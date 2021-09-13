В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows

Семейство Windows впервые уступило лидерство UNIX-подобным операционным системам в среде российских разработчиков прикладного софта. В зависимости от того, как именно группировать ОС, класс UNIX либо идет с Windows ноздря в ноздрю с теоретическим мизерным опережением, либо уже стал лидером в явном виде. Исследование проводил «Руссофт».

Windows утрачивает лидерство

Российские софтверные компании стали чаще разрабатывать ПО под UNIX-подобные операционные системы, чем под различные вариации ОС Windows. Это следует из ежегодного тематического исследования ассоциации «Руссофт» — объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России. На сегодняшний день ее членами выступают 239 ИТ-организаций со штатом более 70 тыс. сотрудников. Исследование основано на результатах ежегодного опросов «Руссофтом» российских компаний-разработчиков.

В «Руссофте» отмечают, что смещение Windows с трона можно было зафиксировать и годом ранее, но только по одному, не самому важному показателю — по доле компаний, ведущих разработку под эту ОС. По этому показателю тогда на первое место вышло семейство GNU Linux. Даже без других UNIX-подобных систем (Android и Tizen) у него было 76% против 74% у Microsoft.

По второму показателю — доле затраченного времени на разработку решений и приложений под ОС (в «Руссофте» его считают более важным) — семейство Windows тогда удержало лидерство. «К тому же, опрос 2020 г. в период пандемии получился неполноценным из-за малого числа участников опроса, что не позволило делать однозначные выводы, — добавляют в ассоциации. — В 2021 г. круг опрошенных компаний оказался более чем достаточный».

Что определило лидерство UNIX

Сейчас по количеству упоминаний ОС Windows снова заняла первое место со вполне приличным отрывом от семейства GNU Linux. Однако если к GNU Linux добавить родственные UNIX-подобные системы Android и Tizen, то доля компаний, которые упомянули хотя бы одну систему из данной группы, составит 82%. У семейства Windows, к которому, помимо одноименной десктопной ОС, относятся также MS Windows Mobile и MS Windows Phone, по подсчетам аналитиков ассоциации, получилась доля в 79%.

Таблица 1. Для каких ОС пишут ПО в российских компаниях-разработчиках (по данным опроса «Руссофт»)

Операционные системы Microsoft для мобильных устройств уже имеют фактически нулевые показатели. Ни одна компания не разрабатывает приложения только под них — без одновременной разработки под десктопную ОС Windows, отмечают в «Руссофте».

«Что касается популярности Windows среди разработчиков софта по количеству упомянувших ее компаний, то при всех случайных колебаниях за последние 14 лет прослеживается четкий тренд: частота упоминаний этой ОС с 94-97% сначала снизилась до 84-88%, а в последние два года — до 74-79%, — говорят авторы исследования. — Времена, когда почти все опрашиваемые разработчики создавали решения под Windows, судя по всему, навсегда ушли в прошлое».

Согласно результатам опроса «Руссофта» в 2021 г., ОС Windows потеряла также единоличное лидерство по второму и более важному критерию — доле затраченного времени на разработку решений и приложений: у UNIX-подобных систем с открытым кодом (GNU Linux, Android и Tizen) и семейства Windows (с MS Windows Mobile и MS Windows Phone) абсолютно одинаковый показатель — по 43%. Этот показатель намного корректнее отражает популярность ОС.

Также в «Руссофте» добавляют, что некоторые UNIX-подобные системы попали в категорию «Другие» (прежде всего, «Аврора» вместе с Sailfish), а по ним отдельно доля не рассчитывалась. «Следовательно, вполне резонно можно говорить о том, что семейство Windows хотя бы на мизерную величину, но все же уступает и по интенсивности разработки решений под ОС, — говорится в сообщении аналитиков. — К тому же, есть еще и проприетарная UNIX-подобная система Oracle Solaris с показателем 0,1%. Годом ранее у семейства Windows было 42,5%, а у UNIX-подобных систем — 38%. Прежде этот показатель ассоциация не рассчитывала (соответствующие изменения в анкете сделаны только в 2020 г.)».

Таблица 2. На создание ПО под какие ОС в российских компаниях-разработчиках тратят больше ресурсов (имеются дополнительные комментарии «Руссофта» ниже в тексте)

В разговоре с CNews главный аналитик «Руссофта» Дмитрий Желвицкий объяснил некоторые расхождения значений в официальной отчетной таблице № 2 с указанными в резюме исследования (в сумме GNU Linux, Android и Tizen не дают 43%) нюансами грубых округлений арифметических величин.

При этом он сообщил, что категорию Open/Free/NetBSD также можно было бы отнести к UNIX-подобным системам (NetBSD — это бесплатная ОС на основе Berkeley Software Distribution), хотя его коллеги в исследовании этого делать не стали. «Если с ними, то у семейства UNIX-подобных будет даже 44,1%, — говорит он. — По-разному можно группировать, но в любом случае семейство Windows лидерство уступило».

В СУБД лидерства MS SQL нет уже давно

Та же участь, что и Windows, постигла и MS SQL — СУБД корпорации Microsoft, которая также потеряла лидерство, причем уже давно.

Таблица 3. Для каких СУБД пишут ПО в российских компаниях-разработчиках (по данным опроса «Руссофт»)

«В классе СУБД MS SQL, лидирующая по количеству упоминаний опрошенных компаний многие годы, в 2019 г. уступила первенство MySQL корпорации Oracle, переместившись сразу на третье место, — говорится в исследовании. — Однако в 2020-2021 гг. она все же удерживает второе место, сильно отставая от PostgreSQL».

Комментарии рынка

Опрошенным «Руссофтом» экспертам результаты исследования представляются закономерными. «В течение последних нескольких лет мы наблюдаем серьезный рост Linux во всем мире, и на российском рынке он заметен даже в большей мере, чем на всех остальных, — говорит гендиректор группы Astra Linux Илья Сивцев, — По нашим данным, в 2020 г. на российские Linux-подобные операционные системы в общем объеме госзакупок уже приходилось более 50% в деньгах. Рост Linux-сегмента — общемировой тренд. Политика Microsoft также демонстрирует существенное изменение подходов. Количество усилий, которые компания затрачивает на Open Source, в частности и на проект ядра Linux, говорит о стратегическом смещении вектора компании в сторону именно UNIX(Linux)-OS, что вполне логично, когда весь мир уходит в облако».

«Снижение доли иностранной компании Microsoft является естественным результатом целенаправленной государственной поддержки российских разработчиков, — считает директор департамента развития системных продуктов «Ред софт» Роман Симаков. — Отечественные решения развиваются преимущественно на базе открытых проектов, чаще всего Linux, что и объясняет рост интереса к таким ОС. Разработчики прикладных решений также увидели потенциал и переориентировали разработку в сторону мультиплатформенности. Все это — плоды реализации программы импортозамещения ИТ, разбивающие прогнозы скептиков по данному вопросу».

«Такие результаты опроса разработчиков ПО — следствие общемирового тренда пользовательских предпочтений, — рассуждает директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов. — Сегодня мы все чаще пользуемся web-приложениями, которые не требуют установки на компьютер. В массе своей они разрабатываются на базе Linux и Open Source; именно такие технологии заказываются у разработчиков. Хотя есть интересный нюанс, открывая web-приложения на своих компьютерах, пользователи как правило используют браузеры, работающие в контуре ОС Miсrosoft».

«В последние годы мы наблюдаем сильное снижение спроса на разработку ПО под семейство Windows, — добавляет заместитель гендиректора по развитию сервисов Sibedge Олег Алеутдинов. — Если еще пять лет назад это было 70-80% портфеля, то сейчас — не более 10-15%. Здесь интересна ситуация с Microsoft.Net. Востребованность разработки с использованием данной технологии не снижается, но созданные с ее помощью решения все чаще выполняются под UNIX-подобными ОС и работают с различными непроприетарными СУБД, в частности с PostgreSQL».