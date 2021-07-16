Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы»

Обязательная для проектов нормативных правовых актов независимая антикоррупционная экспертиза нашла в разработанном Минпромторге постановлении Правительства коррупциогенные факторы. Все они связаны с ранее раскритикованным отдельными представителями отрасли пунктом проекта о начислении баллов за инвестиции в сторонние (в том числе) процессоры. Впрочем, выводы о коррупциогенности проекта постановления на его судьбу никакого влияния могут и не оказать.

Коррупциогенные факторы балльной системы

Как стало известно CNews, в подготовленном Минпромторгом проекте постановления Правительства, который вводит новые критерии для присвоения радиоэлектронной продукции статуса «российской», официальная независимая экспертиза обнаружила «коррупциогенные факторы» (копия заключения имеется в распоряжении редакции).

Напомним, речь идет об обсуждаемой не один месяц идее присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге. На этот реестр должны первоочередно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного (точнее будет сказать нероссийского) «железа».

Упомянутую обязательную антикоррупционную экспертизу проекта правительственного постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719» осуществило санкт-петербургское адвокатское бюро «Качкин и партнеры». Данная организация на выполнение подобных работ аккредитована Минюстом. Ее представители подлинность документа, имеющегося в распоряжении CNews, подтвердили.

Как следует из текста заключения экспертов, критике подверглась не балльная система как таковая, а одно из положений проекта, предусматривающий начисление 25 баллов за ежегодные инвестиции в разработку и производство процессоров в размере не менее 250 млн руб. в год. Эксперты, как и ранее отдельные участники рынка, отмечают, что указанное положение содержит критерий, относящийся к производителю, а не производимому им товару, потому что инвестировать можно в те чипы, которые в состав оцениваемого «железа» не входят, а баллы в итоге получат все типы изделий инвестора.

Официальная экспертиза нашла «коррупциогенные факторы» в идее властей признавать «железо» российским за деньги

«Законодательство о промышленной политике предусматривает право Правительства России устанавливать критерии только в отношении товаров», — отмечают в этой связи эксперты. Кроме того, с их точки зрения, данное положение проекта позволяет отдельным лицам получить преимущество при определении происхождения товара только и исключительно за счет инвестиций, что может быть недоступно для лиц, непосредственно осуществляющих производство товара.

«Также указанное положение проекта сформулировано неточно и не позволяет однозначно определить, какими именно документами могут подтверждаться осуществляемые инвестиции, — продолжают авторы экспертизы. — В результате, органы государственной власти и иные лица, осуществляющие применение критериев, смогут по своему усмотрению принимать решения о достаточности тех или иных документов для подтверждения инвестиций».

С учетом данных соображений список выявленных коррупциогенных факторов в проекте постановления Правительства резюмирован (сформулирован) следующим образом: «широта дискреционных полномочий», «принятие нормативного правового акта за пределами компетенции», «наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права».

Как следует устранять проблему

С точки зрения специалистов адвокатского бюро «Качкин и партнеры» для устранения выявленных коррупциогенных факторов требуется исключить «инвестиционный» пункт проекта и ввести критерии, относящиеся непосредственно к товару, а не к производящему их лицу.

Эксперты полагают, что такие критерии позволят «на равных условиях конкурировать между собой лицам, непосредственно осуществляющим производство вычислительной техники, и лицам, осуществляющим инвестирование в указанной области».

Комментарии Минпромторга и «Качкина»

В общении с CNews представители Минпромторга уклонились от прямого ответа на вопрос, как в контексте действующего законодательства заключение антикоррупционной экспертизы повлияет на дальнейшую судьбу правительственного постановления — могут ли в него быть внесены изменения.

«Согласно правилам, установленным постановлением Правительства, правовая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится на основании заключения Минюста как уполномоченного органа исполнительной власти, — говорится в сообщении собеседников редакции. — Дополнительно: в рамках процедуры общественного обсуждения получено 30 отзывов и предложений, которые будут рассмотрены в установленном порядке».

Отметим, что в соответствии с карточкой проекта правительственного постановления, размещенной на regulation.gov.ru, упомянутая процедура общественного обсуждения завершится 19 июля 2021 г. Ни отзывы общественников, ни текст антикоррупционной экспертизы в публичном доступе в настоящий момент не представлены.

Со слов представителей «Качкина и партнеров» можно заключить, что факт выявления экспертами коррупциогенных факторов на принятие документа никакого влияния может не оказать. «Формально разработчик должен ознакомиться с мнением эксперта и “принять к сведению”, т. е. должен либо согласиться, либо мотивированно решить, что не будет учитывать выводы и не согласен с ними, — рассказали собеседники CNews. — На практике это означает, что мнение эксперта может быть учтено на усмотрение разработчика. С учетом того, что копия экспертизы подлежит направлению в Прокуратуру, то она в свою очередь может использовать эти доводы уже для протеста со своей стороны».

В Совете Федерации противоречий в документе о балльной системе не видят

Неоднозначно воспринятый отраслью проект постановления Правительства, вводящий балльную систему для оценки «отечественности» электроники, 14 июля 2021 г. был рассмотрен в Совете Федерации (СФ). Тематическое рабочее совещание провел зампредседателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов.

В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минцифры, Торгово-промышленной палаты, а также руководители отраслевых некоммерческих объединений и компаний.

Судя по тексту заметки на сайте СФ и сообщению консорциума «Вычислительная техника», чьи предложения были учтены при разработке проекта, никаких противоречий в принимаемом документе чиновники и слуги народа не видят. Выводы антикоррупционной экспертизы не обсуждались.

Сенатор указал, что введение балльной системы для вычислительной техники «необходимо и своевременно».