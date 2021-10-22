Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

Комиссия по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК приняла решение завершить работы по ее созданию и разработать новую перспективную цифровую систему топливно-энергетического комплекса. Скандально известная многомиллионная система была запущена с трехлетним опозданием. Проект повлек за собой ряд уголовных дел о мошенничестве. Теперь Минэнерго планирует создать новую «Национальную энергетическую платформу», которая возьмет на себя функции ГИС ТЭК и будет разработана с учетом опыта по ее созданию.

Платформа вместо ГИС ТЭК

Как стало известно CNews, Министерство энергетики (Минэнерго) создает новую ИТ-платформу, которая заберет на себя функции скандально известной госинформситемы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Напомним, эта многомиллионная система была запущена с трехлетним опозданием, а после введения ее в эксплуатацию было заведено несколько уголовных дел. В частности, в ходе разбирательства были арестованы экс-замминистра Минэнерго, сотрудники Российского энергетического агентства (РЭА) при министерстве и топ-менеджеры «Ланита», который занимался созданием ГИС.

Как рассказали CNews представители Минэнерго, в начале 2021 г. министерство обратилось в подведомственный Минцифры НИИ «Восход» с вопросом о проведении отраслевой экспертизы функционирующей ГИС ТЭК. «В выводах экспертизы было указано, что развитие системы на базе существующих проектных и технических решений ГИС ТЭК в составе отдельных программных модулей, введенных в эксплуатацию, нецелесообразно», — рассказали они. Результаты экспертизы были одобрены на заседании комиссии по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК.

Комиссия решила завершить работы по созданию ГИС и создать новую перспективную цифровую систему топливно-энергетического комплекса — «Национальную энергетическую платформу» (НЭП). При ее создании, по мнению комиссии, должна быть пересмотрена текущая архитектура ГИС ТЭК и применяемые технические решения при формировании концепции новой платформы.

При этом, как пояснили CNews представители Минэнерго, состав услуг и функциональность новой платформы определен № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» от 3 декабря 2011 г. Тем же законом определена и функциональность ГИС ТЭК. «Тем не менее, по итогам подготовки концепции и последующего проекта НЭП будут определены дополнительные возможности системы, принципами которых является клиентоцентричность», — отметили в министерстве.

Новая платформа

Тендер на разработку научно обоснованных методов и решений по разработке концепции новой цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» был опубликован на сайте госзакупок 29 сентября 2021 г. Заявки на участие в открытом конкурсе принимались до 21 октября. Итоги будут подведены 3 ноября. Максимальная цена договора может составить 27,7 млн руб. На этот раз «Ланит» не участвует в тендере.

Согласно техническому заданию, будущий исполнитель должен сформировать общие положения и концептуальные подходы к созданию НЭП, а также спланировать необходимые мероприятия и подготовить обоснование затрат на ее создание. При этом он должен учитывать опыт внедрения и эксплуатации ГИС ТЭК, а также анализ состояния наследуемых информационных ресурсов системы. Также в ходе исполнения работ должна быть рассмотрена возможность создания системы на платформе «Гостех».

ГИС ТЭК провалилась. Будет создана новая перспективная платформа

Согласно техзаданию, НЭП должна выполнять те функции, которые сейчас выполняет ГИС ТЭК. Речь идет о сборе и обработке информации для анализа состояния и формирования прогнозов развития ТЭК, а также ее хранении, предоставлении и распространении. Через НЭП министерство планирует предоставлять госуслуги. Так, данные с платформы должны передаваться на единую информационную платформу национальной системы управления данными (НСУД) и в ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

«В техническом задании к конкурсу авторы уже попытались учесть ряд проблем, которые привели к огромным сложностям в ходе создания ГИС ТЭК, — рассказали CNews представители “Ланита”. — Существенно оптимизированы исходные требования к перечню информации о состоянии отрасли, которую должна собирать система. Это, в свою очередь, позволит избежать задержек во внедрении “Национальной энергетической платформы» в эксплуатацию”». В том числе, представители «Ланита» отметили замену жесткого требования об использовании исключительно ПО с открытым кодом на возможность использования отечественного ПО.



НЭП должна будет снизить нагрузку по формированию отчетности компаниями ТЭК путем автоматизации информационно-аналитической деятельности Минэнерго с учетом имеющихся современных цифровых технологий, инструментов и сервисов, говорится в документах. При этом как пояснили в ведомстве, снятие нагрузки планируется достичь за счет перехода к перспективной архитектуре данных, разработки унифицированных подходов к их сбору и построения единой модели данных по отраслям ТЭК.

Разработка концепции должна быть завершена не позднее 17 декабря 2021 г.

Скандалы вокруг ГИС ТЭК

ГИС ТЭК – федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России. Среди ее задач — вышеупомянутая автоматизации процессов сбора, обработки информации, а также ее хранение, предоставление доступа к ней и повышение эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития ТЭК.

Создание ГИС ТЭК было утверждено Правительством в апреле 2013 г. Обязанность по ее созданию была возложена государством на Российское энергетическое агентство (РЭА). В общей сложности Минэнерго было выделено РЭА на ГИС субсидий на сумму 968 млн руб. Уже в июле 2013 г. работы над системой вызвали ряд претензий со стороны Счетной палаты. В ходе аудита контролирующего органа было обнаружено, что более половины всех затрат были перечислены за невыполненные работы, конкуренция поставщиков ограничивалась, а проект фактически еще не был начат.

В октябре 2014 г. был объявлен конкурс на создание системв. Его победителем стала компания «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г. Однако в ноябре 2015 г. стало известно о том, что запуск ГИС затягивается на неопределенный срок. Тогда в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта.

В мае 2017 г. власти обвинили РЭА в срыве проекта. К такому выводу в ходе повторной проверки пришла Счетная палата. По ее данным, расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства.

В дополнение, в сентябре 2017 г. CNews рассказал еще об одном проблемном подпроекте ГИС, который заморозил субсидии на сумму порядка 47 млн руб., выделенные государством на системы хранения данных для резервирующего контура ГИС.

В сентябре 2020 г. стало известно об аресте экс-замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Он курировал развитие цифровых технологий в отраслях ТЭК. Следствие занялось хищениями в рамках финансирования ГИС ТЭК. По версии следствия, частично объем финансирования был ГИС похищен. В тот же день были задержаны и другие фигуранты по делу — два вице-президента «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Следственный комитет предъявил троим обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы, с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн руб.), сообщалось на сайте ведомства.

В августе 2021 г. CNews выяснил, что РЭА обанкротило подрядчика по проекту, связанному с созданием ГИС ТЭК. Речь идет о компании «Информационные системы связи и безопасности»(ИССБ), которая в ноябре 2015 г. подписала с РЭА контракт на поставку СХД для организации резервирующего контура ГИС ТЭК на 70,5 млн. Однако контракт был разорван госзаказчиком в одностороннем порядке с требованием выплатить штраф в размере 704,5 тыс. руб. и вернуть ранее уплаченную сумму контракта. После череды судебных разбирательств остаток задолженности ИССБ перед РЭА был установлен на уровне 47,5 млн руб. Не получив этих денег, РЭА 12 февраля 2021 г. обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве. Он был удовлетворен 19 мая 2021 г., а в отношении должника введена процедура наблюдения.