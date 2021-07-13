Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад

Удаленный из публичного доступа без объяснения причин реестр субсидий федерального бюджета, выделенных государством на те или иные проекты, будет реанимирован, хотя и в усеченном виде — с меньшим числом открытых данных. Пока этого не произойдет, для сторонних пользователей будут оставаться непрозрачными подробности огромного числа старых проектов, а также сведения о том, кому и в каком объеме достались государственные деньги на новые проекты, по линии ИТ в сумме составляющие миллиарды рублей.

Реестр федеральных субсидий реанимируют

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство планирует перезапустить Реестр субсидий из федерального бюджета для компаний, в том числе из сферы ИТ, который исчез из свободного доступа в середине декабря 2020 г. Об этом, отвечая на вопрос редакции, рассказала заместитель начальника управления развития информационных систем Казначейства Надежда Бабко.

Данный реестр является одним из элементов госсистемы «Электронный бюджет», а Казначейство (подведомственное Минфину) выступает ее оператором. В январе 2021 г. представители Казначейства вопрос CNews о судьбе реестра проигнорировали.

Напомним, в отношении коммерческих организаций выдаваемые им в рамках субсидирования государственные средства не стоит путать с деньгами, получаемыми в ходе обычного контрактования по итогам госзакупок. Субсидия выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора с выдавшим ее органом власти, и поддержанный из бюджета проект будет реализован в полном объеме.

Надежда Бабко: Реестр точно будет

«Реестр субсидий был одним из самых востребованных наборов данных, — отметила Бабко. — Но дело в том, что законодательство изменилось, и изменились требования к публикации этого набора. Орган власти должен следовать законодательству о контрактной системе, конкурсные процедуры на доработку системы занимают некоторое время. Соответственно сейчас идет процедура заключения контракта, и когда он будет заключен, сможем назвать более точные сроки появления реестра снова в доступе. То есть он точно будет».

Бабко уточнила, что для органов власти реестр из доступа не пропадал. «Информация, которая станет доступна общественности, будет несколько уже, чем была до сих пор — в соответствии с изменившимися нормами законодательства», — добавила она.

Упомянутые чиновницей изменения нормативной базы, по всей видимости, относятся к приказу Минфина от 30 июля 2020 г. № 153н «О порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов». Правда в действие он вступил с 1 января 2021 г., а реестр пропал из доступа двумя неделями раньше.

Что же касается конкурсных процедур, то на сайте госзакупок можно обнаружить извещение о проведении закупки у единственно возможного поставщика по теме «Обеспечение устойчивого функционирования информсистем Минфина в 2021 г. в части модуля формирования соглашений о предоставлении субсидий и ведения соответствующего реестра подсистемы управления расходами ГИИС "Электронный бюджет"». Сумма договора — 5 млн руб. Заказчиком выступает АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (ГНИВЦ, ранее ГНИВЦ ФНС), исполнителем работ определена «Управляющая компания Соработничество».

Примечательно, что извещение было опубликовано 16 июня 2021 г., в то время как фронт работ рассчитан на период с 11марта по 10 июня 2021 г. Установить, является ли данный договор субподрядом по отношению к основному контракту между (предположительно) Казначейством и ГНИВЦ, по открытым данным возможности нет. С середины 2019 г. госорганы вправе не публиковать извещения о закупках у единственных поставщиков, а карточки госконтрактов появляются в закупочной системе с большим опозданием.

Масштабы проблемы для ИТ-отрасли

Практика CNews по мониторингу почившего реестра позволяет говорить о том, что среди ИТ-компаний наиболее крупные субсидии в последние годы получали разработчики электронных компонентов и производители вычислительного оборудования. Распределением этих субсидий занимается Минпромторг, причем зачастую делает это массово — по итогам масштабных конкурсов на возмещение российским организациям части затрат на создание научно-технического задела в рамках четырех тематических подпрограмм госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

Первый такой конкурс Минпромторг провел осенью 2016 г. Тогда на него было подано свыше восьмидесяти заявок, из которых 73 прошли научно-техническую экспертизу и были ранжированы в соответствии с присвоенным им конкурсной комиссией рейтингом. Сумма распределенных тогда средств была заявлена на уровне 5,85 млрд руб.

Второй аналогичный конкурс был проведен министерством осенью 2019 г. Финансирование получило несколько десятков проектов (некоторые, правда, лишь со второй попытки). Общий размер выделенных средств Минпромторг тогда не объявлял, однако, по подсчетам CNews, только на пять проектов, связанных с использование российских чипов, было одобрено субсидий на сумму почти в 1 млрд руб.

Итоги третьего тематического конкурса Минпромторг подвел в начале декабря 2020 г. В соответствии с практикой прошлых лет, заключить договоры с победителями министерство должно было еще во второй половине декабря. Однако удостовериться в этом, а заодно и посмотреть суммы соглашений, мы сейчас не можем — в силу исчезновения из публичного поля реестра субсидий, в котором публиковались копии этих договоров.

В то же время, с учетом объема финансирования прошлых лет и сведений CNews, полученных от одного из участников конкурса, можно с уверенностью утверждать, что сумма выделенных субсидий снова измеряется миллиардами рублей.

Уже в 2021 г. Минпромторг успел провести еще один конкурс по распределению субсидий. Подробности финансирования сейчас также скрыты.

И если сведения о старых субсидиях мы сейчас можем изучать по «зеркалу» реестра на общественном ресурсе «Госрасходы» (в чем нет никакой заслуги государства), то сведения о новом финансировании изучить негде в принципе.