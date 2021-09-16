Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер

Возвращение к росту

Объем продаж внешних систем хранения данных (СХД) в России по итогам II квартала 2021 г. составил $163,56 млн, что в полтора раза больше чем $103,21 млн по итогам I квартала 20021 г. и почти равно $165,28 млн, показанным по итогам IV квартала 2020 г. Об этом CNews рассказали в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на квартальные данные исследования EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

Рынок показал рост на 34,7% в денежном выражении года к году, и на 57,1 % в объеме поставленных емкостей по отношению ко второму кварталу 2020 г. Среди причин роста российского рынка внешних СХД в IDC называют постоянный спрос в корпоративном и государственном секторе.

«Рынок систем хранения данных продолжил демонстрировать устойчивый рост, – сказал менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев. – Основные инвестиции наблюдались со стороны корпоративного сегмента. Увеличение доли систем хранения данных на базе флэш-памяти подтверждает спрос на высокопроизводительные системы. Драйверами роста выступают программы цифровой трансформации и новые сервисы, которые требуют постоянного обновления инфраструктуры».

Тройка лидеров

По итогам II квартала 2021 г. по объему поставленных мощностей в лидеры вернулась компания Yadro, которая уже была лидером этого сектора по итогам IV квартала 2020 г. Второе место заняла Huawei, третье отошло Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Российская Yadro стала лидером рынка СХД по объему мощностей (IDC, II кв. 2021)

Кварталом ранее первое место по объему мощностей занимала Hitachi, за ней Dell Technologies, а Yadro размещалась на третьем месте.

В отчетном квартале лидером российского рынка внешних СХД в денежном выражении осталась Huawei с 32,2% долей рынка (22,3% кварталом ранее). Российская компания Yadro, занимавшая первое место в этом секторе по итогам IV квартала 2021 г., но затем вовсе выпавшая из тройки в I квартале 2021 г., по итогам II квартала не только смогла вернуться число лидеров, но также вышла на второе место с долей рынка 18,0%.

Замыкает тройку лидеров в отчетном квартале Hewlett Packard Enterprise с долей рынка 9,1% в денежном выражении соответственно. Компании Hitachi и Dell Technologies, занимавшие по итогам предыдущего квартала второе и третье место с долями 15,4% и 14,5% соответственно, покинули тройку лидеров, отмечают в IDC.

Специфика российского рынка

По данным аналитиков IDC, системы среднего класса по итогам II квартала 2021 г. составили основу российского рынка внешних СХД с долей 67,0 % в денежном выражении. Кварталом ранее их доля составляла 77,6%, а IV квартале 2020 г. – только 49,7% в денежном выражении.

Доля внешних СХД на базе флэш-накопителей и гибридных систем составили в денежном выражении 42,4% и 33,2% от общего числа поставленных систем, соответственно, отметили в IDC.

Перспективы рынка СХД

Ранее CNews рассказал о прогнозе аналитиков Meticulous Research, согласно которому мировой рынок СХД следующего поколения (Next-generation Data Storage) – таких как DAS, NAS, SAN, к 2027 г. достигнет $56,7 млрд при среднегодовом темпе роста 10,1%. Как отмечают аналитики, на развитие сегмента ощутимо влияет взрывной рост цифровых данных, вызванный стремительным увеличением популярности интернета вещей, повсеместное распространение портативной пользовательской электроники, проникновение облачных технологий во все сферы бизнеса и повседневной деятельности. Кроме того, на глобальный рост объемов данных влияют успехи в развитии и распространении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

CNews также озвучил долгосрочный прогноз аналитиков компании ResearchAndMarkets, согласно которому мировой рынок облачных хранилищ данных вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение этого периода составит 22,3%.

О компании Yadro

Компания Yadro занимается производством серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Yadro имеет собственную производственную площадку в Московской области. Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM, также на собственной производственной площадке.