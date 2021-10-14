В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО

Минпромторг хочет запустить в России магазин промышленного ПО и предоставить компаниям субсидии на их приобретение. Сервис будет создан с целью стимулирования импортозамещения, его пилотный запуск запланирован на август 2022 г. Однако в России совсем немного разработчиков подобного рода программ.

Государственный магазин приложений

В России появится отдельный маркетплейс для распространения отечественного промышленного программного обеспечения, пишет «Коммерсант». Его создание стало частью дорожной карты Минпромторга по внедрению в стране единой экосистемы промышленного программного обеспечения.

Маркетплейс станет инструментом для компаний, желающих покупать отечественный софт по подписке и компенсировать часть вложенных в софтверное импортозамещение средств. Минпромторг полагает, что создание магазина приложений позволит ускорить переход предприятий на российское ПО.

В каталоге магазина будут представлены программы, предназначенные в первую очередь для управления различными производственными процессами, а также для сбора данных с различных объектов. Там будет размещено ПО для проектирования изделий и других промышленных нужд. В документации Минпромторга проект по запуску маркетплейса носит название «Модульная мультисервисная промышленная платформа» (ММПП).

Сроки запуска

На какой именно стадии находится разработка государственного маркетплейса российских программ в настоящее время, остается неизвестным. Тем не менее, сроки пилотного запуска уже назначены – он должен состояться в августе 2022 г.

Российские промышленники смогут закупать необходимое им ПО в маркетплейсе Минпромторга

Однако это пока не означает, что магазин заработает именно в указанном месяце – сроки могут быть перенесены. Кроме того, после «пилота» проект будет отправлен на доработку. Полностью завершить создание маркетплейса Минпромторг, согласно дорожной карте, намерен в 2024 г.

Откуда власти намерены брать деньги на финансирование проекта, неизвестно. Нет данных и о том, какую сумму они намерены потратить на его реализацию.

По информации «Коммерсанта», министерство еще в сентябре 2021 г. направило проект маркетплейса на рассмотрение в АНО «Цифровая экономка».

Таинственные субсидии

По информации источника издания, знакомого с деталями проекта, основная цель создания ММПП заключается в стимулировании импортозамещения в промышленном сегменте, «который сейчас сильно зависим от иностранных решений». Программы в магазине будут доступны по подписке, а покупатели смогут рассчитывать на некие субсидии, размер которых источник «Коммерсанта» не раскрыл.

Также неясно, за счет каких средств власти намерены возвращать компаниям часть средств, затраченных ими на отказ от иностранного ПО в пользу российского. Все это может быть связано с недавней инициативой Минцифры по части компенсации компаниям малого и среднего бизнеса 50% стоимости покупки лицензионного отечественного ПО.

Данная программа будет действовать до конца 2024 г., что, в теории, частично совпадает со сроками запуска маркетплейса. Суммарный размер субсидий составляет 7 млрд руб.

Миллион вопросов, требующих решения

При создании ММПП необходимо учитывать массу факторов, характеризующих отечественный рынок промышленного ПО. В частности, обязательно нужно будет «проработать ответ на вопрос: какую добавленную ценность она несет в процессе цифровизации и цифровой трансформации конкретного предприятия», – сказал CNews Максим Богданов, гендиректор компании «Аскон», одного из крупнейших российских разработчиков инженерного ПО.

«Например, для каталогизации отечественного ПО создан соответствующий реестр. Каким видится взаимодействие с ним? В системах CAD, PLM, ERP находятся данные, которые имеют не только коммерческую ценность, но и являются секретными. Вопрос легитимности работы с такими данными в условиях выхода информации за контур предприятия остается открытым», – добавил Богданов.

Как он сообщил CNews, в России количество разработчиков инженерного ПО исчисляется единицами. «Их решения строились десятилетиями на собственных платформах и по собственной бизнес-логике. Такой же процесс происходит и в мире. Возможность "объединения" решений от разных вендоров в неком универсальном формате злободневная, но пока не решенная задача», – подытожил Максим Богданов.

Мнение Богданова разделяет и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Он рассказал «Коммерсанту», что в настоящее время в России отсутствуют «собственные законченные программные комплексы для проектирования, производства и обслуживания сложного оборудования. По его мнению, идея Минпромторга по созданию маркетплейса может «решить проблему технологической зависимости в критической для оборонной промышленности сфере».

Со слов исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, власти достаточно давно обсуждают идею создания единой платформы разработки и продвижения российского промышленного ПО. Он сообщил изданию, что этому препятствует тот факт, что такого рода софт существует пока лишь в виде отдельных модулей. «ИТ-компании не решаются вкладываться в масштабные проекты без гарантии спроса, финансирования и площадок для опытной эксплуатации», – добавил Николай Комлев.

Исполнительный директор также полагает, что после запуска маркетплейса его поделят между собой крупные компании. «Идея Минпромторга интересная, но риском может стать наполнение платформы решениями крупных госкорпораций и оттеснение частного ИТ-бизнеса с рынка», – заявил «Коммерсанту» Николай Комлев.