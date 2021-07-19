Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения

Российские производители радиоэлектроники смогут рассчитывать на 4 млрд руб. субсидий ежегодно на различные сквозные проекты. Сумма будет покрывать до 50% расходов на них. Получить эти деньги можно будет на конкурсной основе. Цель властей заключается в снижении зависимости от иностранных радиоэлектронных компонентов.

Субсидии на микросхемы

Минпромторг России разработало проект постановления Правительства о финансировании и реализации сквозных проектов в сфере радиоэлектронной промышленности. По информации «Ведомостей», документ предусматривает четырехмиллиардные субсидии в год на каждый такой проект.

Проект постановления, подготовленный Минпромторгом, направлен на рассмотрение в российское Правительство, пишет издание. В нем указано, что предоставляемые государством субсидии будут покрывать не более 50% всех затрат на реализацию сквозных проектов, а срок их реализации может составлять максимум пять лет. То есть предельная сумма госфинансирования может достигнуть 20 млрд руб.

Представители министерства не уточнили, сколько всего денег планируется выделить на поддержку сквозных проектов радиоэлектронной промышленности. Известно лишь, что получатели субсидий смогут тратить ее, например, на разработку электронно-компонентной базы (ЭКБ), или на ее внедрение с учетом действующих в России программ импортозамещения.

В теории, рассчитывать на получение субсидий Минпромторга смогут все российские компании, связанные с отечественной радиоэлектронной промышленностью и сквозными проектами. На деле все сложнее – получат деньги лишь те из них, кто сможет пройти конкурсный отбор, сообщил изданию неназванный представитель министерства.

Государство поможет российским производителям электронных компонентов вливанием миллиардов рублей

На момент публикации материала не было известно, разработаны ли порядок и условия проведения этого конкурса. Представитель Минпромторга сообщил изданию, что эта информация будет опубликована на ресурсах ведомства позже, не уточнив более точные сроки.

Преследуемые цели

Проект Минпромторга преследует цель по повышению стимула использовать в конечной технике именно российскую радиоэлектронику, о чем говорится в пояснительной записке к проекту постановления Правительства. Одна из целей заключается в достижении 70-процентной доли радиоэлектронных компонентов российского производства в конечном продукте.

«На текущий момент сохраняется высокая степень зависимости от иностранной радиоэлектронной аппаратуры как российских производителей автомобилей, самолетов, локомотивов, судов и оборудования, так и российской медицины, науки, и образования», – сказано в пояснительной записке. Авторы документа утверждают, что выделяемые средства будут направлены на «финансовое обеспечение ресурсоемких проектов в области импортозамещения радиоэлектронной аппаратуры».

Кто получит деньги

По информации «Ведомостей», на 19 июля 2021 г. в отечественной сфере вычислительных технологий формировалось 12 сквозных проектов. Таковыми они называются потому, что создаваемые в их рамках изделия по умолчанию разрабатываются для определенных заказчиков. Разработчики учитывают их пожелания и требования, а сами проекты при этом охватывают несколько отраслей.

У всех 12 сквозных проектов есть якорные заказчики – российские компании, представляющие крупный бизнес. В их числе есть и оператор связи МТС, и «Российские железные дороги» (РЖД), и госкорпорация «Ростех». Последняя, к примеру, совместно с отечественным производителем серверов и систем хранения данных Yadro ведет разработку российского процессора на архитектуре RISC-V.

Как сообщал CNews, разработка такого чипа будет завершена до 2025 г. На его создание потребуется около 28 млрд руб., и в дальнейшем он будет использоваться в компьютерах для школ, вузов и медучреждений.

Для чего нужны сквозные проекты и субсидии на них

Сквозные проекты должны стать стимулом для разработки новых решений и в радиоэлектронике, и в области программного обеспечения, пишут «Ведомости». Также они должны стимулировать «отладку их совместимости для дальнейшего вывода комплексных решений на рынок».

«Основная ценность сквозных проектов состоит в интеграции всех участников процесса импортозамещения: заказчиков, разработчиков оборудования, разработчиков ЭКБ, разработчиков ПО. Все исполнители получают четкую задачу, уходят в прошлое разработки в никуда, потому что они становятся адресными», – сообщил «Ведомостям» директор по развитию бизнеса Baikal Electronics (разработчик процессоров «Байкал») Виталий Богданов.

По прогнозам представителей Минпромторга, субсидирование сквозных проектов может повлечь, в том числе, изменение соотношения российской и зарубежной ЭКБ в конечных продуктах.

Успехи российской радиоэлектроники

Минпромторг подготовило проект постановления Правительства на волне подъема производства отечественной радиоэлектроники. По итогам 2020 г. объем выпуска радиоэлектронных компонентов достиг 1,5 трлн руб. в денежном выражении, хотя в 2019 г. он находился на отметке в 1 трлн руб.

Минпромторг прогнозирует дальнейший стремительный рост, в том числе и экспорта. К концу 2021 г. объем произведенной радиоэлектронной продукции, считает министерство, может достичь 2,4 тлрн руб.

Российское Минцифры тоже заинтересовано в развитии производства российской радиоэлектроники. Оно поможет Минпромторгу и займется стимулированием спроса на нее. Специально для этого Минцифры в июне 2021 г. подготовило проект постановления Правительства России, наделяющего его этими полномочиями. В ведении Минпромторга останется разработка и производство радиоэлектроники, а также совместные с Минцифры проекты по совершенствованию отечественного «железа».

Также с целью развития отечественной радиоэлектроники российские власти намерены вложить в нее 350 млрд руб. Об этом еще в конце сентября 2020 г. сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга (на данный момент замминистра) Василий Шпак. Инвестиции рассчитаны на три года, и схожую сумму министерство намерено привлечь в форме рыночных инвестиций.