Ctrl2GO). Компания позиционирует себя как одного из крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России и специализируется на разработке и внедрении цифровых продуктов в промышленности. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем организации выступает «Компания с ограниченной ответственностью “Холдинг контролтугоу лимитед” (Кипр)».

Отклонение ее заявки не устроило «Цифровую разработку», она пожаловалась на действия госзаказчика в ФАС, и антимонопольный орган встал на ее сторону. Рассмотрев жалобу, регулятор предписал «Русгидро» отменить ранее составленные конкурсные протоколы и назначить новую дату рассмотрения заявок.

Теперь заявки претендентов будут повторно оценены 8 ноября 2021 г., а подведение итогов тендера перенесено на 15 ноября.

На момент публикации данного материала представители «Русгидро» в течение трех рабочих дней не смогли пояснить CNews, имеют ли возможность три оставшихся отклоненных участника скорректировать свои заявки, чтобы тендерная комиссия также смогла их рассмотреть. Отметим, что в картотеке ФАС сведений о жалобах от их имени не имеется. Суммы коммерческих предложений заявок в публичном доступе не представлены.

Что не устроило «Русгидро»

Как следует из отмененного теперь протокола работы конкурсной комиссии, заявка «Цифровой разработки» была отклонена по двум причинам. Первая заключалась в том, что заказчик по результатам дополнительной экспертизы выявил арифметические ошибки в сметах.

Вторая причина: «по результатам оценки финансово-экономической устойчивости, проведенной на основании предоставленной в составе заявки бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 2020 г. и предшествующий ему финансовый год, данный участник имеет кризисное финансовое состояние».

Из протокола можно заключить, что заказчик в отношении этого факта провел дополнительную экспертизу, но претензия осталась.

«Осуществить корректно проверку финансового состояния (устойчивости), используя данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной участником после дозапроса, и скорректированного приложения № 5 (данные бухгалтерской отчетности), не представляется возможным в связи с тем, что участником после дозапроса была предоставлена копия упрощенного бухгалтерского баланса за 2020 г. (включающий в себя показатели за 2019 г.) с квитанцией о приеме налоговой декларации и скорректированного приложения № 5, имеющих внутренние противоречия, а именно, по коду строки 1300 (капитал и резервы) за 2020 г., что не соответствует документации о закупке», — говорится в протоколе.

По данным «Контур.фокуса», который оперирует финансовой отчетностью организаций, подготовленным по российским стандартам (РСБУ), ООО «Цифровая разработка» по итогам 2020 г. показало выручку в 216,4 млн руб. с приростом этого показателя на 383% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 918 тыс. руб.

По состоянию на 27 октября 2021 г. решений ФНС о приостановлении действия каких-либо банковских счетов не имеется.

Редакция ожидает от «Цифровой разработки» комментариев относительно выводов тендерной комиссии.

В то же время, отметим, что ФАС оба приведенных факта правомерными поводами для отклонения заявки компании на конкурсе «Русгидро» не признала. Это и стало причиной для выдачи госзаказчику предписания о пересмотре заявок.

Масштабы деятельности «Русгидро»

Группа «Русгидро» позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских энергетических холдингов, лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

По данным организации, псостоянию на 31 декабря 2020 г. Российской Федерации принадлежит 61,7 % уставного капитала ПАО «Русгидро», банку ВТБ — 12,95 %, миноритарным акционерам — 20,1 %, общее количество размещенных акций — 439 288 905 849 (с учетом зарегистрированного уставного капитала). Общее количество акционеров «Русгидро» — 460 349.

Акции компании включены в котировальный список первого уровня и торгуются на Московской бирже (ранее — Фондовой бирже ММВБ). В июле 2008 г. была открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки были допущены к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2009 г. была открыта программа американских депозитарных расписок.

Помимо ГЭС, группа объединяет тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также в состав «Русгидро» входят геотермальные станции на Камчатке, высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро» составляет 38 ГВт.

Кроме эксплуатации действующих объектов «Русгидро» реализует инвестиционные проекты строительства ГЭС в различных регионах России. Самыми крупными из них являются строительство Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в Магаданской области и Красногорских МГЭС (49,8 МВт) в Карачаево-Черкесии.