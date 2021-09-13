Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.
Основные вопросы конференции
Российский рынок e-commerce
- Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
- Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
- Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
- Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?
Технологии и сервисы
- Как привлечь и удержать покупателей?
- Как организовать быструю доставку?
- Постаматы или курьеры: кто победит?
- Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
- Как чат-боты помогают покупателям?
- Как сделать покупки удобными и безопасными?
- Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?
Кейсы и тенденции
- Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
- Как продавать через интернет маркированные товары?
- Что дает продавцу изучение Customer Journey?
- Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
- Насколько удобны виртуальные примерочные?
На конференции выступят:
Александр Спиридонов, директор по e-commerce, Faberlic;
Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;
Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Елизавета Морэли, руководитель направления развития интернет продуктов, Связной;
Игорь Заиченко, руководитель группы маркетинговых проектов, СТД «Петрович»»;
Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;
Представитель компании «ЮMoney».