Власти назвали самые дорогие направления научно-технологического развития России

Согласно одобренному проекту паспорта госпрограммы «Научно-технологическое развитие», она вобрала в себя 12 различных тематических направлений. Самое дорогое из них — «Кадры и человеческий капитал», на финансирование которого предусмотрено только в 2022 г. 484,1 млн руб. Также среди подпрограмм оказались «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям», «Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения» и «Фундаментальные исследования и научное лидерство». Всего Правительство планирует выделить на реализацию госпрограммы порядка 3,2 трлн руб. в период с 2022 по 2024 гг.

Научно-технологическое развитие

Как выяснил CNews, проект паспорта государственной программы «Научно-технологическое развитие» был одобрен на заседании управляющего совета этой госпрограммы 9 сентября 2021 г. Согласно документу, госпрограмма предусматривает развитие 12 направлений.

Самый большой объем финансирования предусматривается для подпрограммы «Кадры и человеческий капитал». Только в 2022 г. объем выделенных на нее средств составит 484,1 млн руб., в 2023 г. — 513,9 млн руб., в 2024 г. — 549,2 млн руб. Подпрограмма направлена на выявление талантливой молодежи, построение успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны, говорится в документе.



Другая подпрограмма — «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». На нее, согласно документу, в 2022 г. будет направлено 34,6 млн руб., в 2023 г. — 34,1 млн руб., в 2024 г. — 35 млн руб.

Финансирование подпрограммы «Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)» в 2022 г. составит 30,7 млн руб., в 2023 г. — 32,1 млн руб., в 2024 г. — 35,4 млн руб.

Остальные подпрограммы и бюджет на них

Также недешево государству обойдется подпрограмма «Инфрастуктура и среда», которая в 2022 г. потребует 104,3 млн руб. финансирования, в 2023 г. — 115,4 млн руб. и в 2024 г. — 93,5 млн руб. Она предполагает создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности, говорится в документе. Среди подпрограмм также присутствует направление «Взаимодействие и кооперация», которое направлено на формирование эффективной системы коммуникаций в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, а также развитие наукоемкого бизнеса. На нее в 2022 г. предусмотрено 125,5 млн руб., в 2023 г. — 121,2 млн руб. и в 2024 г. 118,7 млн руб.

Стали известны подробности госпрограммы «Научно-технологическое развитие»

На реализацию подпрограммы «Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам» в период с 2022 г. по 2024 г. будет направлено всего 3,3 млн руб. Направление «Связанность территории России за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики» также потребует не так много средств — 13,9 млн руб. за три года.

Согласно документу, на направление «Фундаментальные исследования и научное лидерство» будет выделено в 2022 г. 233,3 млн руб., в 2023 г. — 244,1 млн руб. и в 2024 г. — 257,5 млн руб. Оно направлено на формирование передовой модели научных исследований, обеспечивающей превосходство российских научных школ в мировой научной повестке в областях национальных приоритетов».

В целом, согласно проекту, объем финансирования всей госпрограммы из федерального бюджета в 2022 г. составит чуть больше 1 трлн руб., в 2023 г. — 1,1 трлн руб., в 2024 г. — 1,1 трлн руб. Информация следует из анализа госпрограммы Счетной палаты. За реализацию данной программы отвечает Министерство науки и высшего образования.



История новой госпрограммы

На заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 2021 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить и принять новую госпрограмму научно-технологического развития страны. При этом, как отметил Президент, следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. Также он поручил создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при Правительстве. В ее состав вошли персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, а также представители Совета Безопасности.

Программа «Научно-технологическое развитие» была утверждена Правительством в апреле 2019 г. Она должна быть реализована с 2019 по 2030 гг. Изначально в госпрограмму были включены пять подпрограмм: «Развитие национального интеллектуального капитала», «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования», «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства», «Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам стратегии научно-технологического развития, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений» и «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности».

На реализацию госпрограммы в 2019 г. планировалось выделить 688,3 млрд руб., в 2020 г. — 740,7 млрд руб. и в 2021 г. — 795,9 млрд руб. К 2030 г. объем ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планировалось довести более чем до 1 трлн руб. в год.