Цифровизация пожарного надзора будет стоить России 3,8 миллиарда

МЧС получит 3,8 млрд руб. на цифровизацию госуслуг в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В рамках соответствующих мероприятий разрабатывается мобильное приложение пожарного инспектора Supervision 2.0 и информационная система для обмена данными между МЧС и поднадзорными объектами.

Цифровизация пожарной безопасности

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает проведение цифровизации процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям.

Также запланировано обеспечение мониторинга пожарной безопасности объектов защиты. На соответствующие мероприятия в период до 2024 г. из федерального бюджета будет выделено 3,83 млрд руб. Ответственными ведомствами являются Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и Минцифры.

Запланированы следующие мероприятия: разработка нормативной базы, обеспечивающей электронное взаимодействие и стимулирование применения электронных государственных услуг в соответствующей сфере, создание, развитие и внедрение информсистем для госуслуг в электронной форме, а также для обработки и мониторинга данных по поднадзорным объектам в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также обеспечение цифровизации процессов предоставления госуслуг.

В России начинается цифровизация пожарной безопасности

Нормативная правовая база должна будет включать специальный нормативный акт «Об особом порядке осуществления федерального государственного пожарного надзора», действующие правовые институты регулирования лицензирования, сертификации и подтверждения соответствия, аудита и оценки рисков в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, условия для совершенствования механизмов применения риск-ориентированного подхода и электронного декларирования. В пресс-службе МЧС не ответили на запрос CNews относительно работ по данному проекту.

Проблемы цифровизации пожарного надзора

Согласно статье «Применение цифровых технологий при обеспечении пожарной безопасности в работе надзорных органов», опубликованной в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС», цифровизация и анализ собранных цифровых данных может повысить обоснованность стратегических решений в области повышения эффективности профилактических мер, проводимых государственным пожарным надзором (ГПН).

В современных условиях увеличения числа особо опасных объектов система организации деятельности ГПН должна быть более динамичной и эффективной, иметь большее влияние на результативность работы, обеспечивая необходимую концентрацию внимания инспектора, потому что от этого зависит эффективность пожарно-профилактической деятельности ГПН. Кроме того, согласно утвержденным Президентом Владимиром Путиным основам государственной политики в области пожарной безопасности до 2030 г., уровень научно-технического и информационного обеспечения пожарной безопасности, включая уровень инновационной деятельности, является одним из основных факторов, влияющих на состояние пожарной безопасности.

По мнению авторов статьи, создание единой программы оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности существенно упростит работу сотрудников ГПН, а также даст возможность оперативно и эффективно принимать решения по результатам проверки и улучшения результативности работы. В статье рассматривается работа мобильного приложения Supervision 2.0, которое упрощает и оптимизирует работу сотрудников ГПН.

Supervision 2.0: приложение для инспектора

Сам проект состоит из четырех частей: приложение, которое содержит в себе программу оценки соблюдения организации гражданами требований пожарной безопасности и принятия мер по результатам проверки, система оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности и кластер информации, который содержит в себе все регламентирующие документы, определяющие деятельность ГПН, формулы и расчеты, справочные и консультативные данные, база данных, которая содержит в себе информацию о проведенной работа на инспектируемом объекте с принятием мер по ее итогам, система оценки работы сотрудника ГПН.

Система Supervision 2.0 работает следующим образом. В соответствии с ежегодным планом проведения проверок, который предварительно загружается в программу и обновляется каждый год, программа автоматически составляет ежемесячный план проверок. Не позднее чем за 15 дней инспектору ГПН приходит сообщение, которое уведомляет его о том, какая проверка планируется, на каком объекте, и сроки проведения проверки — с целью уведомления инспектируемого объекта. Также инспектор ГПН в ручном режиме может ознакомиться с планом проведения оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности, итогам предыдущих проверок данного объекта и статистикой устранения выявленных нарушений.

За два-три часа до проведения пожарной инспекции сотруднику ГПН на планшет приходит уведомление, в котором содержится информация, куда и в какое время инспектору нужно явиться для проведения оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Далее на интерактивной карте выстраивается маршрут следования до инспектируемого объекта. Приехав на объект, инспектор ГПН на карте открывает нажатием на соответствующий объект форму проверочного листка.

Все несоответствия автоматически переносятся программой в акт и в предписания, в соответствие с которым учреждению нужно устранить недостатки с указанием временных рамок. После заполнения всех граф программой производится расчет ключевых показателей для определения соответствия результатов проверки и регламентирующих документов.

Далее программа автоматически отправляет предписание по устранению несоответствий требований пожарной безопасности в личный кабинет портала госуслуг юридического лица, ответственного за содержанием объекта. Заверенный электронной подписью инспектора ГПН документ, который содержит в себе всю информацию о проверке, отправляется в единую базу данных. Там же инспектор ГПН будет иметь возможность размещать в своем личном аккаунте приложения информацию о проведенной деятельности, которая направлена на профилактику и пропаганду культуры безопасности как на предприятии, так и в быту, и отслеживать статистику проделанной работу.

Цифровые топографические карты

Другое направление цифровизации деятельности МСЧ связано с разработкой специальной информационной системы, которая позволит улучшить механизм обмена информацией между государственными инспекторами по пожарному надзору и проверяемыми предприятиями, торгово-развлекательными центрами и пр. Она же обеспечит более быстрое электронное взаимодействия между ГПС и другими ведомствами, а цифровая информация, собранная МЧЧ, станет базой для проведения различных аналитических исследований.

Указанная информационная система эксплуатируется в некоторых органах управления, входящих в структуру МЧС. Авторы статьи выступают за полное внедрение разработанной МЧС информационной системы и построения единой цифровой базы контрольно-надзорной деятельности, автоматизирующей систему учета и планирования надзорных и профилактических мероприятий в области повышения пожарной безопасности.

Еще одним инструментом для профилактики и предупреждения дальнейшего распространения уже возникших пожаров является наличие цифровых топографических карт, которые используются ГПС России в профилактической деятельности. Авторы статьи рекомендуют полностью обеспечить ГПС цифровыми топографическими картами всех населенных пунктов, особенно находящихся в зоне повышенного риска возгорания. Непосредственно в противопожарных работах следует использовать все возможные методы визуализации, такие как точечные данные, плотность ядра и картографическое отображение, которые следует применять комплексно.