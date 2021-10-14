«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

«Росэнергоатом» закупает российские ОС и СУБД, которые заменят Windows и Oracle. Закупка обусловлена поэтапным переводом локальных информационных систем организации на платформы российских производителей.

Ипортозамещение систем на АЭС

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процесс затронет программные модули автоматизированного определения, регистрации и анализа показателей качества ионитов — твердых нерастворимых веществ, обменивающихся своими ионами с ионами из окружающего их раствора.

Как пояснил CNews эксперт из атомной отрасли, подобная система в целом должна определять эффективность ионообменных процессов. Они, в свою очередь, показывают качество водного раствора, который на Ленинградской АЭС используется для замедления нейтронов и отвода тепла от ТВЭЛов.

Эту систему «Росэнергоатом» намерен перевести с американской ОС Windows и СУБД Oracle на российские ОС Astra Linux и СУБД PostgreSQL/PostgresPro. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 12 октября 2021 г. Заявки на аукцион принимаются до 20 октября. Итоги будут подведены 22 ноября. Максимальная цена договора — 4 млн руб.

Согласно техническому заданию, будущий исполнитель доработает рассматриваемые программные модули с использованием средств разработки и компонентов программного кода, не требующих приобретения прав на использование иностранного ПО.

Подробности перехода

Исходя из техзадания, авторизация пользователей в системе должна будет осуществляться в домене Microsoft Active Directory. Доступ на автоматизированное рабочее место должен быть реализован через тонких клиентов. В качестве браузера могут использоваться Google Chrome, Mozilla Firefox и Yandex Browser. Разработка серверных объектов будет осуществляться в новой СУБД по прототипам Oracle.

«Росэнергоатом» поэтапно переходит на отечественные программные решения

Согласно технической документации, закупка осуществляется на основании распоряжения Ленинградской АЭС «О поэтапном переводе локальных информационных систем на платформы российских производителей».

Редакция CNews ожидает от «Росэнергоатома» уточнений, сколько еще и на какую сумму планируется закупать российские решения для Ленинградской АЭС. Также редакция ждет ответа, сколько средств было выделено на переход информационных систем «Росэнергоатома» на отечественные решения в целом, и когда он должен завершиться.

Импортозамещение в госсекторе

В августе 2021 г. CNews писал о переводе своей системы «Русгидро» на Astra Linux и Postgres Pro взамен Microsoft Windows Server и MS SQL. На это компания выделила 45 млн руб. В сентябре в ходе проекта по развитию своей системы документооборота СЭДО Минпромторг начал перевод серверной части системы с С Microsoft на операционную систему на базе Linux из Реестра российского ПО при Минцифры. Общий бюджет проекта — до 50 млн руб.

Вслед за Минпромторгом Министерство иностранных дел для консульского департамента опубликовало тендер на закупку российских операционных систем и СУБД на 26,8 млн руб. Затем ФСО вопреки традициям вместо Oracleзакупила Postgres Pro.