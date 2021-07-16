Сбербанк ищет для своих ЦОДов поставщика «железа» на 10 миллиардов

Сбербанк закупит серверное оборудование для своих ЦОДов, в том числе в Сколково, на $131,1 млн — это почти 10 млрд руб. Закупка была разделена на пять отдельных лотов. В совокупности банк закупит свыше 7 тыс. новых серверов разной конфигурации.

Закупка на 10 миллиардов

Сбербанк закупит для своих ЦОДов в Москве и Московской области серверное оборудование на $131,1 млн (почти 10 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2021 г.). Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок 14 июля 2021 г. Заявки принимаются до 19 июля, итоги будут подведены 31 августа.

Согласно тендерной документации, Сбербанк разделил закупку на пять отдельных лотов. Соответственно по каждому лоту будет заключен отдельный договор. Первый лот предполагает закупку более 2,8 тыс. серверов на сумму $32,7 млн (2,4 млрд руб.). Второй включает в себя более 1,5 тыс. шт. серверов общей стоимостью $37,1 млн (2,7 млрд руб.). Третий состоит из 274 серверов общей стоимостью $9,1 млн (678,8 млн руб.). Общая сумма четвертого лота — $26,1 млн (1,9 млрд руб.) за 1,2 тыс. серверов. И пятый лот состоит из 1,2 тыс. серверов на сумму $26 млн (также около 1,9 млрд руб.).

Сбербанк потратит почти 10 млрд руб. на серверы для своих ЦОДов

В цену оборудования включена стоимость расширенного сопровождения в гарантийный период в течение пяти лет, доставка, монтаж, а также стоимость лицензий на использование предустановленного программного обеспечения (ПО).

На вопрос CNews отвечают ли требованиям техзадания оборудование российского происхождения представители Сбербанка ответили, что в конкурсе могут принять участие производители из любой страны. «При этом банк, при проведении закупочных процедур, действует строго в соответствии с нормами, регулирующими приоритет продукции российского происхождения», - сказали CNews представители Сбербанка.

«Объем закупки продиктован сложившейся потребностью в вычислительных мощностях, необходимых как для поддержания существующих критически важных банковских процессов, так и для создания новых сервисов и их своевременного вывода на рынок», - сказали представители Сбербанка.

Требования к оборудованию

Согласно техзаданию, поставляемое оборудование должно быть совместимо с Windows Server 2016 и выше, VMware vSphere 6.5.x и выше, RHEL 7.5 и выше, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 и выше и Ubuntu Server 16.04.x LTS, 18.04.x.

Для каждого типа сервера в техзадании прописаны разные требования. Например, для 500 серверов для Сбербанка должны состоять из 40 ядерного процессора, 768 ГБ оперативной памяти, 100 ТБ внутреннего хранилища. 230 серверов — с 32 ядерным процессором, 512 ГБ оперативной памяти, 115 ТБ внутреннего хранилища. 480 серверов должны состоять из 36 ядерного процессора, 768 ГБ оперативной памяти и 46 ТБ внутреннего хранилища. Более двух тыс. серверов должны содержать не менее 32 ядерного процессора, 512 ГБ оперативной памяти, 75 ТБ внутреннего хранилища и т. д.

Согласно документации, Сбербанк разместит закупленное оборудование в трех дата-центрах: ЦОДе в «Сколково» (самый большой ЦОД банка), ЦОДе «Датапро» в Москве, ЦОДе «Авантаж» в Московской области. Также местом поставки оборудования указан склад в поселке Томилино.

Несостоявшаяся закупка Сбербанка

В августе 2020 г. CNews писал о том, что Сбербанк искал владельцев ЦОДа, которые могли бы за 2,55 млрд руб. принять 700 серверных стоек. Однако разместить требовалось только 100, а 600 мест для них должны были «держаться про запас» в течение 4,5 лет. При этом в технической документации говорилось о том, что банк вправе не размещать эти 600 серверов и не оплачивать их вовсе.

При этом оплата банком должна была производиться ежеквартально. И в любой момент Сбербанк оставил за собой право в «одностороннем внесудебном порядке отказаться от части оказываемых услуг, или от всех оказываемых услуг или досрочно расторгнуть договор в соответствии с его условиями».

Согласно сайту госзакупок, тендер был признан несостоявшимся, потому что на него не было подано ни одной заявки. Позже данный тендер был переформатирован и перезапущен в сентябре 2020 г. с максимальной ценой договора в 2,64 млрд руб. Победителем, стал единственный участник — МТС, с ценой предложения в 2,51 млрд руб.