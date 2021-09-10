Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели»

ГАЗ начал выпускать некомплектные автомобили из-за дефицита полупроводников. Решение касается только отдельных коммерческих моделей, выпуск школьных автобусов и автомобилей «Скорой помощи» компания обещает завершить в срок.

«Чтобы не останавливать конвейер»

Дефицит полупроводников в автопроме становится все ощутимее: «Группа ГАЗ» почти две недели не получает компоненты, содержащие микросхемы. Компания решила выпускать некомплектные автомобили, чтобы не останавливать конвейеры, — сообщают «Ведомости».

Остановка конвейеров и простой рабочих обошлись бы группе ГАЗ дороже, чем установка недостающих деталей в уже готовые автомобили. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – сообщил «Ведомостям» управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов.

Такая практика позволит быстрее отправлять автомобили в продажу, когда поступят детали. Сейчас на машины есть спрос, а если конвейер будет приостановлен до поступления комплектующих, то отклик производства на потребности рынка даже после появления необходимых деталей будет слишком долгим. ГАЗ — единственный российский производитель, который решился на такую практику. Однако сколько она будет продолжаться, в компании пока не уточнили.

Только отдельные коммерческие модели

ГАЗ выпускает легкие коммерческие автомобили, такие как «ГАЗель NN», «ГАЗель Next», «Соболь», а также среднетоннажные грузовики «ГАЗон Next», «Валдай Next», «Садко Next». Кроме того, группа предприятий ГАЗа и УАЗа выступит поставщиком в государственной программе: правительство выделило около 10 млрд на закупку школьных автобусов и больше 5,5 млрд — на закупку машин «Скорой помощи». Они будут направлены в сельские районы и малые города страны. Их выпуск, по словам Софонова, будет завершен в срок, согласно принятой программе.

ГАЗ начал выпускать некомплектные автомобили из-за дефицита микрочипов

Директор ГАЗа отметил, что некомплектные автомобили будут выпускаться только из числа коммерческих отдельных моделей, на многие ГАЗели дефицит компонентов не влияет. Поэтому месячный объем производства удалось сохранить. По данным Ассоциации европейского бизнеса, «Группа ГАЗ» за август продала в России 5161 коммерческий автомобиль (+34% к августу 2020 г.).

Дефицит в отрасли

Дефицит микросхем на рынке, в том числе в автопроме уже давно вызывает беспокойство экспертов. «По моей оценке, дефицит компонентов будет преследовать нас еще весь 2022 г.», – рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.

CNews сообщал в январе 2021 г. о причинах и последствиях дефицита полупроводников на рынке. За последнее время произошла переориентация чипмейкеров на производителей потребительской электроники, а именно смартфонов и ПК. Это связано с тем, что после начала пандемии COVID-19 резко выросли продажи компьютеров и увеличилась потребность в электронике для облачных сервисов.

В то же время продажи новых автомобилей существенно сократились. Чипы в автопромышленности необходимы не только для работы таких сложных систем, как GPS-навигация, но и для самых мелких операций, например, чтобы открыть багажник. С одной стороны, сократившийся спрос, с другой стороны, дефицит деталей вынуждают останавливать заводы и сокращать производство такие крупные компании, как Ford, Nissan, Toyota и Volkswagen.

Автодилеры рассказали ведомостям, что приходилось брать внеплановые паузы в производстве. «АвтоВАЗ» этим летом из-за отсутствия чипов неоднократно останавливал конвейеры в Тольятти. Это привело к тому, что самые популярные в России модели, Lada Granta и Vesta оказались в дефиците.

По сообщению «Интерфакса», из-за дефицита чипов российское представительство Volkswagen в Калуге было вынуждено вводить кратковременные простои на заводе. «В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании в сентябре будет снижен. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября», — сообщила пресс-служба компании.

По данным «Ведомостей», в I квартале 2021 г. мировой авторынок потерял примерно 1,4 млн новых автомобилей, во II квартале - 2,6 млн шт. Прогнозы на вторую половину года тоже неутешительные: 3-5 млн машин. В то же время после коронавируса значительно вырос спрос на автомобили.