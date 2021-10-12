ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время

Вместо корректируемой национальной шкалы времени UTS (SU) ГЛОНАСС будет использовать всемирное координатное UTC. Это позволит использовать системы ГЛОНАСС и GPS в одной навигационной аппаратуре без специальных поправок.

С «советского» времени на всемирное

С 2027 г. российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС перейдет с использования «советского» времени на всемирное координатное время (UTC). Об этом заявил генеральный конструктор системы Сергей Карутин на международном симпозиуме «Метрология времени и пространства», — сообщают РИА «Новости».

Чем ГЛОНАСС отличается от других систем

Сейчас в ГЛОНАСС используют корректируемую национальную шкалу времени UTS (SU) — Soviet Union. Применяемый в России стандарт отличается от всемирного координированного времени UTC на одну микросекунду, а также подходом к возможности добавления «секунды координации».

Эта секунда по системе UTC добавляется 30 июня или 31 декабря, чтобы время UTC не отличалось от UT1 больше, чем на 0,9 секунды. (UT1 — время гринвичского меридиана, принятого за точку отсчета, скорректированное с учетом движения полюсов Земли). В системе UTS (SU) счет часов, минут и секунд в течение календарного года, календарного месяца и календарной недели не изменяется.

ГЛОНАСС перейдет на всемирное координатное время с 2027 года

Навигационные системы, которые синхронизированы с всемирным координатным временем, являются непрерывными: время не корректируется и накапливает ошибку, которая автоматически учитывается системой. Так работают американская навигационная система GPS, европейская Galileo и китайская BeiDou.

Система ГЛОНАСС — корректируемая, то есть часы подводят в зависимости от набежавших секунд, из-за чего получается разница между временем ГЛОНАСС и других систем, хотя она и составляет наносекунды. Но спутник успевает преодолеть за это время большое расстояние над Землей, и для совместного использования систем ГЛОНАСС и GPS в одной навигационной аппаратуре потребуется специальная поправка, которая приведет время двух систем к единому показателю.

Планы на будущее

В Европе предложили перейти на единый стандарт времени еще в 2017 г. Решением вопроса могло бы стать создание мультисистемного единого времени (Multi GNSS Ensemble Time) или координатного времени глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS Time Coordinated), привязанного к UTC. По сообщению РИА «Новостей», вопрос о переходе всех навигационных систем мира к единой шкале планируется обсудить на заседании Международного союза электросвязи в 2023 г.

В апреле 2021 г. CNews сообщал о планах ГЛОНАСС начать работы над новым поколением навигационной спутниковой платформы под названием «КОНСУЛ» («Комплексированная навигационная система услуг локации») с повышенной защитой от кибератак. Предполагается, что платформа сможет обеспечивать геопозиционирование наземных объектов даже в условиях сильных помех и при отсутствии сигналов спутников, например, в плотно застроенной и пересеченной местности. На систему «КОНСУЛ» компания уже получила субсидию в размере 800 млн руб. В рамках проекта предполагалось широкое использование отечественной микроэлектроники.