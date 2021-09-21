«Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн

«Яндекс» запустил проект, финансирование которого составляет почти $50 млн. В основу коммерческих разработок новой компании ClickHouse Inc. ляжет одноименная СУБД, ранее созданная самим же «Яндексом», но выложенная им пять лет назад в открытый доступ. Партнерами проекта выступят венчурные фонды Benchmark Capital и Index Ventures.



Новый проект «Яндекса»

«Яндекс» создал компанию ClickHouse Inc., финансирование которой составит почти $50 млн. Она будет разрабатывать продукты на базе открытой аналитической колоночной СУБД ClickHouse в партнерстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures.

Изначально СУБД ClickHouse была разработана в «Яндексе» для обработки логов «Яндекс.метрики». Первый прототип системы появился в 2009 г. В июне 2016 г. «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ, и за пять лет свой вклад в нее внесли сотни сторонних разработчиков. Сегодня ClickHouse занимает 45 место в списке самых популярных СУБД в мире по версии DB-Engines Ranking.

Сейчас открытым кодом ClickHouse пользуются в сотнях компаний, включая Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent.

Задача проекта

Компания будет разрабатывать коммерческие продукты, включая облачную версию ClickHouse и решения для крупного бизнеса. «Про новые продукты и сервисы мы будем рассказывать дополнительно», — пообещал CNews представитель «Яндекса».

«Яндекс» зарегистрировал ClickHouse Inc., финансирование которого составляет почти $50 млн. Инвесторы — Benchmark Capital и Index Ventures

«Мы собрали отличную команду, которая способна реализовать весь технологический и коммерческий потенциал ClickHouse. Этим мы и займемся», — отмечает руководитель разработки ClickHouse Inc. Алексей Миловидов. По его словам, создание компании даст возможность начать коммерческую деятельность вокруг открытого кода, оказывая дополнительные услуги.

Разработкой продукта будет руководить Юрий Израилевский, который с 2018 г. работал в должности вице-президента по разработке в Google, где был ведущим разработчиком платформ и несерверных облачных решений. «Создание ClickHouse Inc. позволит нам сосредоточиться на том, чтобы сделать продукт еще более мощным, особенно при развертывании в облачных средах», — приводит цитату Израилевского Businesswire. CEO компании стал Аарон Кац, до прихода в компанию он был ответственным за продажи в поисковой системе Elastic.

Что собой представляет Clickhouse

Clickhouse — это аналитическая колоночная система управления базами данных, которая широко используется в области интернет-рекламы, анализа приложений и веб-трафика, телекоммуникаций, финансов. Она поддерживает язык обработки данных, который позволяет динамически изменять, запрашивать или удалять данные. Кроме того, Clickhouse предоставляет пользователю доступ к услуге резервного копирования и восстановления данных с поддержкой экспорта и импорта.

В аналитических СУБД, в отличие от транзакционных, время отклика системы не регламентировано, поэтому пользователь зачастую имеет возможность прервать слишком долго выполняющийся запрос или разделить расчёты на более короткие этапы. Кроме того, размеры аналитической базы данных, как правило, больше транзакционной.

Разработчики утверждают, что СУБД ClickHouse работает в 100–1000 раз быстрее, чем традиционные системы управления базами данных, и обрабатывает десятки гигабайт данных в секунду. ClickHouse был написан на C++, что позволяет оптимизировать обработку данных в реальном времени. В качестве операционной системы ClickHouse использует GNU/Linux. Технология используется для хранения и анализа данных, мониторинга, бизнес-аналитики и других распространенных задач любого технологического бизнеса.

Другая российская коммерческая СУБД на основе открытого кода



Новый проект «Яндекса» отчасти можно сравнить с продвижением СУБД Postgres Pro — тоже отечественной разработкой, в основе которой лежит открытая СУБД PostgreSQL. Разработчиком этой СУБД является российская компания Postgres Professional. Коммерческое решение имеет сертификат ФСТЭК и входит в единый реестр отечественных программ при Минцифры. В отличие от ClickHouse, эта СУБД относится к транзакционным — самым распространенным на рынке.



Последнее время Postgres Pro широко внедряется в госорганах и компаниях с госучастием. В частности, в августе 2021 г. CNews сообщал о намерении «Госкорпорации ОрВД», подведомственной Росавиации, потратить на Postgres Pro Enterprise 19,8 млн руб. Сведения об этом были размещены на сайте госзакупок. По словам представителей «Госкорпорации ОрВД», отчасти выбор определила лицензия PostgreSQL, которая не ограничивает доработку и распространение, включая коммерческое. Кроме того, переход на отечественную продукцию может способствовать сокращению зависимости от иностранных производителей и снижению санкционных рисков. Представители госкорпорации добавили, что Postgres Pro на сегодня входит в пятерку лучших программных продуктов страны.

