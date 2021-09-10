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«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

«Ростелеком» потратил 500 млн руб. на приобретение контроля над компанией «Войслинк». Компания является разработчиком решений для интеллектуальных транспортных систем и системным интегратором в проектах «Умный (безопасный) город» и «Безопасные дороги».

У кого и за сколько «Ростелеком» купил «Войслинк»

«Ростелеком» раскрыл подробности приобретения компании «Войслинк», занимающийся производством автоматизированных систем управления дорожным транспортом. Согласно документам «Ростелекома», за 51% долю в «Войслинк» было заплачено 500 млн руб. Таким образом вся компания была оценена в 1 млрд руб.

Сделка была осуществлена через «дочку» «Ростелекома» «Башинформсвязь». Выручка «Войслинка» в 2020 г. составила 1 млрд руб., чистая прибыль - 42 млн руб.

По данным базы «Контур.Фокус», в 2013 г. единственным учредителем «Войслинка» был Игорь Помошников. В начале 2016 г. его доля сократилась до 51,67%, а 48,33% перешли к Андрею Новикову, Позднее доля Поомшникова перешла к Евгению Гольдину, который в 2017 г. стал единственным учредителем компании.

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На приобретение контроля над компанией «Войслинк» «Ростелеком» потратил 500 млн рублей

У Гольдина остается 49% доля в «Войслинк». В отношении этой доли «Ростелеком» и Гольдин заключили опционы типа call- и put, которые позволяются «Ростелекому» выкупить эту долю: а Гольдину продать ее «Ростелекому». Цена реализации опционов будет зависеть от показателей деятельности «Войслинк» за время, прошедшее от момента сделки с «Ростелекомом» до момента реализации соответствующих опционов.

Для чего «Ростелеком» покупал «Войслинк»

«Войслинк» оказывает комплексные услуги по построению телекоммуникационных и информационных систем и систем безопасности, а также оказывает профессиональный консалтинг и сервисное обслуживание этих систем. Компания является вендором периферийного оборудования и программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем и системным интегратором крупных инфраструктурных проектов «Умный (безопасный) город».

По словам старшего вице-президента «Ростелекома» Анны Шумейко, с помощью сделки с «Войслинк» компания укрепит свои позиции на рынке «Умный (безопасный) город», расширит кадровый потенциал за счет экспертизы в области проектирования и строительства интеллектуальных систем управления дорожным движением, откроет новые возможности допродажи современных смарт-решений текущим клиентам, а также в рамках участия в федеральной программе «Безопасные дороги».

Как «Ростелеком» приобретал ИТ-компании

В 2020 г. «Ростелеком» приобрел 85% долю в компании «Рдп.ру» за 1,68 млрд руб., увеличив свою долю в этой компании до 100%. «Рдп.ру» разрабатывает DPI-систему для анализа трафика и блокирования запрещенного контента. Продукты компании используются, в том числе, в Технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), которые Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи с целью выполнения требований так называемого закона «О суверенном интернете».

В 2019 г. «Ростелеком» приобрел за 430 млн руб. пермскую компанию «Дартит», разработавшую CRM-систему Amplos, использующуюся для управления информацией о клиентах, заказчиках и сотрудниках. Основным потребителем данной системе был сам «Ростелеком».

В 2018 г. «Ростелеком» за 490 млн руб. купил компанию «Старт2ком», разработавшую билинговую систему для телекоммуникационных операторов. «Ростелеком» был клиентом «Старт2ком», при этом компания через суд пыталась взыскать с него 430 млн руб. за использование разработанной ею билинговой системы «Премьер-Старт-IP».

Игорь Королев

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