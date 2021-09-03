«Т1» запускает в России производство серверов

Импортозамещающее производство

Компания «Т1», подконтрольная банку ВТБ, планирует начать производство собственных серверов на процессорах Intel с применением технологий Huawei. Об этом рассказал деловой портал РБК со ссылкой на два отраслевых источника.

По словам еще одного источника, осведомленного о планах «T1», сейчас в компании рассматривают различные варианты производства серверных решений. Начинать планируется с платформ на базе архитектуры x86 (процессоры Intel), также рассматривается создание собственного сервера «с нуля». Окончательного решения пока не принято, однако целью проекта в любом случае остается создание серверов с импортозамещающим статусом российской продукции, то есть, с вхождением в реестр российского оборудования, отметил источник РБК.

Представители Huawei отказались комментировать РБК планы сотрудничества с Т1, но напомнили, что китайская компания уже принимает участие в производстве серверов российской компании «Ситроникс», дочернего предприятия АФК «Система».

«Мы развиваем бизнес в том числе за счет выхода на новые рынки и освоения новых направлений, – прокомментировал РБК представитель «Т1» вопрос о возможности запуска производства серверов. – В частности, в наших планах активное присутствие на рынке программного обеспечения и оборудования, мы уже разрабатываем собственные продукты, в том числе те, которые наши партнеры смогут использовать для повышения своей импортонезависимости».

Реестр аппаратного импортозамещения Минпромторга

Как сообщил CNews в декабре 2020 г., согласно постановлению Правительства №2013 от 3 декабря 2020 г. за подписью премьера Михаила Мишустина, с 1 января 2021 г. для госпредприятий России были введены обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения – в том числе, российской радиоэлектроники.

Подконтрольная ВТБ ИТ-компания «Т1» запускает производство серверов в России

Согласно тексту постановления, российское происхождение товара может быть подтверждено его включением в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. На все компьютеры в 2021 г. для госпредприятий документом введена квота импортозамещения не менее 50% от всего объема закупки, при этом на 2022 г. квота повышается до 60%, на 2023 г. – до 70%.

Аналогичные квоты введены на закупку ноутбуков и планшетов российского производства. На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый порог установлен на более низком уровне: от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г.

Как рассказал ранее CNews, 28 августа 2021 г., Правительство России утвердило предложенное Минпромторгом постановление №1432, которое запрещает госорганам закупать для своих нужд зарубежное «железо», относящееся к основным видам вычислительной техники (код 26.20). Таким образом, теперь на госзакупках (по ФЗ-44) появился полный запрет в отношении импортных ПК, ноутбуков, планшетов, карманных компьютеров и серверов. Под запрет также попали микросхемы, смарт-карты и светильники.

В отношении остальной электроники госзаказчикам придется применять правило «второй лишний», которое, как поясняют в Минпромтоге, подразумевает отклонение заказчиком всех заявок на участие в закупке, где предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

Под такие ограничения по линии вычислительной техники попадают мониторы, подключаемая к ПК или сети передачи данных кассовая техника и многофункциональные копиры. Из других категорий под запрет попадает коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и другие.

В конце августа 2021 г. CNews стало известно, что Правительство намерено обязать госкомпании внедрять российскую радиоэлектронику в сквозные проекты. Речь о закупках отечественных аппаратуры и комплектующих, а также вычислительной техники компаниями с госучастием. Соответствующий проект по поручению Правительства был разработан Минцифры.

В начале сентября 2021 г. CNews рассказал о разрабатываемом властями двухэтапном плане стимулирования спроса на российское оборудование в гражданском сегменте до 2030 г., целью которого является последовательное увеличение спроса на российскую радиоэлектронную продукцию (РЭП) и электронную компонентную базу (ЭКБ) в разы. Финальная реализация плана подразумевает достижение полного технологического суверенитета России и уход от зависимости от иностранных комплектующих.

На первом этапе, рассчитанном на период до 2024 г., планируется наращивание спроса за счет сквозных кросс-отраслевых проектов, одновременно с созданием и развертыванием производственных линий непосредственно в России. Целевой технологической задачей этого этапа является переход на российскую ЭКБ в изделиях отечественного производства.

В рамках второго этапа, который продлится до 2030 г., планируется достижение устойчивого технологического суверенитета, в том числе, за счет полного ухода от применения иностранных компонентов благодаря запуску массового производства продукции на базе российской ЭКБ.

Новые критерии «отечественности»: российские процессоры не обязательны

До «Т1» о схожих планах производства серверов на процессорах Intel еще в январе 2021 г. объявила компания «Ситроникс». Тогда ее представители сообщили о намерении инвестировать порядка 200 млн руб. в разработку и выпуск продукции на производственных мощностях АФК «Система», при этом в качестве потребителей указывались российские операторы связи и учреждения госсектора, а для серверов декларировалась совместимость с отечественным ПО – Astra Linux, RedSoft, Raidix, «Баум» и другими.

На том этапе серверы «Ситроникса» рисковали не попасть в реестр российской продукции Минпромторга из-за ограничений предыдущей редакция правил из-за использования процессоров Intel, однако уже в июле 2021 г. CNews сообщил о разработке Минпромторгом новых критериев «отечественности» для электроники, согласно которым использование российских чипов станет необязательным.

Таким образом, серверная продукция компании «Т1» – даже на процессорах Intel и с технологиями Huawei, также имеет шанс на включение в реестр Минпромторга и участие в госзакупках.

Перспективы развития компании под брендом «Т1»

В апреле 2021 г. CNews рассказал о том, что компании подконтрольной банку ВТБ ИТ-группы будут продвигаться под единым брендом «Т1», с изменением фирменного стиля и полным отказом от исторического наименования.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Т1» было зарегистрировано в Москве 16 октября 2019 г., изначально под названием ООО «Сирокко диджитал». По данным гендиректора «Т1» Сергея Соловьева, по итогам 2020 г. группа увеличила выручку более чем в два раза, и она достигла 59,2 млрд руб. против 26,5 млрд годом ранее. По внутренним оценкам «Т1», доля бизнеса группы на отечественном рынке ИТ составляет порядка 3,8%.

Фирменный логотип компании «Т1»

Основой фирменного стиля «Т1» стал логотип, который, по заверению авторов, символизирует принадлежность группы к ИТ-рынку (читается как «IT», если перевернуть логотип), а стилистически перекликается с названием «Т1». «Плюс» в логотипе символизирует стремление создавать дополнительную ценность в каждом реализуемом проекте.



В соответствии с ранее оглашенной стратегией развития «Т1» на 2021–2024 гг., ее ключевой целью является увеличение доли рынка до 6% к 2024 г. Для ее достижения «Т1» собирается продолжить развивать сотрудничество с финсектором, промпредприятиями, компаниями добывающей отрасли, энергетикой, ритейлом и телекомом, а также госкомпаниями и организациями. Направлениями стратегического развития заявлены модульная организационная структура, гибкие методики разработки, end-to-end продуктовые предложения и инновационные технологии.

Логотипы дочерних организаций группы «Т1»

Головной компанией холдинга стала «Т1», которая осуществляет руководство стратегическим развитием группы и будет выступать «единым окном» для заказчиков из различных отраслей при реализации крупных проектов. За интеграционный бизнес в группе отвечает «Т1 интеграция», консалтинговое направление — «Т1 Консалтинг», облачные сервисы — «Т1 Cloud», разработку прикладного ПО — «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на заказном ПО для цифровизации банковского отрасли).

Расширение бизнеса планируется осуществлять в различных сегментах ИТ-рынка. В их числе называются большие данные, аутсорсинг, интернет вещей, кибербезопасность и импортозамещение — как в части HardWare, так и SoftWare.