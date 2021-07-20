Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка

Минпромторг ищет подрядчика на проведение исследования по выявлению как минимум трех наиболее перспективных и конкурентоспособных на мировом рынке российских разработок «железа» для решения задач ИИ, развитие которых государство с наибольшим эффектом смогло бы поддержать.

Поиск создателей ПАКов для ИИ

Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить до 70 млн руб. на проведение маркетингового исследования, которое выявит в России наиболее перспективные наработки в сфере создания программно-аппаратных комплексов (ПАК) «для целей искусственного интеллекта (ИИ)», на которых может быть сосредоточена господдержка. Исследованию присвоен шифр «Анализ рынка ИИ».

Упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Минпромторга. Он был объявлен министерством 2 июля 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 26 июля. Подведение итогов процедуры намечено на 29 июля. Победителю предстоит исполнить условия контракта до 15 декабря 2021 г.

Представители Минпромторга рассказали CNews, что меры господдержки, которые ожидают создателей самых перспективных технологий для ИИ-ПАКов, включают субсидирование их разработок. «Проект нормативного акта с правилами предоставления субсидии находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, — добавили они. — В 2021 г. на субсидии предусмотрено 1,5 млрд руб.».

Особенности исследования

Как следует из тендерных документов, в ходе исследования исполнителю нужно будет проанализировать существующие и перспективные задачи ИИ, провести анализ ведущих зарубежных производителей ПАКов и платформ для решения задач ИИ (в том числе платформ NVidia, ARM, Qualcomm, Intel и решений Google, Amazon, Facebook, Alibaba), выявить российских разработчиков в области аппаратных решений для ИИ, имеющих высокий конкурентный потенциал на мировом рынке.

Минпромторг ищет «железные» разработки под ИИ для их поддержки

Также подрядчику министерства предстоит разработать предложения по развитию отечественной отрасли ПАКов для целей ИИ, включая не менее трех нишевых комплексов.

Отметим, что для выявления российских конкурентоспособных создателей специализированных аппаратных решений, по линии компонентной базы исполнителю нужно будет провести анализ российских разработок нейроморфных и тензорных процессоров.

На сегодняшний день в части разработки нейропроцессоров в России наиболее известен научно-технический центр (НТЦ) «Модуль», создатель собственной специализированной архитектуры NeuroMatrix.

Что касается тензорных процессоров, то в отношении них наиболее громкие заявления исходили от компании «Хайтэк», которая разработала архитектуру IVA TPU.

Законодательная подоплека исследования Минпромтога

Маркетинговое исследование по заказу Минпромторга является частью воплощения в жизнь национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России на период до 2030 г. Она была утверждена указом Президента от 10 октября 2019 г. № 490.

Во исполнение отдельных пунктов президентского указа и рядом поручений Минэк разработал паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика». Паспорт федпроекта был рассмотрен и утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 августа 2020 г.

Федпроект разделен на три содержательных блока: мероприятия по развитию экосистемы и формированию условий для развития и использования технологий ИИ, мероприятия по разработке и внедрению прикладных решений на базе ИИ, а также формированию наборов данных, мероприятия по разработке отечественных аппаратных комплексов и чипов для решения задач искусственного интеллекта.

Первый блок входит в зону ответственности Минэка, за второй отвечает Минцифры, а третий как раз относится к ведению Минпромторга. В рамках реализации третьего блока не менее трех нишевых ПАКов должно быть разработано к 2024 г.

Определение приоритетных нишевых решений, на которых может быть сосредоточена государственная поддержка (цель маркетингового исследования), с точки зрения Минпромторга, является принципиально важной для достижения этого результата.

Российский господход к ИИ

В вышеупомянутой национальной стратегии искусственный интеллект определен как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека». Такой комплекс технологических решений, согласно стратегии, включает в себя, в том числе, ИКТ-инфраструктуру, ПО, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Приоритетными технологиями ИИ в стратегия определены компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и методы, направленные на создание принципиально новой научно-технической продукции, в том числе в целях разработки «сильного» ИИ.

Целями развития ИИ в стратегии определены обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения России, обеспечение национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области ИИ.