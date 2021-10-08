В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Для перехода россиян на массовое использование электронной подписи на базе SIM-карты Минцифры сформировало рабочую группу. Обсуждается производство 100-150 млн SIM-карт c заверенной подписью в год.



Создана рабочая группа для перехода на электронные подписи

Минцифры сформировало рабочую группу для перехода россиян на массовое использование технологии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе обычной SIM-карты. В группу вошли чиновники министерства, представители ФСБ, операторов связи и научных организаций. Об этом сообщают «Ведомости».

В рабочей группе также подтвердили участие представители МТС и ВТБ. «Ростелеком» заявил об интересе к тематике. «ВТБ получил приглашение и готовит предложения по составу участников данной рабочей группы, созданной Минцифры», — сообщила Ирина Петровская, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений ВТБ.

«Сейчас ведется диалог по архитектуре решения, срокам, требованиям к разработчику, от чего будет зависеть объем инвестиций. Очевидно, что стоимость SIM-карты увеличится из-за использования более сложного чипсета», — отмечает директор департамента корпоративных коммуникаций МТС Алексей Меркутов.

Виды электронных подписей

Электронная подпись УКЭП по юридической силе имеет максимальный класс защиты. Два других вида подписей, которые доступны россиянам — простая и усиленная неквалифицированная. Простой электронной подписью, например, может считаться комбинация логина, пароля и SMS-кода при оплате услуг через мобильный банк. Усиленная неквалифицированная электронная подпись применяется, например, при покупке eSIM у некоторых операторов связи или при взаимодействии физлиц с налоговой службой.

Усиленная квалифицированная подпись позволяет предпринимателям подавать отчетность в налоговую, участвовать в электронных торгах и подключаться к порталу госуслуг. УКЭП устанавливается на ПК, при этом токен для нее хранится на USB-накопителе или смарт-карте. Представитель «Ростелекома» сообщил «Ведомостям», что преимуществом технологии УКЭП на SIM-карте станет обеспечение высокого класса информационной безопасности. «Соответственно, использование технологии целесообразно при проведении наиболее критических и рискованных операций, — говорят в организации.

SIM-карты с УКЭП разработал Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева. В такой SIM-карте используются российские криптографические алгоритмы, в отличие от обычных SIM-карт, где применяется зарубежное шифрование, отмечает Светлана Белова, генеральный директор ООО «Системы управления идентификацией» (IDX). Однако отечественное ПО на данный момент устанавливается на иностранных чипах, производство отечественных чипов обеспечит максимально возможный уровень безопасности, подчеркивает Белова. В Минпромторге сообщили, что прорабатывается возможность производства чипов для SIM-карт с УКЭП на территории РФ: «При необходимости рассмотрим варианты субсидирования», — говорит она.

Перспективы производства

По словам профессора Александра Князева, генерального директора Института точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева, сегодня обсуждается производство 100-150 млн SIM-карт c УКЭП в год. Цена на продукт будет определяться ценой ОС, самого чипа и персонализации ПО. «Для операторов цена SIM-карты возрастет, но не драматично, традиционно эти затраты будут учтены в услугах для потребителей сотовой связи», — сообщает Князев.

УКЭП на SIM-карте можно будет использовать при оказании государственных и банковских услуг, заключении сделок купли-продажи, электронном документообороте, отмечает Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2: «Фактически везде, где по закону сейчас требуется собственноручная подпись, аналогичная подписи на бумаге. Единственное условие — контрагент должен согласиться принять такую подпись и реализовать техническую возможность на своей стороне».

Минцифры готовит переход россиян на электронную подпись на базе SIM-карты

В 2021 г. интерес к УКЭП вырос и у организаций, и у ИП, и у физлиц. К началу октября 2021 г. спрос на электронные подписи увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщает Сергей Казаков, руководитель удостоверяющего центра «Контур».

Со стороны оператора внедрение технологии УКЭП на SIM-карте потребует инвестиций, чтобы обеспечить безопасность решения и соответствие регуляторным нормам. «Инвестиции оператору потребуются для разработки и при необходимости внедрения в его инфраструктуру аппаратного комплекса для работы с такого рода картами и сервис-провайдерами», — утверждает Колесникова.

Изменения действующих нормативных актов и поддержка регулятора могут обеспечить массовое применение технологии УКЭП в форм-факторе U-SIM для оказания государственных, муниципальных и коммерческих услуг, делится мнением представитель ВТБ: «Объем инвестиций для развития технологии будет зависеть от перечня услуг и требований со стороны регулятора, оценка объема инвестиций будет возможна после обсуждения вопросов применения технологии рабочей группой».

U-SIM или Universal Subscriber Identity Module – расширенный стандарт привычной SIM-карты. U-SIM-карты Подходят для работы в сетях 3G и выше, надежность хранения данных подтверждена криптографическим протоколом, а также внутренняя память вмещает несколько тысяч контактов (в обычной SIM-карте — до 255). Постепенно U-SIM вытесняет обычные карты.

Смогли подделать

В мае 2019 г. CNews сообщал о первой в истории страны краже недвижимости при помощи электронной подписи. Житель Москвы обнаружил на квитанции за коммунальные услуги в графе «Собственник» ФИО неизвестного ему человека. Злоумышленники подделали цифровую подпись и передали право собственности постороннему человеку.

В октябре 2019 г. Бабушкинский районный суд вернул жителю жертве мошенников квартиру. В своем иске мужчина пояснил суду, что никогда не оформлял электронную подпись. Согласно дарственной, права собственности на квартиру перешли жителю Уфы, который и был признан ответчиком по делу.